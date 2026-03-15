Chế Linh tới Huế - điểm dừng chân cuối cùng, nhắc tới sự cố vì mải chơi ở quán cơm Âm phủ

Mới đây, danh ca Chế Linh đã ghé thăm cố đô Huế, mảnh đất đã đi vào văn thơ, âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc Bolero mà nam danh ca thường biểu diễn.

Chế Linh ở Huế

Đây cũng là một trong những điểm dừng chân cuối của Chế Linh sau vài tháng trời đi khắp đất nước từ Nam ra Bắc, từ Sài Gòn tới tận mũi Cà Mau, đảo Phú Quốc rồi quay ngược ra Nha Trang, Hà Nội, Ninh Bình tới tận điểm đầu đất nước ở Hà Giang.

Tại Huế, Chế Linh đứng tại Đại Nội tâm sự: "Tôi đang đứng ở Thành Nội Huế. Trước đây tôi đã vào đây nhiều lần rồi và sau rất nhiều năm mới được vào lại.

Huế cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Trước đây tôi đã tới Huế hát nhiều lần và có nhiều hình ảnh khó quên. Tôi rất thích sông Hương vì sự tĩnh lặng, êm đềm của nó nên tới Huế là phải đi qua sông Hương.

Tôi cũng muốn tìm tòi các món ăn đặc trưng ở Huế như chè Hẻm, cơm Âm Phủ. Tôi còn nhớ lần đó đoàn hát của tôi đang chuẩn bị hát buổi tối thì tôi đi xe lam cùng mấy người bạn tìm tới quán cơm Âm Phủ để ăn.

Ăn xong rồi, tôi cứ mải mê ngồi chơi, ngắm cảnh ở đó. Tới khi bước ra, xe lam không còn ở đó nữa. Tôi phải chạy bộ từ quán cơm Âm Phủ mất mấy cây số mới về lại được chỗ diễn và không còn thời gian để thay đồ, cứ thế lên hát luôn. Vậy mà khán giả vẫn bỏ qua cho tôi, vỗ tay ủng hộ.

Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi ở Huế. Tới tận ngày hôm nay tôi vẫn nhớ. Cứ tới Huế là tôi thấy nhiều kỷ niệm vui và có nhiều hình ảnh gợi lại cho tôi nhiều cảm xúc, giúp tôi viết được nhiều bài hát mang âm hưởng Huế, đượm màu buồn của Huế.

Biết bao nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc đã viết về Huế rất nhiều".

Nói rồi, Chế Linh vào bên trong tham quan Đại Nội Huế. Ông tỏ ra xúc động khi được nhìn tận mắt, sờ tận tay những di tích cổ năm xưa, gợi lại cho ông nhiều kỷ niệm.

Nam danh ca còn giải thích cho khán giả về văn hóa dân gian, di tích lịch sử theo hiểu biết của mình. Ông nói: "Tôi muốn giới thiệu cho khán giả trẻ, những người đã yêu mến, theo dõi tôi những giá trị tồn tại trên quê hương, đất nước. Mọi người ở nước ngoài nếu về thăm quê hương đất nước nhớ ghé thăm những địa điểm như thế này".