Thiết kế linh hoạt để mở rộng thêm không gian nhà phố
Sử dụng những khoảng mở, lan can sắt, dây thừng để tối đa hóa diện tích sử dụng, làm phong phú hơn cuộc sống của trẻ nhỏ.
Công trình là một ngôi nhà ấm áp dành cho gia đình trẻ, nơi mọi góc nhỏ đều được thiết kế tinh tế để bù đắp cho diện tích khiêm tốn bằng cảm giác rộng mở và kết nối.
Từ lối vào đến không gian sinh hoạt chung, căn nhà được tổ chức lệch tầng kết nối với nhau quanh trục giếng trời. Thiết kế linh hoạt khéo léo giúp lấy ánh sáng tự nhiên tràn đầy khắp không gian, mang đến cảm giác thoáng đãng dù diện tích hạn chế.
Trẻ em thay vì bị bó hẹp trong các phòng riêng, có thể tìm thấy khoảng trời riêng tại các chiếu nghỉ, cầu thang hoặc võng lưới.
