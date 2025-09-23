Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng vừa thông báo lấy chồng lần 3

23-09-2025 - 10:40 AM | Lifestyle

Phong cách trang điểm và trang phục hiện tại của nữ nghệ sĩ vẫn biến hóa liên tục lúc sang trọng, lúc gợi cảm, lúc thanh lịch... giúp cô luôn nổi bật.

Nữ nghệ sĩ – doanh nhân Phi Thanh Vân, Phó viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu truyền thống và Phát triển nguồn nhân lực vừa gây chú ý khi thông báo sẽ lên xe hoa lần thứ 3. Thông tin được chính cô xác nhận với báo chí, kèm những hình ảnh ngập tràn hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân.

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng vừa thông báo lấy chồng lần 3- Ảnh 1.

Phi Thanh Vân từng chọn da nâu để nổi bật trong showbiz Việt.

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng vừa thông báo lấy chồng lần 3- Ảnh 2.

Sau này khi gặp biến cố tình cảm, cô quay trở lại với làn da trắng sứ.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, tên thật Nguyễn Thị Thanh Vân. Cô từng là người mẫu, sau đó chuyển sang diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như Cô gái xấu xí . Với vóc dáng gợi cảm, phong cách ăn mặc cá tính, cô được khán giả đặt biệt danh "nữ hoàng dao kéo" vì từng thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình.

Thời trẻ, Phi Thanh Vân gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn – xu hướng lúc bấy giờ hiếm nghệ sĩ theo đuổi. Những năm gần đây, cô quay lại với làn da trắng, ngoại hình đầy đặn và tròn trịa hơn trước, toát lên nét chín chắn, mặn mà của một người phụ nữ ngoài 40. Phong cách trang điểm và trang phục hiện tại của Phi Thanh Vân vẫn biến hóa liên tục lúc sang trọng, lúc gợi cảm, lúc thanh lịch, lúc diêm dúa... giúp cô luôn nổi bật.

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng vừa thông báo lấy chồng lần 3- Ảnh 3.

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng vừa thông báo lấy chồng lần 3- Ảnh 4.

Nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên (nguồn ảnh FBNV).

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn theo đuổi học tập, kinh doanh và công tác xã hội. Gần đây cô được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu truyền thống và Phát triển nguồn nhân lực – trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Theo nữ diễn viên chia sẻ, người sắp trở thành chồng của Phi Thanh Vân là anh Trần Chí Phú , hơn cô khoảng 10 tuổi, quê miền Tây. Anh là doanh nhân trong ngành xây dựng, hiện giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty chuyên sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng và đá trang trí.

Cặp đôi đã quen nhau một thời gian, doanh nhân Trần Chí Phú được cho là rất quan tâm, gần gũi với con trai riêng của Phi Thanh Vân – bé Tấn Đức. Lễ cưới dự kiến sẽ tổ chức vào cuối năm 2025.

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng vừa thông báo lấy chồng lần 3- Ảnh 5.

Phi Thanh Vân đang đắm chìm trong men say tình yêu.

Thông tin về cuộc hôn nhân lần 3 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi Phi Thanh Vân từng hai lần kết hôn và ly hôn nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, nhan sắc rạng rỡ cùng khát vọng hạnh phúc. Ở tuổi ngoài 40, "nữ hoàng dao kéo" được khen ngợi vì bản lĩnh làm mẹ đơn thân, tự chủ tài chính và vẫn được "đại gia" miền Tây yêu say đắm.

Nữ nghệ sĩ sở hữu biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM, U40 giàu có, gợi cảm nhưng chưa muốn lấy chồng

Theo Li La

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh bên trong căn hộ 50m² giá 21 tỷ giữa trung tâm Sài Gòn: Không gian nhỏ nhưng xa hoa “triệu đô”

Cận cảnh bên trong căn hộ 50m² giá 21 tỷ giữa trung tâm Sài Gòn: Không gian nhỏ nhưng xa hoa “triệu đô” Nổi bật

Phía Sơn Tùng lên tiếng về hình ảnh liên quan đến trang web cá độ đang lan truyền

Phía Sơn Tùng lên tiếng về hình ảnh liên quan đến trang web cá độ đang lan truyền Nổi bật

Người đứng sau bản hit giúp Đức Phúc chiến thắng cuộc thi âm nhạc ở Nga

Người đứng sau bản hit giúp Đức Phúc chiến thắng cuộc thi âm nhạc ở Nga

14:03 , 23/09/2025
Thu nhập 3 tỷ/năm vẫn không vay nổi tiền mua nhà: Giấc mơ an cư của cặp vợ chồng tan vỡ vì 2 lý do khó ngờ

Thu nhập 3 tỷ/năm vẫn không vay nổi tiền mua nhà: Giấc mơ an cư của cặp vợ chồng tan vỡ vì 2 lý do khó ngờ

13:55 , 23/09/2025
Ngày càng nhiều người quay lưng với kiểu phòng ngủ chung phòng tắm, nghe 4 lý do đủ thấy nản

Ngày càng nhiều người quay lưng với kiểu phòng ngủ chung phòng tắm, nghe 4 lý do đủ thấy nản

13:48 , 23/09/2025
Sơn Tùng M-TP xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới sánh ngang sao hạng A Hyun Bin, Jun Ji Hyun

Sơn Tùng M-TP xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới sánh ngang sao hạng A Hyun Bin, Jun Ji Hyun

12:32 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên