Hoa hậu học giỏi từ chối thẳng đại gia, chọn chồng bình thường, cuộc sống hiện tại được khen: Chị là người chiến thắng!

Nhắc đến những Hoa hậu được yêu mến bậc nhất Trung Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Trương Tử Lâm - người đẹp sinh năm 1984, cũng là Hoa hậu Thế giới 2007 và là người Trung Quốc đầu tiên đăng quang danh hiệu này. Không chỉ sở hữu chiều cao 1m82 cùng nhan sắc thanh lịch, Trương Tử Lâm còn được công chúng ngưỡng mộ bởi học vấn tốt, lối sống kín đáo và cuộc hôn nhân bình yên hiếm có trong showbiz.

Hoa hậu học giỏi, từng là vận động viên điền kinh

Trương Tử Lâm sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội, được giáo dục kỷ luật và nề nếp từ nhỏ. Không giống hình dung của nhiều người về các hoa hậu chỉ nổi bật nhờ ngoại hình, cô lại học rất giỏi và có thành tích thể thao đáng nể.

Ngay từ thời thiếu niên, Trương Tử Lâm đã theo đuổi điền kinh. Hai năm liên tiếp 1998 và 1999, cô giành chức vô địch chạy vượt rào 100m nữ tại các giải thể thao toàn Trung Quốc. Thậm chí, cô từng tham gia tập luyện cùng nhiều vận động viên chuyên nghiệp.

Dù có năng khiếu thể thao, Trương Tử Lâm vẫn chọn con đường học tập. Cô thi đỗ ngành Quản lý công thương của Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp năm 2006, người đẹp từng làm thư ký cho một công ty lớn trước khi bước vào nghề người mẫu. Năm 2007 trở thành bước ngoặt lớn khi Trương Tử Lâm đăng quang Hoa hậu Thế giới, trở thành niềm tự hào của Trung Quốc trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Từ chối đại gia 30 tỷ NDT, chọn người đàn ông “bình thường”

Sau khi nổi tiếng, Trương Tử Lâm từng được một đại gia sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng) theo đuổi. Trong thời gian tán tỉnh, người này thường xuyên đưa đón bằng xe sang, thể hiện tình cảm rất công khai. Nhiều người cho rằng đây là “tấm vé” để cô bước vào cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu. Thế nhưng Trương Tử Lâm lại thẳng thắn từ chối.

Theo nhiều nguồn tin, cô từng tìm hiểu kỹ về hoạt động kinh doanh của đối phương và nhận ra mọi thứ không ổn định như vẻ ngoài hào nhoáng, vì vậy quyết định dừng lại.

Năm 2013, Trương Tử Lâm kết hôn với Nhiếp Lỗi, bạn trai quen ba năm. Chồng cô là quản lý cấp cao tại bộ phận thị trường vốn của Citic Securities, tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc và có bằng thạc sĩ. Dù không phải đại gia đình đám trong showbiz, anh được đánh giá là người tài giỏi, điềm đạm và rất yêu gia đình.

Đám cưới của họ được tổ chức kín đáo tại một hòn đảo ở Thái Lan, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết.

Rời showbiz để làm mẹ, nuôi dạy con rất tinh tế

Sau khi sinh con gái đầu lòng Evelyn vào năm 2016, Trương Tử Lâm dần rút lui khỏi showbiz. Năm 2021, cô sinh thêm bé gái thứ hai. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù từng chia sẻ ảnh con khi còn nhỏ, nhưng khi các bé lớn hơn, cô quyết định không đăng mặt con lên mạng xã hội nữa. Nàng hậu cho rằng trẻ em cũng cần quyền riêng tư, không nên trở thành tâm điểm của truyền thông khi chưa đủ trưởng thành để lựa chọn. Quyết định này nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Bên cạnh đó, Trương Tử Lâm cũng rất chú trọng giáo dục con. Trong nhiều hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, con gái cô thường đọc sách, học đàn piano hoặc học tiếng Trung qua sách tranh. Trong ngôi nhà của gia đình nàng hậu, sách luôn là một phần quan trọng.

Ngoài học tập, cô cũng thường đưa các con ra ngoài vận động, dạo chơi để phát triển thể chất.

Ở tuổi ngoài 40, sau gần 20 năm đăng quang Hoa hậu Thế giới, Trương Tử Lâm vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Không ồn ào scandal, không khoe cuộc sống xa hoa, cô chọn một cuộc sống gia đình bình yên. Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng điều khiến Trương Tử Lâm được yêu mến không chỉ là nhan sắc, mà còn là sự tỉnh táo trong lựa chọn cuộc đời.

Từ chối hào quang quá mức, không chạy theo đại gia, chọn người phù hợp với mình và tập trung xây dựng gia đình, với nhiều người, đó mới chính là thành công lớn nhất.

Vì thế, không ít người đã để lại bình luận: “Cô ấy không chỉ là hoa hậu, mà còn là người chiến thắng trong cuộc đời".