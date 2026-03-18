Kiếm 31 triệu đồng sau 2 tháng làm tiếp thị liên kết, vợ NSND Công Lý tiết lộ bí kíp

Không phải ai cũng bắt đầu một công việc mới trong trạng thái sẵn sàng. Có người bước vào vì lựa chọn, nhưng cũng có người bước vào vì cuộc đời buộc phải rẽ hướng. Với Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý - việc làm tiếp thị liên kết (affiliate) là bước tiếp theo sau thời gian dài chăm chồng sau biến cố.

Vợ chồng NSND Công Lý

Mới đây, Ngọc Hà đã đăng tâm sự khá dài, nhìn lại hành trình mà mình đã qua cũng như chuyện làm affiliate. Cô thừa nhận mình sống khá cảm tính, từng vấp phải nhiều rắc rối nhưng cũng nhờ đó gặp được những người tốt. Sau biến cố khi NSND Công Lý đổ bệnh, cô quyết định rời công việc nhà nước ổn định để bắt đầu hành trình mới.

Và mới nhất, Ngọc Hà làm tiếp thị liên kết. Cô cho biết dù thu nhập không lớn, “chỉ kiếm được những đồng tiền nhỏ, lãi không nhiều” nhưng bí kíp là làm mỗi ngày. Vì điều quan trọng không phải kiếm được bao nhiêu mà là sự kiên trì mỗi ngày, bởi cứ chăm chỉ, mọi thứ rồi sẽ đến đúng lúc.

“Hôm nay, em làm tiếp thị liên kết. Và em thật sự vui vì điều đó. Vì những sản phẩm em chọn đều phải là thứ em tin: hoặc chính em đã trải nghiệm hoặc là thương hiệu uy tín.

Em cũng nhận được nhiều tin nhắn của mọi người. Có người nói thích gu mặc của em. Có người bảo em mặc đồ rất đơn giản mà vẫn đẹp. Những lời đó làm em vui thật sự. Em nghĩ đơn giản thôi: Cứ chọn sản phẩm tốt. Kinh doanh bằng sự chân thành. Và trân trọng tình cảm mọi người dành cho mình.

Có thể mỗi ngày em chỉ kiếm được những đồng tiền nhỏ. Lãi không nhiều. Nhưng em tin một điều: Cứ làm. Cứ chăm chỉ. Sự chăm chỉ chưa bao giờ phản bội ai cả” - Ngọc Hà nói.

Thời gian gần đây, vợ Công Lý cũng nhiều lần chia sẻ về chuyện làm affiliate. Cô thường xuyên đăng những bài đăng review sản phẩm, trải nghiệm mua hàng,... trên Facebook 573.000 lượt theo dõi. Thậm chí, nghệ sĩ Công Lý cũng là "cameo" trong nhiều vlog bán hàng của Ngọc Hà.

Nghệ sĩ Công Lý cũng tham gia vào công việc bán hàng của vợ

Đầu tháng 3 vừa qua, Ngọc Hà cho biết đã kiếm được hơn 31 triệu đồng chỉ trong 2 tháng làm affiliate. Nhiều người cho rằng bà xã nghệ sĩ Công Lý đã đạt doanh thu khá ấn tượng trong thời gian ngắn. Ngọc Hà thừa nhận bản thân rất ngưỡng mộ những người có thể đạt doanh thu cao từ việc bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, bởi để có được thành quả đó cần sự chăm chỉ và làm việc nghiêm túc.

Ngọc Hà kiếm được 31 triệu sau 2 tháng làm affiliate

Tuy nhiên, việc vợ nghệ sĩ Công Lý làm tiếp thị liên kết cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những bình luận động viên, không ít người bày tỏ quan điểm tiêu cực hoặc để lại những lời nhắn không mấy thiện cảm dưới các bài đăng của cô. Giữa lúc xuất hiện nhiều bàn tán, đến ngày 13/3, Ngọc Hà đã đăng tải một tâm thư khá dài trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm. Trong chia sẻ của mình, cô khẳng định bản thân kiếm tiền bằng chính công sức lao động và không cảm thấy có gì phải xấu hổ với công việc đang làm.

"Tôi kiếm tiền bằng chính mồ hôi và công sức của mình, có những giai đoạn làm việc đến mức lao lực. Tôi không lấy của ai, cũng không xin của ai bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi luôn có thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mọi người, bởi tôi biết mình không làm điều gì phải hổ thẹn hay khuất tất. Tôi kiếm tiền từ sự chăm chỉ, từ chất xám và thời gian của mình, tìm hiểu sản phẩm tốt, săn những deal có lợi để giới thiệu đến mọi người. Tôi luôn mong rằng chúng ta sẽ là những người tiêu dùng thông minh”, Ngọc Hà bức xúc đáp trả.

Ngọc Hà cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn mọi người cư xử tử tế hơn trên mạng xã hội, tránh những bình luận tiêu cực dành cho những người đang nghiêm túc làm việc. Với cô, việc lao động và kiếm tiền bằng chính sức mình là điều đáng trân trọng.

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý sinh năm 1988, kém chồng 15 tuổi, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008. Ngoài đời, cô gây ấn tượng nhan sắc trẻ trung, nữ tính. Hiện tại cô đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Đầu năm 2021, NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn sau 5 năm hẹn hò. Không lâu sau đó, “cô Đẩu” không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian. Ngọc Hà không ngại chạy chữa khắp nơi, đưa chồng sang cả nước ngoài để chữa bệnh.

Thời gian qua, sức khoẻ của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Trên mạng xã hội, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường của hai vợ chồng, từ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống cho đến những lần Công Lý xuất hiện tại sự kiện hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài điều trị.