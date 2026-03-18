Tuyệt sắc giai nhân là NSƯT nổi tiếng miền Bắc một thời: Cứ xuất hiện là khán giả cầu xin "chị đừng đóng phim nữa"

Tối 17/3, tập 11 của bộ phim Bước Chân Vào Đời lên sóng với những tình tiết gay cấn khiến khán giả sôi sục bàn luận. Bà Dung (Quách Thu Phương) sau khi bóng gió ám chỉ nhưng thấy Thương (Quỳnh Kool) vẫn không chia tay với con trai (Huỳnh Anh), bà đã tới phòng trọ của ba chị em để tìm hiểu gia cảnh của họ.

Bà Dung gặp riêng để yêu cầu Thương chia tay Quân

Tại đây, bà Dung thẳng thắn thể hiện thái độ ghét bỏ với Thương, không đồng ý cho cả hai tiếp tục hẹn hò. Bà Thương khẳng định: "Tôi không muốn có một đứa con dâu xuất thân như cô", "Con trai tôi một tay tôi nuôi nấng lớn khôn, tôi không thể để nó mang gánh nặng của người khác, của gia đình người khác". Thậm chí, bà còn dùng nhiều từ ngữ xúc phạm Thương: "Tôi cứ nghĩ cô lương thiện, thuần khiết cơ, nhưng khi gặp tôi thấy cô tâm cơ thật đấy", "Cô dụ dỗ nó về tận quê nhà cô, dụ dỗ nó để cưới xin, lấy pháp luật ra để che mắt người lớn".

Không những vậy, sau khi cậu em trai Minh (Sơn Tùng) làm hỏng xe của bà Dung để trả thù cho chị gái, bà Đừng đổ cho Minh đã lấy cắp số tiền lên tới 100 triệu. Bà Dung yêu cầu Thương phải chia tay với Quân thì mới đồng ý rút đơn kiện.

Bà Dung là người mưu mô, khó tính khiến khán giả sợ hãi

Vai diễn bà mẹ chồng của tính của nữ diễn viên Quách Thu Phương khiến khán giả sợ hãi. Trên MXH, nhiều người khuyên Thương hãy "chạy ngay đi".

"Em Thương đổi mẹ chồng đi, chứ nếu lấy về cũng chẳng yên ổn", "Quá đáng sợ, sự thượng đẳng coi khinh người nghèo của bà ấy thật đáng ghét", "Chắc là bà này mưu hèn kế bẩn đổ tội cho chị em Thương rồi ép Thương chia tay rồi", "Bà này thâm độc đấy, trước mặt con trai thì tử tế thảo mai, sau lưng thì bày mưu tính kế với ba chị em nhà nghèo", "Quách Thu Phương diễn hay quá, đến mức tôi xem tức sôi máu", "Phim nào chị cũng ác vậy, thấy chị là không dám xem", "Chị đừng đóng mấy vai ác này nữa, xưa mắt chị hiền đẹp lắm cơ".

Quách Thu Phương rất hợp với vai diễn mẹ chồng tai quái

Trước vai diễn bà Dung trong Bước Chân Vào Đời, NSƯT cũng gây ấn tượng với vai bà Xuân trong phim Hương Vị Tình Thân. Bà Xuân là người phụ nữ bộc trực, định kiến và cũng ghét những cô gái có xuất thân nghèo khó yêu đương với con trai của mình. Chính vì vậy, lúc đầu bà ra sức phản đối nữ chính Nam (Phương Oanh) bước vào gia đình. Tuy nhiên, so với bà Xuân, Dung là một nhân vật mưu mô, khó tính và ra vẻ thượng đẳng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, mới đây, NSƯT Quách Thu Phương còn góp mặt trong bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược với vai bà mẹ kế mưu mô đầy toan tính với nữ chính Lan Chi (Hoàng Hà đóng). Bà Tuyết ngoại tình bị chồng phát hiện, không chồng muốn thay đổi di chúc, bà đã hại ông mất mạng, rồi đuổi con gái chồng ra khỏi nhà. Bà Tuyết có nhân tình là tay luật sư Khang do nam diễn viên Hồng Đăng thủ vai. Cả hai lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Linh Chi.

Xuất hiện không nhiều nhưng NSƯT Quách Thu Phương xây dựng thành công nhân vật bà mẹ kế đầy tham vọng, sống cũng dành rất nhiều tình yêu cho con gái ruột. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, NSƯT Quách Thu Phương thể hiện rất tốt nhân vật. Khi bà Tuyết đối xử lạnh lùng với con chồng trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng cẩn thận nâng niu mà bà dành cho con gái. Với tình nhân, lúc đầu bà Tuyết quỵ lụy và luôn nghe theo lời Khang, nhưng khi bị đụng chạm tới lợi ích, bà nhanh chóng nhận ra Khang chẳng phải là kẻ tử tế yêu hết lòng như những lời hắn thường ba hoa.

Vai diễn phản diện ấn tượng của Quách Thu Phương trong Đồng Hồ Đếm Ngược

Quách Thu Phương sinh năm 1977, là cái tên gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình đình đám một thời như Sống Mãi Với Thủ Đô, Hà Nội Mùa Đông Năm 46, Của Để Dành, Tết Này Ai Đến Xông Nhà ,… Với gương mặt hiền hậu, đài các và đặc biệt là đôi mắt buồn như chứa cả trời tâm sự, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành một trong những nhan sắc được yêu mến bậc nhất màn ảnh nhỏ thập niên 1990 - đầu 2000.

Quay trở lại màn ảnh với một loạt vai diễn đáng ghét, Quách Thu Phương khiến nhiều người bình luận rằng "thôi chị đừng đóng phim nữa". Đó là vì cô diễn quá hay, quá thật nên cứ xuất hiện là khán giả tức sôi máu.