Hé lộ quá trình làm cổng cưới gây choáng ngợp nhất Hải Phòng của MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy
Trước khi trở thành khung cảnh lộng lẫy khiến nhiều người trầm trồ trong ngày trọng đại, chiếc cổng cưới của MC Nguyễn Huyền Trang và cầu thủ Phạm Đức Huy đã trải qua một quá trình thi công công phu và tỉ mỉ.
Nguồn: Hoàng Đặng
Nhìn vào hình ảnh lung linh trong ngày cưới, nhiều người dễ dàng bị choáng ngợp bởi chiếc cổng cưới đồ sộ với những chi tiết uốn lượn tinh xảo. Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp lung linh ấy là hàng giờ lao động miệt mài của đội ngũ thiết kế và thi công
Điểm nhấn đặc biệt của chiếc cổng cưới chính là hình tượng rồng uốn lượn được tạo hình mềm mại và đầy nghệ thuật. Từ phần đầu rồng với những đường nét sắc sảo, chiếc sừng vươn cao, cho đến phần thân dài phủ kín các họa tiết uốn lượn đều được chế tác tỉ mỉ.
Sự phối hợp giữa sắc trắng tinh khôi và màu xanh tự nhiên giúp tổng thể vừa sang trọng, vừa mềm mại, mang lại cảm giác như một khu vườn cổ tích. Khi hoàn thiện, hệ thống ánh sáng và hiệu ứng khói nhẹ càng làm cho không gian trở nên huyền ảo.
Sự tỉ mỉ của đội ngũ thi công và thiết kế đã tạo nên một chiếc cổng cưới ấn tượng, trở thành điểm nhấn nổi bật trong ngày vui của cặp đôi. Khi cô dâu Mù Tạt và chú rể Đức Huy xuất hiện giữa khung cảnh ấy, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo – như một câu chuyện cổ tích được dựng nên giữa đời thực.
