Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới trẻ Việt rộ trào lưu khoe người yêu bằng ảnh 'cặp đôi cáo thỏ'

18-03-2026 - 00:08 AM | Lifestyle

Đăng hình ảnh cặp đôi cáo thỏ, bạn trẻ vừa theo kịp xu hướng, vừa khoe khéo được chuyện mình có người yêu, lại giữ được bí mật diện mạo người ấy, tránh sự soi mói.

Các nền tảng mạng xã hội Việt đang rộ lên trào lưu mới mang tên "cặp đôi cáo thỏ". Các cặp đôi cầm điện thoại bật hình ảnh nhân vật cáo Nick hoặc thỏ Judy, rồi che đi khuôn mặt người yêu của mình. Trào lưu này xuất phát từ bộ phim Zootopia 2 nổi tiếng ra mắt vào năm 2025.

Trend này "cặp đôi cáo thỏ" lan truyền nhanh nhờ cách thực hiện đơn giản, chỉ cần vài thao tác là có ngay những tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm, để hình nền điện thoại như một cách đánh dấu chủ quyền.

Nhiều cặp đôi coi trào lưu này như một cách khoe khéo người yêu. (Ảnh chụp màn hình)

Những ngày gần đây, khi những người yêu điện ảnh dành sự quan tâm cho Lễ trao giải Oscar năm 2026 (diễn ra vào ngày 16/3), bộ phim Zootopia 2 "nóng" trở lại khi nằm trong danh sách đề cử hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc". Trong phim, Judy Hopps là nàng thỏ cảnh sát đầy lý tưởng, luôn tin vào công lý tuyệt đối. Còn Nick Wilde là chú cáo láu cá, hành nghề lừa đảo vì tin rằng thế giới sẽ luôn nhìn nhận mình bằng định kiến.

Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi dần hiểu nhau hơn; thế nhưng cuối cùng tình cảm của họ chỉ dừng ở mức bạn bè.

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì cái kết chưa trọn vẹn của bộ phim nên ghép hai nhân vật này thành một cặp. Nhiều đôi trẻ tự nhận tình yêu của mình như cáo và thỏ, dù tính cách có trái dấu, có sự khác biệt vẫn quan tâm nhau. Sức hút của hai nhân vật đã nhanh chóng biến hành động khoe người yêu trở thành trào lưu mới.

Các bạn trai tải hình nền thỏ Judy, còn các bạn nữ chỉ cần tải hình nền cáo Nick là có thể đu trend . Ngoài chuyện chạy theo xu hướng, với nhiều người, đây còn là cơ hội khoe độ đáng yêu của người yêu mình.

Trên mạng xã hội, các bạn trẻ đua nhau đăng ảnh và bàn luận về trào lưu đang hot này. Mai Chi chia sẻ: "Đu trend này xong là xác định từ nay về sau đi đâu, làm gì, quỹ đen giấu ở đâu cũng bị 'nàng thỏ' thẩm vấn như phạm nhân nhé. Đánh dấu chủ quyền kiểu này là tự mình nộp mình rồi".

Thanh Phong viết: "Trend này thực sự là cứu tinh cho hội anh em hay bị người yêu mắng vì tội mặt đơ khi chụp ảnh. Bây giờ chỉ việc đưa cái mặt ra, có hình con cáo lém lỉnh che đi là nghiễm nhiên trở thành soái ca màn ảnh rộng".

Nhiều người bình luận rằng, lợi ích của trào lưu này là khoe được người yêu nhưng không để lộ diện mạo, danh tính nên không sợ bị mất.

Phương Trang bình luận: "Đúng là nước đi thiên tài của các chị em vừa khoe được chuyện mình có người yêu cho thiên hạ trầm trồ, vừa bảo mật danh tính. Kiểu này thì đố hàng xóm hay hội người yêu cũ nào soi ra được tung tích đối phương, đúng là một cách giữ người yêu cực kỳ tinh tế và thể hiện tính cảnh giác cao độ".

Theo Hoàng Hà/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên