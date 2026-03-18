Trùm Điền Quân Color Man ra thông báo chính thức

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Color Man đã thông báo chính thức làm một việc tại Nha Trang.

Ông nói: "Hôm qua tôi đã đăng một post thông báo lên trang cá nhân rồi và bà con cũng ủng hộ nhiều, hỏi han nhiều nên hôm nay tôi giới thiệu các sản phẩm cá kho luôn cho bà con xem. Nhiều bà con cô bác đã đặt hàng rồi.

Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nọ có một nhóm bạn khởi nghiệp bán cá kho ghé thăm nhà hàng của tôi ở Nha Trang. Ban đầu các bạn ấy mang các sản phẩm cá kho tới biếu tôi ăn thử thôi chứ không có ý gì hết.

Tôi ăn thử thấy ngon quá, giá cả cũng hợp lý nên hỏi han thì biết được câu chuyện khởi nghiệp của các bạn đó, cũng từng đi bán bánh mì, tiệm nước, bán phở, làm trạm dừng chân… Tôi thấy rất thú vị.

Dòng đời đưa đẩy nên các bạn từ Sài Gòn ra Nha Trang và cũng ra cùng thời điểm với tôi là một năm, mở hẳn một xưởng nhỏ làm cá kho.

Tôi quyết tâm ủng hộ các bạn vì các bạn muốn đưa con cá nục Nha Trang ra thế giới nên tìm đến tôi vì thấy tôi cũng từng xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, ngưỡng mộ tôi. Tôi nghe vậy thì cũng góp ý cách làm rồi giúp các bạn quảng bá sản phẩm.

Các bạn cũng nhờ tôi làm kênh phân phối bán hàng luôn. Tôi nói thật, từ lúc tôi ra Nha Trang đến giờ đã cả năm nhưng chưa có làm gì cho ai, chưa phụ được gì cho anh chị em cộng đồng ở đây, giờ cũng muốn đóng góp chút công sức cho cộng đồng, quảng cáo sản phẩm địa phương Nha Trang.

Vì thế, tôi thông báo sẽ chính thức làm kênh phân phối bán hàng cho nhóm bạn trẻ đang khởi nghiệp này ở Nha Trang.

Có người còn đang lên đơn nhập cả trăm thùng để về bán sỉ trên Lâm Đồng. Tôi vui lắm. Biết đâu tôi tự làm thì không có duyên nhưng làm cho người ta thì lại có duyên. Chừng nào nước mát Sài Gòn của tôi được đặt đủ 1000 thùng thì tôi làm lại. Trước mắt tôi thấy sản phẩm này hay quá nên quyết tâm phụ các bạn trẻ".