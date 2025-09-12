Nữ diễn viên Mưa Đỏ: Trong phim đau khổ khóc cạn nước mắt, ngoài đời sống chill với cơ ngơi 4 tầng phủ kín hoa!
Cuộc sống an yên của nữ diễn viên gây ấn tượng với biệt thự 4 tầng phủ đầy cây hoa, đẹp không thể rời mắt.
Trong bộ phim Mưa Đỏ, diễn viên Thân Thúy Hà đảm nhận vai bà Kiều - mẹ của Quang, người lính "bên kia chiến tuyến". Sự xuất hiện của nhân vật này đã khắc họa trọn vẹn nỗi đau tột cùng của một người mẹ khi mất con, khiến mạch phim thêm chân thực và giàu cảm xúc.
Không chỉ để lại dấu ấn trên màn ảnh, ngoài đời Thân Thúy Hà cũng sở hữu "profile" khiến nhiều người trầm trồ. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Thanh niên thanh lịch, từ đó mở ra cơ hội bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp. Trên màn ảnh, cô nổi tiếng với biệt danh "ác nữ màn ảnh" nhờ hàng loạt vai phản diện đình đám. Thế nhưng ngoài đời, Thân Thúy Hà lại chọn cho mình nhịp sống bình yên, "sáng chăm hoa, chiều trồng rau" trong căn biệt thự 4 tầng tại TP.HCM, nơi cô cùng hai con sinh sống.
Thân Thúy Hà (1978) gây ấn tượng với vai diễn bà Kiều trong phim Mưa Đỏ
Không gian trước nhà
Biệt thự 4 tầng của Thân Thúy Hà gây ấn tượng ngay từ khu vực cổng vào khi được phủ kín sắc xanh và hoa lá rực rỡ. Là người yêu thiên nhiên, nữ diễn viên tận dụng mọi khoảng trống trong khuôn viên để trồng cây hoa, từ cổng nhà, hiên nhà cho đến khu vực ban công. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Nhà nhỏ nhưng được cái cây xanh chỗ nào cũng có, chỗ nào trồng cây được là trồng hết. Ngồi nhà ngắm cây quên hết muộn phiền ngoài kia".
Không gian trong nhà
Dù không chia sẻ quá nhiều hình ảnh về nội thất trong biệt thự 4 tầng, nhưng qua những khoảnh khắc được đăng tải, có thể thấy không gian sống của Thân Thúy Hà vừa hiện đại vừa ấm cúng. Nội thất được bố trí gọn gàng, tinh tế, mang lại cảm giác thoáng đãng. Điểm đặc biệt là ở bất cứ góc nào cũng thấp thoáng màu xanh của cây hoa, giúp ngôi nhà trở nên sinh động và gần gũi thiên nhiên. Chính điều này cangf phản ánh rõ lối sống chậm rãi, an yên mà nữ diễn viên hướng tới.
