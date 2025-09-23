Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"

23-09-2025 - 10:59 AM | Lifestyle

Câu chuyện tình của Streamer Nắng cùng chồng khiến nhiều người xúc động. Bị từ chối 9 lần nhưng không nản, chàng IT vẫn kiên trì theo đuổi Nắng ngay cả khi biết cô mắc ung thư và chính tình yêu chân thành ấy đã khiến trái tim cô rung động.

Lướt mạng xã hội, nhiều người sẽ biết tới streamer Nắng (tên thật Đàm Thanh Huyền, sinh năm 1998). Cô nàng streamer xinh đẹp nhưng phải đối mặt với những thử thách nghiệt ngã của số phận. Năm 11 tuổi, Nắng phát hiện mắc ung thư xương và phải cắt bỏ một phần chân trái. Đến năm 2023, cô lại đối diện thử thách lớn khi được chẩn đoán ung thư phổi.

Chàng nhân viên IT tỏ tình Nắng đến 9 lần nhưng vẫn bị từ chối

Trải qua nhiều biến cố, Nắng vẫn cảm thấy mình may mắn vì có một chuyện tình đẹp và đầy ý nghĩa bên Hải Trần (sinh năm 1992). Năm 2017, Nắng 19 tuổi từ Bắc Ninh lên Hà Nội làm thiết kế đồ họa, gặp Hải - nhân viên IT - trong một buổi tiệc công ty. Hải ngay lập tức để ý Nắng nhưng không dám tiếp cận, còn Nắng thì hoàn toàn không để ý. Đầu 2018, cả hai rời công ty, tưởng chừng không gặp lại.

Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"- Ảnh 1.

27 tuổi, Nắng 2 lần mắc bệnh ung thư, đối diện với nhiều thử thách trong cuộc đời.

Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"- Ảnh 2.

Nắng là một streamer được nhiều người yêu thích.

Một ngày, Hải thuê Nắng làm thiết kế, dần dần cả hai gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn. Hải thổ lộ tình cảm nhưng bị Nắng từ chối đến 9 lần. Nắng lúc ấy chưa rung động vì cho rằng Hải quá mộc mạc. Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, Hải không thể về đều đặn, hai người dừng liên lạc. Dù vậy, Hải vẫn âm thầm theo dõi Nắng, trong khi cô trải qua vài mối tình ngắn nhưng không gắn bó lâu dài.

Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"- Ảnh 3.

Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"- Ảnh 4.

Hải thổ lộ tình cảm nhưng bị Nắng từ chối đến 9 lần.

Đầu 2023, Hải nhắn tin cho Nắng, thông báo anh chuẩn bị về Việt Nam và muốn gặp cô. Khi đó, Nắng vừa làm sinh thiết và nhận kết quả ung thư phổi. Hải sốc nhưng luôn ở bên, động viên và tự tìm hiểu cách chăm sóc bệnh nhân.

Mỗi đợt hóa trị xong, anh lại đưa cô đi thư giãn, từ bỏ công việc cố định để dành thời gian chăm sóc Nắng. Những lần thăm viện, Nắng đội mũ che tóc rụng sau hóa chất, nhưng Hải luôn nói: “Anh chưa bao giờ thấy em xấu cả”. Sự chân thành ấy khiến Nắng vô cùng cảm động.

"Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"

Sau 7 năm, Nắng nhận ra mình đã thay đổi: từ yêu thích lãng mạn, vui vẻ, cô giờ trân trọng một người đàn ông bản lĩnh, đáng tin cậy. “ Anh ấy phát triển mỗi ngày và tình yêu dành cho tôi chưa bao giờ vơi. Lúc đó tôi thật sự rung động ”, cô nói.

Cuối 2023, khi hóa trị khiến Nắng muốn bỏ cuộc, chính Hải cho cô niềm khao khát sống và hạnh phúc. Anh nói: “ Anh chăm sóc em, sau này khỏi bệnh em lấy người khác cũng được ”. Nhờ anh, Nắng quyết định tiếp tục điều trị. Tình cảm giữa họ dần rõ ràng và tự nhiên đến với nhau.

Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"- Ảnh 5.

Hải chăm sóc Nắng khi cô nằm viện điều trị.

Tháng 5/2024, Nắng bước vào ca phẫu thuật cắt một phần thùy phổi phải, bệnh ung thư thoái lui. Trong suốt quá trình chữa bệnh, Hải. luôn bên cạnh Nắng. Thậm chí ở thời điểm đó, Nắng còn chưa thích Hải. và nhiều lần từ chối anh.

