Việt Nam hiện tại tìm đâu ra nữ thần thanh xuân đẹp hơn thế này: Nhan sắc trăm người ngắm vạn người lao vào thả tim

17-03-2026 - 18:13 PM | Lifestyle

Từ biểu cảm đến gương mặt mộc mạc, visual nàng thơ, nữ diễn viên quá hợp để "cưa sừng làm nghé" vào vai nữ sinh.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, dễ xem. Giữa dàn cast trẻ trung thì Lê Tam Triều Dâng luôn khiến khán giả phải chậm một nhịp để nhắm nhìn nhờ nhan sắc trẻ trung, tươi tắn dù tuổi thật không còn "teen" nữa. Trên MXH, dân tình cũng có những phản hồi tích cực, không ngừng khen cho vai diễn học sinh cấp 3 quá mượt của nữ diễn viên này.

Trong phim, visual của Lê Tam Triều Dâng đúng chuẩn một nữ sinh trong veo với ngoại hình gây thương nhớ: tóc buộc gọn, mái thưa, gương mặt nhỏ, đường nét mềm và đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng trong veo. Không cần makeup đậm hay góc quay cầu kỳ, chỉ một nụ cười của người đẹp cũng đủ khiến khung hình thêm bừng sáng.

Đáng nói, Tam Triều Dâng đã 28 tuổi, ấy vậy nữ diễn viên vẫn cân vai học sinh siêu mượt. Không có cảm giác gượng ép hay cố "cưa sừng làm nghé", mọi biểu cảm từ vui vẻ, tinh nghịch đến thơ thẩn, bực bội đều tự nhiên và linh hoạt.

Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Lê Tam Triều Dâng vào vai Thanh Tâm, cô gái từng là "oan gia" thời đi học với nam chính, sau này gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu và dần nảy sinh tình cảm. Chính việc có tuyến quá khứ học đường khiến visual hack tuổi của Triều Dâng càng quan trọng vì sẽ có sự so sánh giữa quá khứ - hiện tại.

Không phải kiểu nhan sắc sắc sảo hay quá nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhiều khán giả nhận xét Lê Tam Triều Dâng có visual nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng không hề nhạt nhòa, càng xem càng thấy hợp vai. Và trong một bộ phim đậm chất ngôn tình pha chút hài hước như thế này, một gương mặt mang năng lượng tình đầu như cô có thể nói là mảnh ghép hoàn hảo. Phản ứng hóa học của nữ diễn viên với nam chính Gia Huy cũng được đánh giá là đáng yêu, như một cuộc tình thanh xuân thực sự.

Với khởi đầu nhận được nhiều sự quan tâm, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm bàn luận khi các tập tiếp theo lên sóng. Và nếu giữ vững phong độ visual như hiện tại, Võ Điền Gia Huy có lẽ sẽ còn bật lên và khiến khán giả nhắc đến nhiều hơn trong thời gian tới.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã lên sóng 2 tập đầu và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù gắn mác ngôn tình nhưng nhờ diễn xuất tự nhiên và nhan sắc nổi bật của dàn diễn viên nên bộ phim không hề bị sến, ngược lại còn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Đặc biệt, với lợi thế visual “hack tuổi” hiếm có, Lê Tam Triều Dâng có thể được kỳ vọng là “nàng thơ học đường” mới của màn ảnh Việt.

Một số bình luận từ dân tình:

- Tam Triều Dâng xinh quá xinh.

- Cái vibe thanh xuân chớm nở, làm mình nhớ khoảng thời gian cấp 3 ghê.

- Mộc mạc thiệt mà không nhạt nhòa nha.

- Mê nét đẹp của Triều Dâng quá. Đóng vai học sinh quá hợp luôn.

- Lần đầu xem phim ngôn tình Việt Nam mà không thấy ớn nha. Nữ chính diễn quá đạt mà còn đẹp.

- Bình thường thấy mấy diễn viên đóng vai học sinh là tui thấy sao sao mà chị này thì thấy hợp nha

Nguồn: NSX

Mộng Zu

Theo Mộng Zu

Đời sống pháp luật

