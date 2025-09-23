Nhan sắc nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng vừa thông báo lấy chồng lần 3

Nữ nghệ sĩ – doanh nhân Phi Thanh Vân, Phó viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu truyền thống và Phát triển nguồn nhân lực vừa gây chú ý khi thông báo sẽ lên xe hoa lần thứ 3. Thông tin được chính cô xác nhận với báo chí, kèm những hình ảnh ngập tràn hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân.

Phi Thanh Vân từng chọn da nâu để nổi bật trong showbiz Việt.

Sau này khi gặp biến cố tình cảm, cô quay trở lại với làn da trắng sứ.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, tên thật Nguyễn Thị Thanh Vân. Cô từng là người mẫu, sau đó chuyển sang diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như Cô gái xấu xí . Với vóc dáng gợi cảm, phong cách ăn mặc cá tính, cô được khán giả đặt biệt danh "nữ hoàng dao kéo" vì từng thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình.

Thời trẻ, Phi Thanh Vân gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn – xu hướng lúc bấy giờ hiếm nghệ sĩ theo đuổi. Những năm gần đây, cô quay lại với làn da trắng, ngoại hình đầy đặn và tròn trịa hơn trước, toát lên nét chín chắn, mặn mà của một người phụ nữ ngoài 40. Phong cách trang điểm và trang phục hiện tại của Phi Thanh Vân vẫn biến hóa liên tục lúc sang trọng, lúc gợi cảm, lúc thanh lịch, lúc diêm dúa... giúp cô luôn nổi bật.

Nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên (nguồn ảnh FBNV).

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn theo đuổi học tập, kinh doanh và công tác xã hội. Gần đây cô được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu truyền thống và Phát triển nguồn nhân lực – trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.



Theo nữ diễn viên chia sẻ, người sắp trở thành chồng của Phi Thanh Vân là anh Trần Chí Phú , hơn cô khoảng 10 tuổi, quê miền Tây. Anh là doanh nhân trong ngành xây dựng, hiện giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty chuyên sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng và đá trang trí.

Cặp đôi đã quen nhau một thời gian, doanh nhân Trần Chí Phú được cho là rất quan tâm, gần gũi với con trai riêng của Phi Thanh Vân – bé Tấn Đức. Lễ cưới dự kiến sẽ tổ chức vào cuối năm 2025.

Phi Thanh Vân đang đắm chìm trong men say tình yêu.

Thông tin về cuộc hôn nhân lần 3 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi Phi Thanh Vân từng hai lần kết hôn và ly hôn nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, nhan sắc rạng rỡ cùng khát vọng hạnh phúc. Ở tuổi ngoài 40, "nữ hoàng dao kéo" được khen ngợi vì bản lĩnh làm mẹ đơn thân, tự chủ tài chính và vẫn được "đại gia" miền Tây yêu say đắm.