"Bà hoàng sold out" Triệu Lộ Tư khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc nể phục

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn không chỉ nhờ diễn xuất tự nhiên mà còn bởi nhan sắc ngọt ngào cùng gu thời trang ngày càng thăng hạng. Sở hữu sức hút lớn với giới trẻ, nữ diễn viên liên tục tạo nên những "cơn sốt" mỗi lần xuất hiện, từ các phiên livestream đạt lượng người xem khủng, doanh thu ấn tượng cho đến những món đồ cô diện nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng.

Với độ phủ sóng mạnh mẽ, không khó hiểu khi Triệu Lộ Tư luôn là cái tên được các nhãn hàng thời trang săn đón. Cô có "bảng thành tích" đại ngôn đáng ngưỡng mộ, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu từ nội địa đến quốc tế. Chỉ trong nửa đầu năm 2026, nữ diễn viên đã liên tiếp được công bố là đại diện của hàng loạt thương hiệu như Freemore, Xianyu, Pechoin… Mới đây nhất, Triệu Lộ Tư tiếp tục gây chú ý khi giữ chuỗi "mở khóa đại ngôn" - trở thành đại diện thương hiệu toàn cầu của Pelliot, đủ để thấy được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nàng tiểu hoa 9x trong giới giải trí Hoa ngữ.

Vừa trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu, Triệu Lộ Tư đã giúp loạt sản phẩm nhanh chóng cháy hàng

Pelliot là thương hiệu đồ thể thao và dã ngoại nổi tiếng của Trung Quốc, thành lập từ năm 2012, chuyên về trang phục, giày dép và các sản phẩm phục vụ hoạt động ngoài trời như leo núi, trekking hay cắm trại. Trong đó, các dòng áo khoác được xem là thế mạnh, giúp thương hiệu ghi dấu ấn với người tiêu dùng.

Ngay sau khi Triệu Lộ Tư được công bố là đại diện thương hiệu toàn cầu, loạt hình ảnh quảng bá của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hôm mộ. Những thiết kế cô diện lập tức trở thành tâm điểm, cho thấy “hiệu ứng Triệu Lộ Tư” chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng chú ý, hai mẫu áo khoác có giá 2,5-3 triệu đồng đã nhanh chóng hết sạch size trên sàn Tmall. Với sức hút này, nhiều người dự đoán các sản phẩm khác của Pelliot cũng sẽ sớm rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Mẫu áo khoác giá 2.5 triệu đồng của Pelliot nhanh chóng hết hàng tất cả các size trên sàn Tmall

Tương tự, một mẫu áo khác có giá 3 triệu đồng cũng hết hàng tất cả các size trên sàn Tmall

Những mẫu áo khoác "cháy hàng" sau khi Triệu Lộ Tư trở thành đại diện thương hiệu Pelliot đều thuộc dòng áo khoác thể thao chuyên dụng, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như trekking, leo núi hay di chuyển trong điều kiện thời tiết thất thường. Thiết kế tối giản, nhẹ, dễ phối đồ cũng là điểm cộng giúp item này ghi điểm với nhiều người. Nếu yêu thích kiểu áo mà Triệu Lộ Tư đã diện, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy nhiều phiên bản tương tự trên thị trường với mức giá đa dạng, thiết kế bắt mắt cùng bảng màu hot trend.



