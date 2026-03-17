Đạo diễn loạt phim hoạt hình "Doraemon" qua đời

Thông tin về Tsutomu Shibayama lan tỏa sau khi Hãng phim hoạt hình Nhật Bản Ajia-do ra thông cáo ngày 17-3 rằng cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, đồng sáng lập hãng, đã qua đời. Theo thông cáo, đạo diễn này đã mất từ ngày 6-3 và tang lễ cũng đã được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng gia đình. Thời gian và địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm sẽ được thông báo sau.

Đạo diễn Tsutomu Shibayama qua đời

Cộng đồng mê phim hoạt hình, yêu thích phim hoạt hình "Doraemon" từ khắp thế giới bày tỏ sự thương tiếc trước mất mát to lớn. Họ ngưỡng mộ tài năng, sự tận tâm, cống hiến của Tsutomu Shibayama.

Đạo diễn này sinh năm 1941, gia nhập làng phim hoạt hình từ năm 1963. Sau những miệt mài, chăm chỉ, ông được lên vị trí đạo diễn.

Danh tiếng của Tsutomu Shibayama vang xa khi thực hiện phim hoạt hình "Doraemon".

Ông gắn bó loạt phim này trong suốt 20 năm với 22 tác phẩm, mở đầu là phần "Nobita and the Castle of the Undersea Devil". Phần cuối cùng do ông đạo diễn là "Doraemon: Nobita in the Wan-Nyan Spacetime Odyssey" ra rạp năm 2004.

Ngoài loạt phim "Doraemon", ông cũng đạo diễn loạt phim "Chibi Maruko-chan", "Nintama Rantarō", "Kaiketsu Zorori", "Nyani ga Nyandaa Nyandaa Kamen", "Shin Dokonjo Gaeru"...

Ông đã từng nhận nhiều giải thưởng trong đó có Giải "Thành tựu Trọn đời" tại Liên hoan phim hoạt hình Tokyo năm 2018.