Dân chơi Việt 'hồi sinh' Toyota Corolla Crown hơn 45 tuổi: Cắt, hàn từ từng chi tiết nhỏ, lắp màn hình lớn, sơn màu như trên 'Mẹc G'

Chiếc Toyota Corolla Crown đời 1980 vừa có màn tái xuất đầy ấn tượng sau khi trải qua quá trình phục chế toàn diện tại một xưởng chăm sóc xe chuyên nghiệp tại TP.HCM. Không chỉ đơn thuần là việc sửa chữa, đây là một cuộc "hồi sinh" thực sự cho mẫu sedan huyền thoại đã hơn 40 năm tuổi, nơi những giá trị di sản được đan xen khéo léo cùng những hơi thở của thời đại mới.

Diện mạo tổng thể của Toyota Corolla Crown 1980 sau khi "lột xác" hoàn toàn. Nguồn: Xuân Hoàn

Để có được diện mạo bóng bẩy như vừa rời dây chuyền sản xuất, chiếc xe đã phải trải qua những công đoạn kỳ công nhất. Toàn bộ lớp sơn cũ được bóc tách để các kỹ thuật viên xử lý triệt để những khu vực kim loại bị oxy hóa. Từng chi tiết khung vỏ đều được gò hàn và gia cố thủ công, một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối nhằm giữ nguyên vẹn tỷ lệ hình khối vuông vức đặc trưng của dòng Crown thập niên 80.

Từng chi tiết khung vỏ được xử lý thủ công để giữ lại những đường nét vuông vức nguyên bản. Nguồn: Xuân Hoàn

Sau khi bề mặt được xử lý hoàn hảo, chiếc sedan được khoác lên mình màu sơn China Blue – tông xanh nhạt vốn đang là "hot trend" trên các dòng xe sang như Mercedes-AMG G-Class. Sự lựa chọn này không hề lạc quẻ mà ngược lại, nó giúp chiếc xe vừa giữ được nét hoài cổ, vừa mang lại cảm giác thời thượng, cao cấp hơn hẳn so với nguyên bản.

Lớp sơn China Blue giúp mẫu sedan cổ điển trông thời thượng và có gu hơn. Nguồn: Xuân Hoàn

Sự lột xác tiếp tục diễn ra bên trong khoang cabin với sự đồng bộ đáng kinh ngạc. Toàn bộ ghế ngồi và ốp cửa được bọc lại bằng da cao cấp với tông màu xanh "tone-sur-tone" với ngoại thất, tạo nên một không gian sang trọng và liền mạch.

Điểm đột phá nhất nằm ở khu vực bảng táp-lô. Thay vì giữ nguyên những chi tiết nhựa đã xuống cấp, xưởng độ đã thay thế và tinh chỉnh lại để nâng cao độ hoàn thiện. Ngay vị trí trung tâm, một màn hình Android hiện đại được lắp đặt, mang đến những tính năng giải trí và kết nối thông minh – những tiện nghi vốn là điều không tưởng đối với một mẫu xe ra đời từ năm 1980.

Khoang nội thất "tone-sur-tone" với toàn bộ ghế ngồi và táp-pi được bọc da mới. Nguồn: Xuân Hoàn

Trái ngược với sự thay đổi mạnh mẽ về thẩm mỹ, giá trị nguyên bản về vận hành vẫn được tôn trọng tối đa. Chiếc Corolla Crown không nâng cấp hiệu năng mà tập trung vào việc bảo dưỡng, phục hồi khối động cơ để đảm bảo sự bền bỉ và êm ái vốn có.

Sau khi hoàn thiện, chiếc sedan cổ điển không chỉ mang một diện mạo gọn gàng, sắc sảo hơn mà còn chứng minh rằng: khi được chăm sóc đúng cách, những "lão tướng" Nhật Bản vẫn có thể tự tin lăn bánh và thu hút mọi ánh nhìn trên phố thị hiện đại.