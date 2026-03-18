Khách mua 820 gram vàng trị giá 3,5 tỷ đồng, chủ tiệm lập tức báo cảnh sát

Gần đây, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một khách hàng muốn mua lượng vàng trị giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,46 tỷ đồng). Đối mặt với đơn hàng lớn từ trên trời rơi xuống, chủ tiệm vàng là ông Ngô cảm thấy có điều bất thường nên đã lập tức báo cáo manh mối giao dịch khả nghi cho cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã lần theo dấu vết, bắt giữ thành công 3 đối tượng chuyên nhận tiền mặt và vàng cho các băng nhóm lừa đảo, triệt phá một mắt xích trong đường dây rửa tiền và giúp nạn nhân chặn đứng khoản tiền bị lừa lên tới 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,92 tỷ đồng).

Theo báo chí địa phương đưa tin, vào giữa tháng 2, một phụ nữ họ Vương đã gọi điện cho ông Ngô để hỏi giá vàng và kết bạn qua WeChat. Đến ngày 26 tháng 2, bà Vương bày tỏ ý định mua hàng và khẳng định tiền sẽ do người nhà chuyển khoản. Hai ngày sau, ông Ngô nhận được 78.000 nhân dân tệ (khoảng 270 triệu đồng) tiền hàng, nhưng bà Vương chỉ chốt mua 50 gram vàng trị giá 59.000 nhân dân tệ (khoảng 204 triệu đồng). Bà tuyên bố số tiền dư 19.000 nhân dân tệ (khoảng 66 triệu đồng) không cần trả lại mà dùng làm tiền đặt cọc cho các giao dịch tiếp theo.

Theo quy định của ngành, các giao dịch lớn phải xác minh danh tính người mua. Ông Ngô đã dặn bà Vương khi đến nhận hàng phải mang theo căn cước công dân, nhưng bà này liên tục thoái thác với lý do quên mang hoặc không nhớ số. Đến ngày 2 tháng 3, bà Vương bất ngờ đặt thêm đơn hàng vàng trị giá 1 triệu nhân dân tệ và yêu cầu nhận hàng ngay trong chiều hôm đó. Nhớ lại các nội dung tuyên truyền phòng chống lừa đảo của cảnh sát, ông Ngô càng thêm nghi ngờ và quyết định trình báo.

Thông qua việc truy vết dòng tiền, cảnh sát phát hiện khoản chuyển khoản 78.000 nhân dân tệ trước đó đến từ một người đàn ông họ Hoàng ở Quảng Đông. Ông Hoàng đã báo cảnh sát địa phương vì bị lừa đảo viễn thông và khẳng định không có quan hệ họ hàng gì với bà Vương. Các manh mối cho thấy có kẻ đang lợi dụng việc mua bán vàng để rửa tiền. Cảnh sát lập tức triển khai lực lượng mai phục tại tiệm vàng, hướng dẫn ông Ngô duy trì liên lạc bình thường và chuẩn bị sẵn hơn 820 gram vàng theo yêu cầu.

Sau đó, tài khoản của tiệm vàng nhận được thêm 1 triệu nhân dân tệ từ một phụ nữ họ Tạ ở Thâm Quyến. Bà Vương nói rằng bà Tạ là con dâu mình và bà sẽ đi nhận hộ. Chiều ngày 3 tháng 3, khi bà Vương xuất hiện tại tiệm vàng như đã hẹn, cảnh sát đã ập đến khống chế. Khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ thân thích với bà Tạ, người phụ nữ này lập tức cứng họng.

Cảnh sát tương kế tựu kế tóm gọn cả băng đảng

Bà Vương khai rằng gần đây bà thấy một dự án xóa đói giảm nghèo trên mạng. Nhân viên tư vấn nói thẻ ngân hàng của bà bị nợ khiến khoản trợ cấp 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,54 tỷ đồng) không thể giải ngân, yêu cầu bà phải đi mua vàng để xác minh năng lực tài chính. Bà chỉ làm theo chỉ dẫn để lấy vàng giao cho chuyên viên của dự án.

Cảnh sát đã tương kế tựu kế, cùng bà Vương đi đến điểm hẹn và bắt giữ một người đàn ông đeo khẩu trang đang sử dụng phần mềm trò chuyện nước ngoài. Đối tượng họ Lý này thừa nhận mình đóng giả chuyên viên để đi nhận vàng và theo kế hoạch sẽ chôn số vàng này dưới một chân cầu. Tại điểm chôn giấu, cảnh sát tiếp tục phục kích và bắt thêm một đối tượng khác đến để chuyển đi số vàng trên.

Mặc dù mắt xích rửa tiền đã bị chặt đứt, cảnh sát vẫn lo lắng cho bà Tạ ở Thâm Quyến vì lo ngại bà chưa biết mình bị lừa. Cảnh sát Vũ Hán đã phối hợp với cảnh sát Thâm Quyến để ngăn chặn kịp thời. Ban đầu, bà Tạ khẳng định mình không bị lừa và còn định chuyển thêm 1 triệu nhân dân tệ nữa để mua vàng đầu tư thêm. Chỉ đến khi nghe cảnh sát giải thích toàn bộ sự việc, bà mới bừng tỉnh và nhận ra mình vừa giữ lại được 2 triệu nhân dân tệ tiền mồ hôi nước mắt tích cóp cả đời. Hiện tại, 3 nghi phạm đã bị xử lý theo pháp luật và thủ tục hoàn trả tiền cho nạn nhân đang được tiến hành.

Nguồn: HK01