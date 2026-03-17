Hộ chiếu thăng hạng kỷ lục, khách Việt có thể book ngay vé tới "2 thiên đường thảo nguyên" mà không cần visa

Mới đây, hộ chiếu Việt Nam đã tạo nên một bất ngờ lớn trên bản đồ dịch chuyển thế giới khi nhảy vọt 7 bậc trên bảng xếp hạng Henley Passport Index. Từ vị trí thứ 91 vào cuối năm ngoái, tấm hộ chiếu xanh tím của chúng ta hiện đã vươn lên hạng 84, ghi nhận thứ hạng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn du lịch, mở ra hy vọng về một năm du lịch thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt.

Những thay đổi đáng chú ý khi hộ chiếu Việt Nam tăng 7 hạng

Theo cập nhật mới nhất, công dân Việt Nam hiện có thể đặt chân đến 48 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi đáng kể so với đợt trước, mang đến cả tin vui lẫn những lưu ý quan trọng cần phải cập nhật kịp thời.

Một điểm đáng lưu ý là dù thứ hạng của Việt Nam tăng mạnh nhưng tổng số điểm đến được miễn visa thực tế lại giảm nhẹ từ 49 xuống còn 48. Sự thăng hạng này chủ yếu do sự thay đổi từ các quốc gia, ví dụ điển hình là Malawi đã chính thức rút tên khỏi danh sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam và sự chuyển dịch từ Không cần xin thị thực sang Visa on Arrival (Visa tại cửa khẩu) với St.Lucia.

Ngoài ra, du khách cần lưu ý các quốc gia xin Visa tại cửa khẩu và xin visa bằng giấy phép điện tử. Theo đó, du khách bắt buộc phải đăng ký trực tuyến và nhận được sự chấp thuận qua email trước khi khởi hành với các quốc gia: Kenya, Seychelles, Sri Lanka. Thực tế đã có không ít trường hợp hành khách chủ quan, nghĩ rằng vẫn được miễn visa như năm ngoái nên đã bị từ chối lên máy bay vào phút chót. Việc nắm rõ sự khác biệt giữa "miễn visa" và "cần giấy phép điện tử" chính là chìa khóa để chuyến đi của du khách thuận lợi hơn.

Khách Việt đang đổ bộ 2 "thiên đường thảo nguyên" miễn 100% thị thực

Khác với các đợt trước khi người Việt chủ yếu chỉ lựa chọn du lịch trong khu vực Đông Nam Á, danh sách năm nay chứng kiến sự bứt phá của hai cái tên là Kazakhstan và Kyrgyzstan. Đây là hai quốc gia Trung Á hiện đang áp dụng chính sách miễn visa hoàn toàn cho công dân Việt Nam với thời hạn lưu trú từ 30 đến 60 ngày.

Được mệnh danh là những thiên đường thảo nguyên, Kazakhstan và Kyrgyzstan mở ra một thế giới hoàn toàn khác biệt với những cung đường tơ lụa huyền bí, những rặng núi tuyết phủ trắng xóa và văn hóa du mục độc đáo. Thay vì những bãi biển hay trung tâm mua sắm tại Thái Lan, Singapore, giới trẻ Việt hiện nay đang có xu hướng tìm đến sự tự do tự tại giữa không gian bao la của vùng Trung Á. Đây là cơ hội vàng để khai phá những trải nghiệm mới lạ mà không cần lo lắng về thủ tục giấy tờ phức tạp.

Hành trình chinh phục Trung Á hiện nay đã thuận tiện hơn rất nhiều khi du khách có thể lựa chọn các chuyến bay thẳng từ Cam Ranh hoặc Đà Nẵng đi Kazakhstan với thời gian khoảng 9 tiếng. Đối với Kyrgyzstan, phương án phổ biến nhất là bay nối chuyến qua các điểm dừng như Bangkok, Quảng Châu hoặc di chuyển đường bộ từ Kazakhstan sang để tối ưu chi phí.

Về ngân sách, vé máy bay khứ hồi đến Kazakhstan thường dao động từ 14 triệu đồng đến 19 triệu đồng Trong khi đó, hành trình đến Kyrgyzstan có mức giá nhỉnh hơn, rơi vào khoảng 17 đến 25 triệu đồng tùy vào hãng hàng không và thời gian quá cảnh. Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, nhiều người chọn bay đến Almaty rồi đi xe khách sang Bishkek, vừa tiết kiệm vừa tận hưởng được cảnh sắc hùng vĩ dọc biên giới hai nước.

Tóm lại, việc hộ chiếu Việt Nam tăng hạng là một tín hiệu đáng mừng, khẳng định vị thế ngày càng cao của chúng ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên, du khách cũng cần cập nhật những thay đổi mới khi đến quốc gia khác để chuyến du lịch thật suôn sẻ.

