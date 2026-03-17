Cận cảnh nơi bán cafe 25 nghìn một ly ở Gò Vấp của mẹ đơn thân là NSƯT nổi tiếng miền Nam một thời

Trong một clip gần đây, NSƯT Cát Tường thu hút sự chú ý khi so sánh cuộc sống của bản thân với một người bạn ở Mỹ. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô và bạn bằng tuổi nhưng bạn thì giàu có còn cô thì vẫn phải mưu sinh hàng ngày: "Tới giờ, tôi vẫn đi bán từng ly cafe, kiếm 25 nghìn đồng một ly", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Từ chia sẻ này, nơi bán cafe của nữ nghệ sĩ thu hút nhiều sự quan tâm của một số người. Được biết, quán cà phê của Cát Tường thuộc quận Gò Vấp (cũ) , TP.HCM. Đây cũng là nơi nữ nghệ sĩ sinh sống. Quán hoạt động xuyên suốt từ 6h sáng đến 22h, phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau.

Ngoài nghệ thuật Cát Tường còn kinh doanh.

Trái với hình dung về một quán cà phê của nghệ sĩ, không gian nơi đây không đi theo hướng hiện đại hay "check-in sang chảnh" mà giữ nguyên tinh thần giản dị, mộc mạc với bảng hiệu mang hơi hướng hoài cổ.

Bước vào bên trong, toàn bộ không gian được giữ ở trạng thái gần như nguyên bản của một ngôi nhà cũ. Tường xi măng loang màu, trần bê tông thô cùng hệ thống đèn tuýp dài tạo cảm giác như một xưởng cũ được cải tạo lại. Bàn ghế gỗ thấp, kệ sách cũ, radio, tranh ảnh và những vật dụng mang dấu ấn thời gian được bố trí rải rác, tạo nên một tổng thể đậm chất hoài niệm.

Không gian quán cafe của nữ nghệ sĩ.

Quầy pha chế đặt ngay gần cửa ra vào, không tách biệt mà mở hoàn toàn, giúp khách dễ dàng quan sát quá trình chuẩn bị đồ uống. Không gian không quá rộng nhưng được sắp xếp hợp lý với nhiều góc ngồi khác nhau: từ bàn cho nhóm bạn đến khu ghế dài sát tường, phù hợp cho khách muốn ngồi lâu. Cây xanh được điểm xuyết khéo léo, làm dịu đi cảm giác thô ráp của bê tông và mang lại sự cân bằng thị giác.

Sự xuất hiện trực tiếp của Cát Tường tại quán, từ việc đón khách, trò chuyện đến chụp ảnh cùng mọi người cũng là yếu tố khiến nơi này thu hút sự chú ý. Hình ảnh một nghệ sĩ từng quen thuộc trên truyền hình nay tất bật với công việc đời thường tạo nên sự đối lập thú vị, đồng thời mang lại cảm giác gần gũi với công chúng. Theo Cát Tường từng chia sẻ, quán của cô có khá nhiều khách ruột là người ái mộ đến uống. Dịp Tết, có khách còn lì xì nhân viên quán.

NSƯT Cát Tường sinh năm 1977, là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Nam. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình, đồng thời được biết đến rộng rãi với vai trò MC các chương trình hẹn hò. Năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp, nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con.