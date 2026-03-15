Nam ca sĩ tổ chức đám cưới nhưng không ai biết: Đen Vâu lẻ bóng đến dự, 1 cặp sao bị "tóm dính" tình tứ

Vừa qua, Hoàng Dũng bất ngờ khiến người hâm mộ xôn xao khi phát hành MV ca khúc Lý Giải. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, MV lần này còn đặc biệt hơn khi nam ca sĩ lần đầu tiên hé lộ loạt hình ảnh trong đám cưới bí mật với vợ - Khánh Linh, người đồng hành cùng anh suốt nhiều năm qua trong vai trò quản lý. Hôn lễ của Hoàng Dũng diễn ra tại Hà Nội trong không gian ấm cúng, riêng tư với sự góp mặt của gia đình và những người bạn thân thiết.

Trong loạt hình ảnh được công bố, Hoàng Dũng diện suit màu kem thanh lịch, còn cô dâu Khánh Linh xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng bồng bềnh. Cặp đôi liên tục trao nhau những ánh nhìn đầy tình cảm, tạo nên bầu không khí lãng mạn.

Từ khoảnh khắc tạo dáng chụp ảnh cùng bạn bè cho đến cảnh cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ, nhiều fan nhận xét Hoàng Dũng và vợ trông vô cùng đẹp đôi. Những hình ảnh này cũng giúp khán giả lần đầu được nhìn rõ hơn về cuộc sống riêng tư của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh cô dâu chú rể, điều khiến nhiều người chú ý chính là sự xuất hiện của dàn bạn bè thân thiết trong showbiz. Trong số đó có Đen Vâu, nam rapper đến dự đám cưới một mình và nhanh chóng được fan nhận ra trong những bức ảnh chung với dàn khách mời. Ngoài Đen Vâu, nhiều gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt cũng có mặt trong buổi tiệc như Kai Đinh, Hứa Kim Tuyền, Trần Duy Khang (Chillies) và GREY D, Cầm,...

Cư dân mạng còn nhanh chóng soi ra một chi tiết đáng chú ý trong loạt ảnh, đó là sự xuất hiện của Orange và WOKEUP. Tại lễ cưới của Hoàng Dũng, Orange và WOKEUP lại ngồi sát rạt cạnh nhau vô cùng tình tứ. Từ lâu cư dân mạng ngầm hiểu mối quan hệ giữa Orange và WOKEUP, dù chính chủ không công khai nhưng loạt hint chính là câu trả lời quá rõ ràng.

Vào đúng ngày 8/3, Hoàng Dũng gây sốc mạng xã hội khi công khai chuyện đã bí mật kết hôn với bà xã Khánh Linh từ 6 năm trước. Thời điểm đó, anh mới 25 tuổi và bắt đầu hành trình làm nhạc độc lập. Hoàng Dũng viết: "Hôm nay là quốc tế phụ nữ, anh muốn khoe cho mọi người thấy người phụ nữ bên cạnh anh tuyệt vời như thế nào. Từ trước tới giờ anh cũng đâu có giấu nhỉ, chỉ là điều đẹp đẽ cần lúc thích hợp để nói ra thôi. Anh sẽ còn kể vài điều nữa cho mọi người, anh nói trước. Chúc mừng 8/3 nhé vợ của anh!".

Theo lời kể của Khánh Linh, thời điểm đó cả hai vẫn còn rất trẻ, điều kiện kinh tế chưa dư dả. Cô cho biết hai vợ chồng chỉ quyết định đăng ký kết hôn trong 1 tuần. Đám cưới khi ấy được tổ chức khá đơn giản, thậm chí bàn ghế trong buổi tiệc còn phải đi mượn, tiền mua nhẫn không có. Cô còn gửi lời cảm ơn tới nửa kia vĩ đã để cô quản lý công việc, không phải đi làm nhân viên văn phòng.

Hoàng Dũng và Khánh Linh được biết đã bắt đầu tìm hiểu và gắn bó với nhau từ khoảng năm 2018. Trong nhiều năm, cặp đôi khá kín tiếng về chuyện tình cảm, hiếm khi chia sẻ hay nhắc đến nhau trên mạng xã hội. Không chỉ là người yêu, Khánh Linh còn đồng hành cùng Hoàng Dũng trong công việc khi đảm nhận vai trò trợ lý kiêm quản lý cá nhân, hỗ trợ nam ca sĩ trong nhiều dự án âm nhạc.