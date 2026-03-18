Tin vui cho tuyến đường sắt Bắc Nam

Sự cố bất ngờ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Sáng 14/3, một vụ sạt đá từ taluy đèo Hải Vân đã rơi xuống tuyến đường sắt, làm hư hỏng đường ray và khiến một tàu hàng bị trật bánh. Sự cố này đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều đoàn tàu khách trên tuyến Bắc – Nam, buộc ngành đường sắt phải tổ chức trung chuyển hành khách, dừng nhiều chuyến tàu khách và tàu chở hàng, cũng như triển khai lực lượng xử lý nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Cụ thể, khoảng 8h, tàu hàng AH1 với đầu máy D18E-604 khi di chuyển đến Km769+850, đoạn giữa khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam (TP Đà Nẵng), thì gặp sự cố. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định thanh ray bên phải theo hướng tàu chạy bị cong và gãy do đá từ sườn núi rơi xuống. Hậu quả khiến ba trục của đầu máy bị trật khỏi đường ray.

Hình ảnh flycam ghi nhận dấu vết đá rơi từ khu vực đang thi công dự án phía trên đường sắt. Ảnh: Facebook Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt

Vụ việc làm đoạn đường sắt Bắc – Nam qua đèo Hải Vân bị gián đoạn tạm thời. Tại thời điểm xảy ra sự cố, hai đoàn tàu khách bị ảnh hưởng hành trình. Ngành đường sắt đã nhanh chóng triển khai phương án chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Đà Nẵng và ga Lăng Cô (TP Huế) để tiếp tục chuyến đi.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, tổng cộng có khoảng 5 đoàn tàu khách bị tác động và phải áp dụng hình thức trung chuyển. Mỗi chuyến có hàng trăm hành khách.

Ảnh: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng quản lý đường sắt cùng các đơn vị cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để xử lý phần đá sạt lở, sửa chữa đoạn ray bị hư hỏng và đưa đầu máy bị trật bánh ra khỏi khu vực. Các đơn vị đang tập trung khắc phục để sớm khôi phục hoạt động chạy tàu.

Sau hơn 6 giờ triển khai khắc phục sự cố, đến 14h05 cùng ngày, tuyến đường sắt Bắc – Nam đã được thông trở lại và cho phép một số đoàn tàu lưu thông. Tuy nhiên, vào buổi tối, tình trạng đá tiếp tục rơi xuống khu vực này buộc ngành đường sắt phải lần thứ hai tạm dừng khai thác tuyến để bảo đảm an toàn.

Hàng trăm người cùng tập trung xử lý để đón tin vui

Do khu vực đèo Hải Vân vào ban đêm có địa hình phức tạp, tầm nhìn hạn chế, việc xử lý dứt điểm các khối đá có nguy cơ sạt lở chưa thể thực hiện ngay trong đêm. Do đó, ngành đường sắt ngay lập tức bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình, đồng thời dự kiến đến sáng 15/3 sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ vách núi nhằm đưa ra phương án xử lý trước khi cho phép tàu hoạt động trở lại.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, kể từ khi sự cố xảy ra ngày 14/3, hàng trăm công nhân đã được huy động khẩn trương xử lý hiện trường. Lực lượng này tập trung phá dỡ, di chuyển nhiều khối đá lớn trên mái taluy dương có nguy cơ tiếp tục sạt xuống đường ray, đồng thời sửa chữa đoạn hư hỏng tại km 768+800 nhằm đảm bảo an toàn khai thác.

Sau 3 ngày gián đoạn vì sự cố đá rơi xuống đường ray, từ 18h ngày 16/3, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua đèo Hải Vân chính thức hoạt động trở lại. Sau khi thông tuyến, ngành đường sắt ưu tiên cho tàu hàng chạy trước với vận tốc ban đầu khoảng 5 km/h, sau đó tăng dần khi điều kiện cho phép. Đây là tin vui đối với rất nhiều khách hàng.

Không ít người vui vẻ nhận xét: “Sự cố xảy ra là chuyện khó tránh, nhưng quan trọng là cách xử lý. Lần này khôi phục nhanh như vậy cho thấy làm việc rất quyết liệt, không để gián đoạn lâu.”

“Quá phấn khởi. Xử lý khắc phục thần tốc, tuyến này ngắm cảnh đẹp tuyệt vời.”

“Quá đỉnh với tốc độ khắc phục, đảm bảo lưu thông không bị gián đoạn. Thế này có thể yên tâm cho những lịch trình di chuyển bằng đường sắt rồi”...

Trong thời gian tuyến bị tê liệt, 4 đoàn tàu du lịch tuyến Huế – Đà Nẵng phải tạm ngưng, tàu SE18 xuất phát từ Đà Nẵng cũng không thể vận hành. Nhiều chuyến tàu Bắc – Nam như SE8, SE6, SE10, SE4, SE2 và các chuyến chiều ngược lại buộc phải trung chuyển hành khách bằng ô tô giữa ga Lăng Cô và ga Đà Nẵng.

Thống kê cho thấy trong 3 ngày gián đoạn, ngành đường sắt đã hủy 12 chuyến tàu khách, tổ chức trung chuyển cho 31 đoàn tàu với hơn 5.600 hành khách. Bên cạnh đó, hơn 3.200 vé đã được hoàn trả. Thiệt hại chi phí vận tải ước tính khoảng 10 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí sửa chữa hạ tầng.

(Tổng hợp)﻿