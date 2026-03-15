Casino mở cửa cho người Việt vào chơi từ tháng 11/2025: Cách TP.HCM 2 giờ lái xe, ghi nhận con số bất ngờ

Nhắc tới casino, nhiều người thường nghĩ tới những sòng bài xa xỉ ở nước ngoài hoặc những nơi chỉ dành cho khách quốc tế. Trong nhiều năm, theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân trong nước gần như không được phép tham gia loại hình giải trí này. Tuy nhiên trên thực tế, một số casino nằm trong các khu nghỉ dưỡng lớn đã được cho phép thí điểm mở cửa cho người Việt nếu đáp ứng các điều kiện nhất định.

Việt Nam bắt đầu cho phép thí điểm người Việt vào chơi casino tại một số dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn nhằm vừa phát triển du lịch, vừa kiểm soát hoạt động kinh doanh loại hình giải trí đặc thù này. Sau đây là một ví dụ như thế - Casino nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip , thuộc khu vực Hồ Tràm – một điểm du lịch ven biển nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 120 km, tương đương khoảng 2 giờ di chuyển bằng ô tô.

Tổ hợp này được xây dựng theo mô hình nghỉ dưỡng – giải trí tích hợp, bao gồm khách sạn cao cấp, sân golf, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và casino. Đây cũng là mô hình khá phổ biến tại nhiều điểm du lịch quốc tế như Singapore, Macau hay Philippines, nơi casino thường được đặt trong các khu nghỉ dưỡng lớn để phục vụ du khách.

Trong những năm gần đây, Hồ Tràm được nhiều người lựa chọn cho các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày nhờ bãi biển dài, không gian tương đối yên tĩnh và khoảng cách không quá xa TP.HCM. Sự xuất hiện của các tổ hợp du lịch quy mô lớn cũng góp phần khiến khu vực này trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng đáng chú ý ở phía Nam.

Casino thí điểm mở cửa cho người Việt

Theo quy định của Chính phủ về kinh doanh casino, người Việt chỉ được phép vào chơi tại một số cơ sở được cấp phép thí điểm và phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Trong đó, người chơi phải từ 21 tuổi trở lên, có thu nhập ổn định (từ khoảng 10 triệu đồng/tháng) và thực hiện đăng ký thông tin cá nhân theo quy định quản lý.

Ngoài ra, khách vào casino cũng phải mua vé vào cửa. Mức phí phổ biến hiện nay là 1 triệu đồng cho 24 giờ hoặc 25 triệu đồng cho vé theo tháng. Quy định này nhằm hạn chế việc tham gia tự phát và tăng tính kiểm soát đối với người chơi.

Một điểm đáng chú ý khác là người thân của người chơi có thể gửi đơn đề nghị cơ quan quản lý không cho phép cá nhân đó vào casino, nhằm phòng ngừa những rủi ro liên quan đến cờ bạc. Các cơ sở casino cũng được yêu cầu theo dõi thông tin người chơi và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Chính sách thí điểm này được triển khai trong một khoảng thời gian nhất định để cơ quan quản lý đánh giá tác động kinh tế – xã hội trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Con số bất ngờ sau 4 tháng thí điểm

Theo thông tin được công bố, sau khoảng 4 tháng triển khai thí điểm cho người Việt vào chơi, lượng khách trong nước tại casino này đã tăng nhanh. Khách Việt hiện chiếm khoảng 40% tổng số người chơi, trở thành nhóm đông nhất tại đây.

Trước khi có chương trình thí điểm, phần lớn khách tại casino chủ yếu là du khách quốc tế, đặc biệt đến từ một số thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc... Tuy nhiên, khi chính sách mới được áp dụng, lượng khách trong nước bắt đầu tăng lên rõ rệt.

Một số chuyên gia trong ngành du lịch cho rằng sự thay đổi này phản ánh nhu cầu trải nghiệm các loại hình giải trí mới của du khách trong nước, đặc biệt khi các khu nghỉ dưỡng cao cấp ngày càng phát triển. Việc tích hợp nhiều dịch vụ trong cùng một tổ hợp, từ nghỉ dưỡng, ẩm thực đến giải trí, cũng khiến những điểm đến như Hồ Tràm thu hút thêm nhiều nhóm khách khác nhau.

Ngoài casino, khu vực Hồ Tràm còn được nhiều du khách lựa chọn cho các chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần nhờ bãi biển dài và không gian tương đối yên tĩnh so với nhiều điểm du lịch khác gần TP.HCM. Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của các khu nghỉ dưỡng, sân golf và nhiều dịch vụ giải trí mới, địa điểm này ngày càng được nhắc tới nhiều hơn trên bản đồ du lịch phía Nam.