Ngọc Huyền nói về nữ diễn viên nuôi 400 chú cún hậu ly hôn chồng lớn tuổi, đang sống một mình ở Đà Lạt

Trưa ngày 12/9, NSƯT Ngọc Huyền đã có buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu dự án phim web drama “Yêu nhau ngày nắng ấm”. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Kiều Linh, Đoàn Minh Tài, Hồ Bích Trâm, Kiều Mai Lý, Hà Tiên…

Bộ phim thuộc thể loại tình cảm – gia đình, xen lẫn hành động kịch tính, được đạo diễn bởi Nguyễn Thành Nam và biên kịch Cẩm Hà. Toàn bộ phim được ghi hình tại Đà Lạt.

Tại sự kiện, Ngọc Huyền bày tỏ, trong quá trình quay phim, cô nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có diễn viền Kiều Linh. Nữ diễn viên sinh năm 1981 không chỉ tham gia phim với vai trò diễn viên mà còn "tài trợ" cho Ngọc Huyền về nơi ăn chốn ở trong thời gian đoàn quay tại Đà Lạt.

Ngọc Huyền, Kim Tử Long và Kiều Linh trên phim.

NSƯT Ngọc Huyền kể: “Đoàn quay ở Đà Lạt, chi phí bị đội lên quá so với dự tính ban đầu. Lúc đó, tôi nhận được sự hỗ trợ của Kiều Linh. Kiều Linh có một số khách sạn ở Đà Lạt. Kiều Linh bảo, chị ơi quay phim đắt đỏ lắm, em biết. Kiều Linh hỗ trợ 50% phí khách sạn. Cho nên đáng lẽ tôi phải trả 200 triệu cho phần khách sạn và di chuyển thì tôi chỉ phải trả phân nửa thôi”.

Về phần Kiều Linh, nữ diễn viên cho biết, vai diễn của cô rất dễ thương. Cô cũng lần đầu tiên thú nhận, Kim Tử Long và Ngọc Huyền là idol lớn trong cuộc đời cô.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi làm nghề lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên được đóng với tư cách đồng nghiệp cùng 2 idol lớn của mình là chị Ngọc Huyền và anh Kim Tử Long. Tôi hâm mộ anh chị từ hồi còn bé. Tôi mê nhất vở "Xử án phi giao" của anh chị. Giờ được đóng cùng anh chị là hạnh phúc vô cùng to lớn của tôi”.

Từ sau khi đổ vỡ hôn nhân với nghệ sĩ Mai Sơn, Kiều Linh về Đà Lạt ở, gần như không đi phim mà dành thời gian cho công việc kinh doanh và chăm sóc cún cưng.

Kiều Linh sinh năm 1981, từng đóng các phim hài như: Tân phong nữ sĩ, Cuộc gọi lúc 0 giờ. Duyên nợ miền Tây, Lối sống sai lầm... Nữ diễn viên cũng là gương mặt quen thuộc ở nhiều sân khấu hài và các chương trình hài kịch trên truyền hình.

Về đời tư, Kiều Linh - Mai Sơn làm đám cưới năm 2008. Diễn viên từng kể cô gặp nhiều sóng gió khi đến với ông xã vì cả hai chênh lệch tuổi tác lớn và Mai Sơn từng một lần đổ vỡ hôn nhân, có 2 con riêng. Nhờ tình yêu, họ dần vượt qua mọi trở ngại và sống hạnh phúc trong 12 năm dù không có con chung, do Kiều Linh gặp vấn đề sức khỏe, khó có con.

Tuy nhiên năm 2021, cặp đôi âm thầm ly hôn nhưng giấu khán giả. Thông tin này được nữ nghệ sĩ xác nhận trong một chương trình truyền hình lên sóng hồi tháng 6/2024.

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Kiều Linh sống một mình tại Đà Lạt. Nữ diễn viên với Mai Sơn không còn là vợ chồng mà xem nhau như tri kỷ. Nhiều năm qua, Kiều Linh dừng đóng phim để tập trung kinh doanh và nuôi 400 chú cún.

Kiều Linh giải thích cô từng đi diễn song song kinh doanh. Nhưng sau đó, do không thể tập trung cho diễn xuất nên cô quyết định tạm dừng diễn xuất để kinh doanh. Kiều Linh tiết lộ mỗi tháng cô phải chi gần 100 triệu đồng để chăm sóc các chú cún.