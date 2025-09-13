Diễn viên 41 tuổi vừa cầu hôn bạn gái bác sĩ kém 16 tuổi: Từng hủy hôn nữ nghệ sĩ nổi tiếng, siêu giàu

Diễn viên Đoàn Minh Tài xác nhận đã cầu hôn bạn gái kém 16 tuổi. Anh viết trên trang cá nhân về màn cầu hôn của mình: “Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em. Yêu em.

Xin được ôm thật chặt những người thương đã cùng Tài giữ bí mật, chuẩn bị và tạo nên một buổi cầu hôn ấm cúng, lãng mạn và đầy yêu thương”.

Cùng với chia sẻ này, anh đính kèm loạt ảnh cầu hôn bạn gái vô cùng lãng mạn ở Đà Lạt. Nam diễn viên cũng chia sẻ trên tờ Tri Thức – Znews rằng, anh hạnh phúc khi tìm được người thấu hiểu, yêu thương và cùng chia sẻ, đồng hành.

Đoàn Minh Tài và vợ sắp cưới sẽ tổ chức hôn lễ vào 25/12 tới, dự kiến mời khoảng 800 khách. Cả hai đã chụp ảnh, quay xong phim cưới và đặt nhà hàng ở TP.HCM.

Tờ Ngôi Sao đưa tin, vợ sắp cưới của Đoàn Minh Tài là một bác sĩ kiêm ca sĩ gen Z tên Sunny Đan Ngọc, sinh năm 2000, kém anh 16 tuổi. Đoàn Minh Tài và bạn gái hẹn hò 6 năm nay. Họ gặp gỡ lần đầu trong một chuyến đi từ thiện năm 2019, từ đó dần cảm mến và yêu nhau.

Sunny Đan Ngọc từng theo học cùng lúc hai trường là Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt và Nhạc viện TP HCM, ngành Piano. Sunny Đan Ngọc có thời gian hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ kiêm người sáng tác nhạc.

Cô từng tham gia gameshow “Giọng ải giọng ai” và ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như: Nỗi buồn đáy tim, Một thập kỷ yêu anh, Đoạn đường riêng, Anh ơi…, thể hiện ca khúc nhạc phim điện ảnh 'Thâm kế độc tình' do Đoàn Minh Tài đóng vai chính. Hiện, vợ sắp cưới của Đoàn Minh Tài đang công tác ở một bệnh viện tại TPHCM.

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, quê Bến Tre. Anh tốt nghiệp Đại học Ngân hàng, ngành Tài chính nhưng bén duyên với nghề người mẫu rồi chuyển sang đóng phim.

Diễn viên được khán giả biết đến qua các phim như: 'Lạc mất linh hồn', 'Vết sẹo', 'Dốc sương mù,' 'Ngày mai ánh sáng', 'Nỗi buồn có mắt,' 'Trang trại hoa hồng'...

Ngoài đóng phim, Đoàn Minh Tài diễn kịch, từng đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu TP HCM, với vai Dũng trong vở kịch 'Cơn mê cuối cùng' của sân khấu Hoàng Thái Thanh, giải thưởng Ngôi Sao Xanh cho hạng mục 'Nam diễn viên phim truyền hình được yêu thích' với vai Minh Huy trong phim 'Chống lại số phận'.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, diễn viên kinh doanh bất động sản, làm chủ chuỗi nhà hàng ở TPHCM. Đầu tháng 9 năm nay, Đoàn Minh Tài cùng Sunny Đan Ngọc vừa mở chuỗi thương hiệu trà và cà phê.

Nhờ đắt show phim ảnh và mát tay kinh doanh nên Đoàn Minh Tài sở hữu khối tài sản không hề nhỏ. "Đến nay, tôi đã có cho mình 2 căn biệt thự ở Sài Gòn, 1 căn tặng bố mẹ ở quê, vài miếng đất vàng và 3 nhà hàng kinh doanh ẩm thực Hàn Quốc, hoạt động rất hiệu quả", nam diễn viên từng chia sẻ trên báo Vietnamnet.

Đoàn Minh Tài từng gây chú ý bởi mối tình nhiều năm với diễn viên Ngọc Lan. Nhưng vào phút chót, anh đã quyết định hủy hôn. Điều này khiến Ngọc Lan vô cùng tổn thương.

Thời điểm đó, mọi mũi dùi đều chĩa vào Đoàn Minh Tài cho rằng anh không chung thủy. Thậm chí, nam diễn viên bị gắn mác "trai đểu, trai hư của làng giải trí Việt".

Hậu chia tay, Đoàn Minh Tài từng chia sẻ với báo chí rằng, mối quan hệ giữa anh và bạn gái cũ khá căng thẳng. Anh nhiều lần nhắn tin, gọi điện để giải hòa và mong muốn cả hai trở thành những người bạn, đồng nghiệp bình thường nhưng Ngọc Lan không nghe máy, không trả lời tin nhắn.

Nói về mối tình này, Đoàn Minh Tài từng chia sẻ, anh cảm thấy hối hận, cư xử quá trẻ con khiến bạn gái cũ tổn thương. Mãi tới năm 2018, anh và Ngọc Lan mới tái hợp trong một dự án phim truyền hình mang tên "Trang trại hoa hồng". Thời điểm này, Ngọc Lan đã là vợ của diễn viên Thanh Bình.

Cũng vì ồn ào này mà một thời gian dài, diễn viên người Bến Tre bị các cô gái … tránh xa. Ở tuổi 41, Đoàn Minh Tài mới tìm được bình yên của đời mình là nữ bác sĩ kiêm ca sĩ trẻ kém anh 16 tuổi. Trước thông tin này, nhiều bạn bè đồng nghiệp gửi lời chúc mừng anh.