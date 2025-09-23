Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sơn Tùng M-TP xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới sánh ngang sao hạng A Hyun Bin, Jun Ji Hyun

23-09-2025 - 12:32 PM | Lifestyle

Sơn Tùng M-TP “gây bão”, trở thành tâm điểm sự kiện ra mắt sản phẩm của thương hiệu robot gia dụng thông minh nổi tiếng.

Mới đây, ECOVACS vừa chính thức công bố Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu tại thị trường Việt Nam cho dòng robot hút bụi thông minh. Trước đó, thương hiệu này đã hợp tác với những gương mặt đình đám châu Á như Hyun Bin, Jun Ji Hyun, Ngô Lỗi, Hồ Ca.

Xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới tại sự kiện Xtra in Every Way, Ahead in Every Play của  ECOVACS ngày 22/9, Sơn Tùng M-TP lập tức gây bùng nổ khán phòng bởi thần thái cuốn hút. Flash máy ảnh lia liên tục, fan đồng loạt hô vang tên anh và đưa cao lightstick đám mây đặc trưng cho cộng đồng fan Sky khiến không khí càng náo nhiệt như một concert thực thụ. 

Sơn Tùng M-TP xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới sánh ngang sao hạng A Hyun Bin, Jun Ji Hyun- Ảnh 1.

Trước tình cảm của khán giả tại sự kiện, Sơn Tùng M-TP chia sẻ: “Như đi diễn liveshow vì ánh sáng đánh quá trời đánh. Thật sự rất tự hào khi có mặt ở đây hôm nay, và Tùng mong sự kết hợp của mình với ECOVACS sẽ tạo nên sức cuốn hút cũng như rất nhiều điều thú vị cho tất cả chúng ta trong tương lai.”

Ngôi sao hàng đầu Vbiz xuất hiện tại sự kiện ECOVACS với tinh thần gần gũi, thân thiện và vô cùng ấm áp. Trên sân khấu, từ cử chỉ đến ánh nhìn lia xuống khán giả của Sơn Tùng M-TP đều khiến fan đồng loạt hưởng ứng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ: “Hơn 10 năm rồi, chẳng phải ngẫu nhiên mà cái tên MTP trở thành tượng đài của Showbiz Việt xuyên suốt một thập kỷ. Visual chuẩn idol quốc dân, nhẹ nhàng mà “cháy” không kém gì concert riêng”.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới sánh ngang sao hạng A Hyun Bin, Jun Ji Hyun- Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới sánh ngang sao hạng A Hyun Bin, Jun Ji Hyun- Ảnh 3.

Nam ca sĩ thổ lộ đang nuôi 2 em thú cưng “vô cùng phiền phức” ở nhà, một em mèo tên là Chiko và em khác tên là Tomi. Độ nổi tiếng của Chiko và Tomi trong cộng đồng fan lớn đến nỗi Sơn Tùng M-TP phải tự ghen tị thốt lên là “Nổi hơn cả em”. Chưa hết, anh chàng còn thú nhận nỗi khổ khi nuôi thú cưng: “Hai em rụng lông “ít” đến nỗi viêm phổi luôn và khiến mình cảm thấy stress. Nhưng từ khi có X11 thì sạch bong kin kít luôn, đúng chuẩn cuốn hút thật”.

Chủ nhân bản hit “Hãy trao cho anh” chia sẻ thêm: “Tùng không chỉ xem ECOVACS X11 như một item phục vụ mà còn coi như một người bạn thực thụ, thậm chí không thấy em đi qua đi lại là buồn. ECOVACS X11 lúc nào cũng cặm cụi đi lau dọn trông cực dễ thương, như em pet thứ ba trong nhà vậy”.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới sánh ngang sao hạng A Hyun Bin, Jun Ji Hyun- Ảnh 4.

Trong sự kiện, người hâm mộ có dịp được giao lưu gần gũi với thần tượng, thậm chí được đích thân Sơn Tùng M-TP tặng quà là chiếc kính mới mua hôm qua. Anh nhận lại những lời chúc dí dỏm từ các fan: “Anh hãy giữ sức khỏe để hát đến năm 90 tuổi nhé. Em hứa sẽ đi xem đến lúc đó!”. Kết thúc phần giao lưu, nam ca sĩ nhắn nhủ: “Từ nay mong rằng những ai yêu Sơn Tùng sẽ yêu luôn ECOVACS nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo thêm nhiều điều thú vị nữa trong tương lai.”

Kim Linh

