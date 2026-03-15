Ước mơ của Hyun Bin cũng chỉ là nơi... phơi quần cho con!

Trong giới giải trí Hàn Quốc, Hyun Bin luôn được biết đến như một biểu tượng của sự thành công, tài năng và phong cách đàn ông chuẩn mực. Đằng sau hình ảnh ngôi sao hào nhoáng ấy, một câu chuyện giản dị, ấm áp đã khiến cư dân mạng "đào" lại và lan truyền rần rần gần đây. Đó chính là hành trình từ ước mơ mua được "chiếc xe mình muốn" đến khoảnh khắc hạnh phúc khi chiếc siêu xe Rolls-Royce Ghost trở thành... giá phơi quần áo cho con trai nhỏ.

Trong một buổi phỏng vấn cũ, Hyun Bin từng chia sẻ rất chân thành về mục tiêu cuộc đời mình. Khi được hỏi về ước mơ hay điều anh hướng tới, nam diễn viên thẳng thắn trả lời: "Mục tiêu của tôi là mua được chiếc xe mình muốn, và tôi làm được rồi". Lời nói ấy lúc bấy giờ thể hiện khát vọng cá nhân, biểu tượng của chạm đến thành công, sở hữu những thứ xa xỉ mà nhiều người mơ ước. Chiếc xe – biểu tượng của sự thịnh vượng, tự do và thành tựu – chính là phần thưởng cho những năm tháng miệt mài cống hiến trong nghề của Hyun Bin.

Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ đầy những bất ngờ đẹp đẽ. Đến năm 2025, khi Hyun Bin và Son Ye Jin đã chính thức trở thành cha mẹ của một bé trai đáng yêu, cư dân mạng Hàn Quốc bất ngờ phát hiện một bức ảnh do Son Ye-jin đăng tải trên Instagram. Trong khung hình, chiếc Rolls-Royce Ghost – mẫu siêu xe sang trọng mới ra mắt, giá trị hàng trăm nghìn USD – không phải đang lướt trên đường cao tốc hay xuất hiện trong những shoot hình hào nhoáng, mà lại trở thành... "giá phơi quần áo" cho con trai nhỏ. Những chiếc quần áo trẻ em xinh xắn được treo ngay trên xe, phơi khô dưới nắng, tạo nên một bức tranh đối lập đầy thú vị: siêu xe triệu đô bên cạnh những món đồ đời thường nhất của một gia đình.

Cư dân mạng lập tức phát cuồng và "đào" lại lời nói năm xưa của Hyun Bin. Từ ước mơ "chiếc xe mình muốn" – một mục tiêu cá nhân đầy tham vọng – đến hiện thực năm 2025, khi chiếc xe ấy giờ đây chỉ đơn giản là nơi phơi quần cho con. Sự chuyển biến ấy không phải là sự xuống cấp, mà ngược lại, chính là minh chứng rõ nét nhất cho một người đàn ông đã thực sự trưởng thành, đặt gia đình lên trên hết thảy.

Hyun Bin không còn là chàng trai chạy theo những thành tựu cá nhân nữa. Anh là người chồng, người cha tận tụy, sẵn sàng biến mọi thứ xa xỉ thành công cụ phục vụ cho hạnh phúc của vợ con. Chiếc siêu xe dù đắt đỏ đến đâu cũng chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày, nơi Son Ye Jin vui vẻ chăm sóc con, và Hyun Bin lặng lẽ bảo vệ, che chở cho tổ ấm của mình.

Câu chuyện này khiến nhiều người xúc động vì nó quá đỗi đời thường mà lại sâu sắc. Trong showbiz lấp lánh ánh hào quang, Hyun Bin chọn cách sống chân thành: tất cả nỗ lực, tất cả thành công cuối cùng cũng chỉ để mang về những khoảnh khắc bình yên bên vợ con. Ước mơ năm xưa đã thành hiện thực, nhưng ước mơ lớn hơn – một gia đình hạnh phúc – mới thực sự là đích đến mà anh hướng tới. Hyun Bin không chỉ là "nam thần" trên màn ảnh, mà còn là biểu tượng về một người đàn ông của gia đình.

Sau màn kết hợp bùng nổ trong Crash Landing on You ( Hạ Cánh Nơi Anh ), Hyun Bin - Son Ye Jin bị Dispatch "khui" ảnh đi đánh golf hẹn hò cùng nhau vào ngày 1/1/2021. Khác với hầu hết các cặp đôi khác, khi Hyun Bin và Son Ye Jin công khai, họ nhận được sự ủng hộ gần như 100% từ người hâm mộ. Sự tương xứng về ngoại hình, địa vị và tài năng khiến họ trở thành "cặp đôi trời sinh" trong mắt công chúng.

Tháng 3/2022, "đám cưới của thế kỷ" của Hyun Bin - Son Ye Jin diễn ra như một thước phim lãng mạn. Cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Giờ đây, với cậu bé Kim Woo Jin đã hơn ba tuổi, họ đang tận hưởng những khoảnh khắc gia đình bình dị nhưng tràn đầy ý nghĩa. Mỗi tấm hình Son Ye Jin đăng tải về cuộc sống đời thường – từ những bữa cơm gia đình đến những chuyến dã ngoại – đều nhận được hàng triệu lượt yêu thích.

Năm 2025 có thể được coi là một chương vàng son trong sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của cặp đôi quyền lực. Năm 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ và đầy chọn lọc của cả hai sau thời gian dành cho gia đình, với những dự án chất lượng và bùng nổ. Hyun Bin tiếp tục khẳng định vị thế của một tài tử hàng đầu khi góp mặt trong siêu phẩm Harbin. Bộ phim không chỉ thống trị phòng vé Hàn Quốc mà còn được đề cử tại các liên hoan phim quốc tế, góp phần đưa tên tuổi anh vang xa hơn.

Son Ye Jin với No Other Choice, tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng diễn xuất" qua khả năng lột tả chiều sâu nhân vật. Khán giả và truyền thông đều công nhận rằng, sau khi làm mẹ, nhan sắc của cô càng thêm mặn mà, chín chắn, và diễn xuất càng thêm phần thăng hoa, tinh tế. Bộ phim còn được "đem chuông đi đánh xứ người" ở LHP Venice, nhận được sự hưởng ứng cực lớn từ khán giả, giới chuyên môn quốc tế.

Bên cạnh đó, Hyun Bin và Son Ye Jin đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46, diễn ra vào ngày 19/11/2025 tại KBS Hall, Yeouido, Seoul. Cặp đôi trở thành những người đầu tiên trong lịch sử 46 năm của giải thưởng danh gia này đồng thời giành giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tư cách là một cặp vợ chồng. Hyun Bin vinh danh với vai diễn Ahn Jung Geun trong bộ phim lịch sử Harbin , trong khi Son Ye Jin tỏa sáng trong No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook – bộ phim còn ẵm trọn sáu hạng mục lớn, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.