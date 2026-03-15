Dàn nghệ sĩ Việt tự hào, rạng rỡ đi bầu cử sáng nay!

15-03-2026 - 13:30 PM | Lifestyle

Các nghệ sĩ cũng hào hứng thực hiện quyền công dân trong ngày toàn dân đi bầu cử.

Sáng nay (15/3), không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra sôi nổi trên cả nước. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng hào hứng tham gia bỏ phiếu từ sớm, chia sẻ khoảnh khắc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại bầu cử Phường Gia định, dàn Hoa hậu, Á hậu như Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Thanh Thuỷ, Hoa hậu Thiên Ân, Hoa hậu Kiều Duy, Á vương quốc tế Tuấn Ngọc, bà Phạm Kim Dung... gây chú ý có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ khá sớm. Các mỹ nhân Việt diện trang phục giản dị nhưng vẫn nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ, ai cũng cảm thấy tự hào khi được tham gia vào ngày hội lớn của toàn dân.

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ: "Tự hào thực hiện quyền công dân tại buổi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi gắm vào tương lai. Cả nhà mình cùng đi bầu để lan tỏa tinh thần đoàn kết nha".

Dàn Hoa hậu, Á hậu tham gia bỏ phiếu trong sáng 15/3

Hoa hậu Bảo Ngọc có mặt tại điểm bầu cử, cô diện áo dài trong sự kiện đặc biệt này

Hoa hậu Thanh Thuỷ, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Thiên Ân cũng thực hiện bầu cử từ sớm

Hoa hậu Quế Anh, Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Phương Anh rạng rỡ

Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Kiều Duy ăn diện đơn giản nhưng nổi bật

Hoa hậu Quế Anh, Á hậu Cẩm Ly, Á hậu Ngọc Hằng cũng đã thực hiện quyền công dân vào sáng nay

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh thực hiện bỏ phiếu

Bà Phạm Kim Dung cũng đồng hành cùng dàn Hoa hậu, Á hậu tham gia bỏ phiếu

Các nghệ sĩ lan toả tinh thần trách nhiệm trong sự kiện lớn của đất nước

Không chỉ các nàng hậu, nhiều nghệ sĩ khác cũng có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sớm. MC Quyền Linh chia sẻ khoảnh khắc đi bầu cử cùng người thân, đồng thời gửi lời nhắn nhủ mọi người hãy dành thời gian tham gia bầu cử để góp phần xây dựng đất nước. Nghệ sĩ Mỹ Uyên cũng đã thực hiện bỏ phiếu tại khu vực của mình.

MC Quyền Linh chụp ảnh kỷ niệm trong sự kiện đặc biệt nhất hôm nay (ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Mỹ Uyên mặc áo dài tham gia bỏ phiếu (Ảnh: FBNV)

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được xem là “ngày hội của toàn dân”, khi mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu của mình. Việc nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng tham gia bầu cử từ sớm cũng góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khuyến khích cộng đồng tích cực hưởng ứng sự kiện quan trọng này.

Hôm nay 15/3, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ tối cùng ngày.

Theo Hạ Anh

Phụ nữ mới

