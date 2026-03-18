Bí mật ăn uống của Victoria Beckham: Giữ nguyên suốt hàng chục năm, lại trùng khớp chế độ ăn tốt cho tim mạch

18-03-2026 - 10:45 AM | Lifestyle

Vì sao thói quen ăn uống của Victoria Beckham gần như không thay đổi suốt nhiều thập kỷ?

Victoria Beckham - nhà thiết kế thời trang, cựu thành viên nhóm Spice Girls – đã là người của công chúng từ những năm 1990.

Hiện được gọi là Lady Beckham sau khi chồng cô, David Beckham, được phong tước hiệp sĩ vào tháng 11, Victoria cho biết: Các thói quen sống như tập luyện hay giấc ngủ có thay đổi theo thời gian, nhưng chế độ ăn thì gần như giữ nguyên và đáng chú ý là rất phù hợp với mô hình ăn uống tốt cho tim mạch.

"Tôi luôn cố gắng kỷ luật trong cách ăn uống", Lady Beckham, 51 tuổi, từng chia sẻ trên chương trình Gordon Ramsay's Perfect Christmas Lunch của BBC vào năm 2008, khi cô 32 tuổi. "Tôi ăn rất lành mạnh, thích đồ ăn Nhật, ăn nhiều cá - bất kỳ loại cá nào, cùng với rau và trái cây".

Trong nhiều cuộc phỏng vấn từ 2008 đến 2020, cựu ngôi sao nhạc pop tiết lộ chế độ ăn của cô xoay quanh 3 nhóm thực phẩm chính: cá, rau và trái cây.

Dù đã giảm lượng trái cây vì "có thể khiến tôi bị đầy bụng", cô vẫn duy trì việc ăn "rất nhiều cá tươi, rau tươi, salad, cùng các loại hạt và hạt giống", theo chia sẻ với Net-a-Porter cách đây 5 năm.

Chế độ ăn Địa Trung Hải - chìa khóa đằng sau thực đơn của Lady Beckham

Những thực phẩm Victoria Beckham ưu tiên thực chất rất giống với Mediterranean diet (chế độ ăn Địa Trung Hải) - một mô hình ăn uống nổi tiếng vì lợi ích cho tim mạch.

Việc tuân theo chế độ này được chứng minh có liên quan đến nguy cơ thấp hơn mắc bệnh tim và Type 2 Diabetes.

Theo báo cáo "Best Diets 2025" của U.S. News & World Report, chế độ ăn Địa Trung Hải được xếp hạng số 1 trong các chế độ ăn tốt nhất năm.

Không quá khắt khe: "Tôi vẫn uống rượu vang và ăn carb"

Dù chế độ ăn mang tính kỷ luật, Lady Beckham không hề cực đoan.

Cô cho biết mình thường bắt đầu buổi sáng bằng nước ép xanh từ rau, trái cây và gừng. Tuy nhiên, cô vẫn thích đi ăn ngoài cùng chồng và tận hưởng cuộc sống: Tôi khá linh hoạt trong ăn uống, vì David và tôi đều thích giao lưu và ăn ngoài. Thỉnh thoảng tôi vẫn uống vài ly rượu vang đỏ, tôi cũng thích tequila, và tôi vẫn ăn tinh bột. Tôi ăn nhiều bơ và các chất béo tốt như cá hồi.

Tóm lại, bí quyết của Lady Beckham không nằm ở chế độ ăn "khắc nghiệt", mà ở sự nhất quán suốt nhiều năm + lựa chọn thực phẩm lành mạnh + linh hoạt vừa đủ - một công thức đơn giản nhưng rất khó duy trì.

Theo Minh Anh

Phụ nữ mới

