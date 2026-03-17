Lương Thùy Linh "đu" trend đồ ngủ, thoạt nhìn rất xinh nhưng vẫn vấp chê bai từ cư dân mạng

17-03-2026 - 17:30 PM | Lifestyle

Thời gian gần đây, Lương Thùy Linh liên tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh cá nhân.

Từ việc phát triển thương hiệu thời trang riêng cho đến những khoảnh khắc cam thường, nàng hậu đều trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 2000 tiếp tục gây chú ý với khoảnh khắc diện mốt đồ ngủ dạo phố. Dù đây vẫn xu hướng thời trang đang khá phổ biến trên toàn thế giới nhưng Lương Thùy Linh vẫn không tránh khỏi những tranh cãi.

Lương Thùy Linh lựa chọn phong cách phóng khoáng với điểm nhấn là chiếc áo lụa hai dây mềm mại. Thiết kế mang gam màu xanh xám nhẹ, được làm từ chất liệu satin mỏng. Phần ngực áo và gấu áo đắp viền ren, chi tiết dây rút ở eo giúp chiếc áo ôm gọn phần thân trên nhằm làm nổi bật vòng eo người mặc. Để cân bằng với sự mong manh của chiếc áo, Lương Thùy Linh phối cùng quần jeans ống rộng thoải mái và năng động. Chiếc túi Chanel Maxi Shopping Bag, kính râm và giày bệt lưới góp phần khiến outfit thêm cá tính.

Lương Thùy Linh thả dáng với outfit năng động, phóng khoảng.

Tuy nhiên, chính thiết kế dây rút chiết eo lại khiến mẫu áo này trông thực sự giống đồ mặc nhà hơn là một món đồ hợp bối cảnh street style. Hơn nữa, phom dáng ngắn cũng không phù hợp với vóc dáng cao và đậm người của Lương Thùy Linh, khiến tổng thể outfit không được sang chảnh và nhẹ nhàng như dự định. Do đó, dù mặc theo trend nhưng tạo hình của nàng hậu vẫn vấp phải nhiều ý kiến chê bai.

Ảnh: IGNV

Khi ngồi tạo dáng, nhờ đôi chân dài che đáng kể chi tiết nhún eo trên áo, để lộ nhiều phụ kiện ấn tượng mà tổng thể outfit của Lương Thuỳ Linh trở nên hợp lý hơn hẳn. Ảnh: IGNV

Cộng đồng mạng tranh cãi về outfit của Lương Thùy Linh. Bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến cho rằng kiểu tóc của nàng hậu cũng thiếu đi sự chỉn chu khi để lộ phần chân đen khá nhiều.

Các thiết kế ren, lụa lấy cảm hứng từ đồ ngủ đang trở thành một trong những làn sóng nổi bật của làng thời trang toàn cầu với độ phủ sóng dày đặc trên mọi sàn diễn lẫn street style. Sức hút của xu hướng này nằm ở khả năng “biến hóa” những món đồ tưởng chừng chỉ có thể mặc ở nhà như slip dress lụa, áo hai dây, quần short satin hoặc chân váy midi mềm mại thành những outfit street style hiện đại. Chất liệu bóng và rủ nhẹ không chỉ mang lại vẻ ngoài nữ tính, gợi cảm mà còn tạo nên sự phóng khoáng, hiện đại cho người mặc. Tinh thần của trào lưu này thường được gói gọn trong khái niệm “comfort but chic” – ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và cá tính. Chính vì vậy, dù vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng mốt đồ ngủ vẫn được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng và tích cực lăng xê.

Dù thị phi nhưng trend đồ ngủ vẫn đang là xu hướng chiếm sóng bản đồ thời trang năm 2026. (Ảnh: Instagram)

Theo Linh An

Thanh niên Việt

Ít ai biết: Khách sạn của ông Trịnh Văn Quyết ‘thất thủ’ vì các tỷ phú Ấn Độ từng giành giải ‘Oscar du lịch’, nằm ở vị trí có 1-0-2, đảm bảo tuyệt mật

Anne Hathaway 44 trông như 24: Có kiểu ăn "chống già" phụ nữ trung niên rất nên học hỏi

Tiền lương không đủ trả tiền nhà, cô gái 28 tuổi quyết định nghỉ việc: Nước đi tiếp theo không ai ngờ đến

16:58 , 17/03/2026
Clip Tun Phạm "chốt" căn chung cư hơn 50 tỷ, view đẹp nhất Hà Nội khiến cõi mạng ồn ào

16:03 , 17/03/2026
Ông bà dặn: Tuy rất đẹp nhưng đừng dại mà trồng 3 loài cây này trong nhà, vừa xui rủi, vừa ảnh hưởng sức khỏe

15:38 , 17/03/2026
Nhan sắc sau 16 năm của "bé gái đẹp nhất thế giới" gây bão toàn cầu

15:35 , 17/03/2026

