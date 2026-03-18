Làm rể miền Tây, chàng trai Mỹ cũng 'lây' thói quen ngủ trưa trên võng

Clip chàng rể Mỹ say giấc nồng khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @zachhueston)

Giấc ngủ trưa là thói quen đặc trưng của người miền Tây; cứ đến trưa là ai nấy đều phải chợp mắt một lát rồi làm gì thì làm. Trong khi đó, người Mỹ nổi tiếng là không ngủ trưa , thậm chí có cách đánh giá, nhìn nhận tiêu cực với việc này, coi là dấu hiệu của sự lười biếng. Chính vì vậy, clip anh chàng người Mỹ "nghiện" ngủ trưa khi trở thành rể miền Tây khiến cư dân mạng thích thú.

Nhân vật chính trong clip là Zach Hueston, chàng trai Mỹ lấy vợ Cần Thơ. Nhập gia tùy tục, ở nhà vợ lâu năm nên anh cũng "lây" nhiều thói quen của người Việt Nam. Clip đang nổi bật trên nền tảng TikTok do vợ anh ghi lại, cho thấy Zach nằm trên võng ngủ tít, xung quanh là các thành viên khác trong gia đình vợ cũng đang say giấc nồng.

Clip nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều cư dân mạng không khỏi bật cười và bình luận hài hước rằng ở miền Tây nhìn thấy chiếc võng vào buổi trưa thì không ai cưỡng lại được cơn buồn ngủ: "Nhìn anh ngủ say sưa trên cái võng mà tôi cứ ngỡ anh sinh ra ở bên dòng sông Hậu. Cái võng miền Tây nó có bùa mê gì đó mà hễ đặt lưng xuống là y như rằng quên luôn trời đất".

"Nhìn cái dáng nằm này là biết thấm nhuần tư tưởng miền Tây rồi. Giờ mà bảo anh về nước chắc anh hỏi ngược lại là không có võng sao ngủ được?"; "Không cần biết bạn đến từ đâu, chỉ cần gió hiu hiu và một cái võng kẽo kẹt, bạn sẽ trở thành người con của miền Tây trong vòng một nốt nhạc"...

Thanh Nga bình luận: "Anh rể này 'chốt đơn' thành công 100% người Cần Thơ rồi nhé. Nhìn cái tướng ngủ thư thái thế kia thì chắc trong mơ anh cũng đang chèo xuồng đi hái bông súng chứ không còn nhớ gì đến bánh burger nữa đâu".

Mỹ Hồng viết: "Tầm này thì cần gì máy lạnh với nệm êm nữa. Một chiếc võng, một can trà đá, điện thoại sạc đầy pin thêm một cơn gió đồng và một giấc trưa say nồng chính là định nghĩa hoàn hảo nhất cho sự hạnh phúc của chàng rể Tây tại Việt Nam ".

Dân mạng bảo ngủ trên võng còn sướng hơn nhiều lần chăn ấm đệm êm. (Ảnh chụp màn hình)

Quốc Trọng viết: "Đúng là rể quý, nhập gia tùy tục tới mức này thì mấy ông anh vợ chỉ có nước gật đầu lia lịa. Nhìn dáng nằm đúng chuẩn 'ông chú' sau bữa cơm trưa, thiếu mỗi cái tăm xỉa răng với ly trà đá bên cạnh nữa là đủ bộ. Phen này về nước chắc hành lý ký gửi không phải đặc sản hay quà cáp gì đâu, mà là 2 cái võng dù với bộ đồ thun lạnh".

Oanh Đặng chia sẻ: "Tôi toàn bắt cái võng vào gốc dừa, ngủ 2 tiếng mới đủ chứ 30 phút không ăn thua. Nhà tôi dịp vừa rồi Tết thì Tết chứ cứ 12h hơn là cả nhà từ ông bà con dâu con rể rồi cháu chắt gì là ngủ trưa cả nhà không chừa ai hết. Dáng ngủ cũng co chân y hệt anh này".

Ngoài ra, không ít dân mạng chia sẻ câu chuyện về các bạn Tây của mình đã nhập gia tùy tục ra sao khi tới sinh sống tại Việt Nam. Hồng Phong kể: "Anh rể này còn đỡ, bạn tôi người Pháp sang đây ở 1 năm giờ đi ăn cưới là tự động vắt chân chữ ngũ, một tay cầm ly bia, một tay cầm tăm xỉa răng đúng phong thái ông chú Việt Nam. Nhìn cái dáng ngủ kẽo kẹt kia là tôi thấy tương lai của anh ấy rồi đó".