" Anh ý bảo là sau này em khỏe lại em yêu người khác cũng được, giờ cứ để anh ở bên cạnh chăm sóc em đi. Trời, nghe có thương không? Rồi anh ấy cứ giúp đỡ mình. Làm mọi thứ cho mình vui. Dần dần thì mình có tình cảm lúc nào mình cũng không biết luôn. Cũng chẳng có lần tỏ tình thứ 10, tự 2 người ngầm hiểu là người yêu của nhau" , cô bạn chia sẻ về hành trình H. tán tỉnh và cả hai trở thành người yêu của nhau.

Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"- Ảnh 6.

Nắng đã chính thức được cầu hôn.

Tháng 5/2025, cộng đồng mạng vui mừng thay khi cặp đôi này đã có cái kết viên mãn khi Nắng đã chính thức được cầu hôn.

" Em có chồng rồi mấy chị ơi. Người mà thích mình 7 năm, bên mình lúc điều trị ung thư, truyền hoá chất, đầu trọc lóc. Cuối cùng cũng đã cầu hôn mình rồi. Mình đã 1 nghìn lần tưởng tượng đến cảnh này, nhưng đến lúc này thì mới xúc động " - cô nàng cho hay.

Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"- Ảnh 7.

Sau đó, cặp đôi đi đăng ký kết hôn luôn ngay trong ngày.

Nắng chia sẻ thêm cảm xúc: " Khúc sau thì anh Hải quay ra rút nhẫn cưới và cầu hôn, mình cũng tắt máy quay luôn. Một đứa thì khóc quá trời, một đứa thì mắt đỏ hoe rưng rưng: Em lấy anh nhé. Bình thường mình sẽ đùa là "không", nhưng lúc này không nhây nhây. Mình chỉ hỏi: " Anh còn nhớ 3 điều em muốn anh hứa trước khi kết hôn không?". Đọc vanh vách luôn, chắc là biết sẽ bị kiểm tra đó" .

Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"- Ảnh 8.

Cả hai đăng ký kết hôn sớm và dự kiến tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Cô nàng tiết lộ 3 điều đó là: "1. Sẽ luôn yêu thương và đối xử tốt với em. 2. Sẽ luôn cùng em cố gắng vì mối quan hệ này. 3. Không lừa dối em bất kể điều gì. Mình bảo sau này kể cả anh có yêu người khác, chỉ cần anh nói với em 1 câu thôi, đừng lừa dối em là được. Chỉ thế thôi, chung thuỷ là cần tự giác ".

Sau nhiều năm kiên trì và cùng nhau vượt qua bệnh tật, Nắng và Hải cuối cùng đã về chung một nhà. Cả hai đăng ký kết hôn sớm và dự kiến tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, khép lại hành trình tình yêu đầy cảm động với một cái kết viên mãn.

Rưng rưng nghe chuyện cựu streamer đình đám, kiếm 100 tỷ/năm, giờ lại đương đầu với bệnh hiểm nghèo

Theo Vân Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt kể lại cảnh tượng gặp trên đường phố Trung Quốc, nhận xét: "Đừng ai dại dột như tôi!"

Khách Việt kể lại cảnh tượng gặp trên đường phố Trung Quốc, nhận xét: "Đừng ai dại dột như tôi!" Nổi bật

Ông trùm BĐS Lý Gia Thành tuyên bố: “Mỗi đứa trẻ sinh trong nhà họ Lý sẽ được tôi mua 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hơn 371 tỷ đồng”, không lạ khi gia tộc toàn tỷ phú

Ông trùm BĐS Lý Gia Thành tuyên bố: “Mỗi đứa trẻ sinh trong nhà họ Lý sẽ được tôi mua 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hơn 371 tỷ đồng”, không lạ khi gia tộc toàn tỷ phú Nổi bật

Thì ra Sơn Tùng ngoài đời thật thế này

Thì ra Sơn Tùng ngoài đời thật thế này

10:55 , 23/09/2025
Nhan sắc nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng vừa thông báo lấy chồng lần 3

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng vừa thông báo lấy chồng lần 3

10:40 , 23/09/2025
7 món bún miền Tây tên nghe "lạ hoắc", tưởng khó ăn mà ngon nức tiếng: Đặc sản hiếm có với hương vị khó quên

7 món bún miền Tây tên nghe "lạ hoắc", tưởng khó ăn mà ngon nức tiếng: Đặc sản hiếm có với hương vị khó quên

10:16 , 23/09/2025
Tủ quần áo bừa bộn chính là thủ phạm rút tiền và đây là cách tôi thay đổi, cắt giảm chi tiêu đáng kể

Tủ quần áo bừa bộn chính là thủ phạm rút tiền và đây là cách tôi thay đổi, cắt giảm chi tiêu đáng kể

09:58 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên