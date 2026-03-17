Tình hình căn biệt thự của Tóc Tiên - Touliver tại Đà Lạt

Sau ly hôn, Tóc Tiên sống ở căn hộ, Touliver ở lại biệt thự. Tuy nhiên, cách đây ít hôm, cặp đôi lộ dấu hiệu đã "tạm biệt" tổ ấm chung từng được cả hai sinh sống suốt nhiều năm. Sau đó, Tóc Tiên cập nhật cuộc sống cho biết vẫn sống ở chung cư, còn Touliver kín tiếng hơn.

Sau khi căn nhà ở TP.HCM đã được bán đi, cư dân mạng tò mò số phận của căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Không chỉ là tài sản giá trị, căn villa này còn gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng của cặp đôi, trong đó có giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới cách đây khoảng 6 năm.

Theo đó, trang fanpage chính thức của biệt thự đã không cập nhật bất kỳ bài đăng mới nào trong gần 2 năm qua. Tuy nhiên, căn villa này vẫn đang duy trì hoạt động cho thuê, chỉ là không còn được truyền thông rầm rộ hay cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội như giai đoạn trước. Cách đây không lâu, Tóc Tiên từng có chuyến đi Đà Lạt và ghé thăm căn nhà này.

Hồi đầu năm 2026, Tóc Tiên có ghé thăm qua căn biệt thự này

Căn nhà tại Đà Lạt từng là nơi cả hai nghỉ dưỡng, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới

Tóc Tiên từng chia sẻ EKEHaus là dự án được cô ấp ủ trong thời gian dài, với chi phí xây dựng lên tới khoảng 10 tỷ đồng và tọa lạc tại khu vực được đánh giá là khá đắt đỏ của thành phố sương mù. Theo lời nữ ca sĩ, homestay này chính thức mở cửa đón khách từ tháng 3/2020, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng cũng như những người yêu thích du lịch và kiến trúc.

Căn nhà này được Tóc Tiên đầu tư khủng, kinh doanh dịch vụ cho thuê

Biệt thự nghỉ dưỡng của Tóc Tiên - Touliver tại Đà Lạt từng gây chú ý nhờ vị trí đắc địa trên đồi cao, bao quanh là rừng thông xanh mướt. Không gian nơi đây mang đậm chất nghỉ dưỡng, yên tĩnh và riêng tư. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng nhiều cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra thiên nhiên. Nội thất bên trong ưu tiên các gam màu trung tính như trắng, be, nâu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn sang trọng.

Trong lần gần nhất chia sẻ về tình trạng với Touliver sau thông báo ly hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè".

Biệt thự tại TP.HCM của Touliver và Tóc Tiên đã được bán

So với Touliver thì Tóc Tiên thoải mái cập nhật cuộc sống sau ly hôn

