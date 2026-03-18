Phụ nữ trẻ đẹp hơn khi lá lách và thận khỏe: 1 món bánh 2 món cháo ăn sáng nhanh ngon lại nuôi dưỡng lá lách và thận

Tiết Xuân phân đang đến gần, và việc bồi bổ tỳ vị giai đoạn này là vô cùng cần thiết. Việc bạn khéo léo áp dụng chế độ ăn uống tương thích với thời tiết và khoa học sẽ giúp bồi bổ tỳ vị và thận.

Trong Đông y, lá lách (tỳ) thường được nhắc song hành với dạ dày (vị), tạo thành cặp tỳ vị. Chúng chịu trách nhiệm tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng, với chức năng được ví như "người gác cổng" của hệ miễn dịch, giúp tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ các tế bào máu già/bất thường.

Sở dĩ lá lách khỏe mạnh đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, giúp làm chậm quá trình lão hóa và giữ vẻ ngoài trẻ trung thông qua việc lọc máu, sản xuất tế bào miễn dịch, và điều hòa năng lượng. Lá lách (tỳ) khỏe mạnh sẽ giúp tiêu hóa hiệu quả, tăng tuần hoàn máu, cải thiện làn da, và giảm lo âu - những yếu tố giúp bạn trông trẻ hơn.

Trong khi đó, chức năng thận khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc lọc độc tố, cân bằng chất lỏng và duy trì nội tiết tố. Từ đó giúp da dẻ hồng hào, giảm phù nề, ngăn ngừa lão hóa sớm và làm chậm quá trình già hóa cơ thể.

Do đó nếu chị em luôn muốn mình có vẻ ngoài trẻ trung thì hãy nuôi dưỡng tỳ và thận. Vì thế thay vì ăn những món quen thuộc vào bữa sáng như bánh mì, bánh bao, xôi... thì hãy ăn 3 món sau đây để nhẹ nhàng bồi bổ tỳ vị và thận, từ đó cải thiện vẻ bề ngoài trẻ trung và xinh đẹp hơn.

1. Bánh mì táo đỏ và mè đen

Theo Đông y, táo đỏ (đại táo) được coi là vị thuốc bổ tỳ vị, ích khí, rất tốt để bồi bổ lá lách, dạ dày, giúp giảm mệt mỏi và cải thiện tiêu hóa. Trong khi đó, theo quan điểm của Đông y, để thận khỏe, hãy ăn thực phẩm "đen". Mè đen (vừng đen) là thực phẩm bổ gan thận, dưỡng huyết và nhuận tràng, rất tốt cho người bị thận yếu, tóc bạc sớm, hoa mắt, chóng mặt, đau mỏi thắt lưng. Ngoài ra, mè đen cũng giàu acid béo omega-3, kẽm, sắt và vitamin E, mè đen giúp nuôi dưỡng cơ thể, cải thiện chức năng thận. Khi làm món ăn sử dụng táo đỏ và mè đen sẽ giúp bạn nuôi dưỡng chức năng tỳ vị và thận.

Nguyên liệu làm món bánh mì tao đỏ và mè đen

300g bột mì, 60g bột mè đen, 1 quả trứng gà, 8g đường, 3g men nở, 180g nước (hoặc sữa tươi.

Cách làm bánh mì táo đỏ và mè đen

2. Cháo bí ngô, củ mài và kê

Bí đỏ, kê và hoài sơn (củ mài) là nhóm thực phẩm "vàng" giúp bổ tỳ vị, kiện lách, đặc biệt tốt khi ăn chín, ấm (cháo, canh, hấp) để hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. Chúng giúp cải thiện tình trạng đầy bụng, chán ăn, mệt mỏi do lá lách yếu gây ra. Trong Đông y, bí đỏ (nam qua) có vị ngọt, tính ấm, tác dụng kiện tỳ, ích khí, dưỡng vị, nhuận tràng, rất tốt cho tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu. Bí đỏ chứa rất nhiều chất xơ, vitamin, pectin và khoáng chất, bí đỏ giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ điều trị táo bón và tăng cường miễn dịch. Còn củ mài (dược sơn hay hoài sơn) được coi là vị thuốc bổ tỳ, phế, thận, giúp cố tinh, rất hiệu quả trong việc kiện tỳ ích khí. Trong khi đó, kê (còn gọi là tiểu mễ) là nguyên liệu "thượng phẩm" giúp bổ dưỡng tỳ vị, làm dịu và tăng cường chức năng dạ dày - lá lách hiệu quả. Với vị ngọt, mặn, tính mát, kê giúp kiện tỳ hòa vị, bổ ích hư tổn và trị khó tiêu, ăn không ngon miệng. Do đó món cháo bí ngô, củ mài, kê là một món ăn sáng hoàn hảo giúp bạn nuôi dưỡng, bồi bổ lá lách và thận, cải thiện sức khỏe tiêu hóa, từ đó "xây dựng" vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi.

Nguyên liệu nấu cháo bí ngô, củ mài và kê

100g kê, 100g củ mài, 100g bí đỏ, 5-6 quả táo đỏ, một ít kỷ tử (câu kỷ tử).

Cách nấu cháo bí ngô, củ mài và kê

3. Cháo gạo đen và đậu đỏ

Theo Đông y, gạo đen (hay còn gọi là gạo lứt đen) và đậu đỏ vốn là sự kết hợp tuyệt vời để bổ tỳ vị (lá lách), giúp tăng cường tiêu hóa, thanh nhiệt và giải độc cơ thể. Chúng cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp giảm tải cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ ổn định đường huyết và nuôi dưỡng cơ thể. Đậu đỏ được coi là thực phẩm bổ tỳ vị, tốt cho máu, lợi tiểu và giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Đông y xem gạo đen là thực phẩm "trường thọ" giúp bổ thận, ích tinh, tăng cường chức năng thận, giải độc và chống oxy hóa nhờ hàm lượng anthocyanin cao. Nó hỗ trợ người khỏe mạnh dưỡng âm, ích khí.

Nguyên liệu nấu cháo gạo đen và đậu đỏ

50g đậu đỏ, 40g gạo đen, 10g gạo nếp, lượng táo đỏ thích hợp, một ít kỷ tử, lượng đường nâu thích hợp, 40g lạc.

Cách nấu cháo gạo đen và đậu đỏ

Trên đây là 3 món ăn dễ nấu lại giúp bạn bồi bổ cơ thể nói chung và lá lách cũng như thận nói riêng. Bạn hãy bổ sung vào thực đơn bữa sáng của mình để khỏe mạnh và có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp hơn nhé!