Đi xếp hàng mua vàng mới thấy: Không phải cứ có tiền mua vàng là vui!

Cái thời chưa có tiền để mà “hòa vào dòng người xếp hàng” trước tiệm vàng, tôi mặc định 1 điều thế này: Người đi mua vàng chắc chắn vui, vì họ có tiền mà. Nếu ở tiệm vàng mà có ai buồn, chắc đó chỉ có thể là người phải bán vàng trong tình thế bị động hoặc “hơi lỗ”.

Nhưng gần đây, khi tình hình tài chính của bản thân có phần “trộm vía” hơn, đủ để mỗi tháng đi xếp hàng mua vàng 1 lần, tôi mới nhận ra dòng người chờ mua vàng cũng mỗi người một cảnh. Cùng là đi mua vàng, nhưng không phải ai cũng vui đâu!

1. Một người mẹ vội vàng mua vàng để chuẩn bị đám cưới cho con

Tháng trước, sau ngày Thần Tài, dù giá vàng giảm nhưng ngày hôm đó, tôi lại nghe được 1 câu chuyện có phần “không vui lắm” khi đi mua vàng. Ngồi trước tôi là bác tầm 60 tuổi. Bác vừa gọi điện vừa than thở với ai đó rằng con gái sắp cưới, mà vàng thì cứ tăng từng ngày.

Trong những hàng người như thế này, nếu chịu để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều câu chuyện thú vị

“Biết thế mua từ năm ngoái cho rồi… Giờ tiền 2 chỉ vàng cũng gần bằng tiền cỗ cưới. Có mỗi nó là con gái mà lúc đi lấy chồng cũng chỉ cho con được có 2 chỉ” - Bác thở dài.

Nghe lỏm được câu chuyện đó, tôi một nửa thấy quen quen, một nửa thấy giật mình. Hình như ai cũng từng có lúc rơi vào tình cảnh “giá mà mình chịu chuẩn bị sớm hơn”...

Cúp máy sau cuộc điện thoại, bác vẫn thở dài rồi lại quay sang bắt chuyện với một bác trung niên sát bên: “Nhiều khi con cái nó chẳng đòi hỏi gì ở mình, mà mình không cho nó được như người ta cũng chạnh lòng”.

Nhìn bác vừa sốt ruột vừa tiếc nuối, tôi chợt hiểu ra một điều rất đơn giản mà nhiều khi mình hay bỏ qua: những việc lớn trong đời, đặc biệt là những thứ liên quan đến tiền bạc, nếu có thể chuẩn bị từ sớm thì sẽ bản thân sẽ vững tâm, trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

2. Một chị vợ vay vàng để mua nhà, giờ mới “thấm cái cảnh”

Trong một hôm khác đi xếp hàng mua vàng, tôi lại hóng được câu chuyện của một người chị - chắc chỉ hơn tôi đôi ba tuổi. Chị nói chuyện với bạn, giọng ban đầu còn khá bình tĩnh nhưng càng nói càng hằn lên sự tiếc nuối.

Tôi nghe loáng thoáng chuyện chị từng vay vàng để mua nhà, lúc đó nghĩ rằng giá vàng có thể ổn định hoặc thu nhập của mình sẽ tăng lên để bù đắp. Nhưng ai mà ngờ được có ngày vàng lên đến hơn 18 triệu 1 chỉ.

“Lúc mình vay, vàng có 7-8 triệu 1 chỉ. Giờ sắp 19 triệu 1 chỉ đến nơi rồi, sốt hết cả ruột lên mà cũng không có cách nào khác, vay vàng thì phải trả vàng thôi” - Chị nói.

Nghe xong câu chị nói, vài người ngồi đó cũng chỉ biết động viên “thôi coi như một bài học”, chứ đúng là trong tình thế đó, chẳng còn cách nào khác.

Nếu có thể, hãy tránh việc vay vàng là điều tôi nhận ra

Vay tiền để mua nhà vốn không lạ, nhưng vay vàng thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Bởi giá vàng là thứ tăng giảm theo thời gian, không ai lường trước được. Thế nên nếu có thể, đừng vay vàng. Một khoản nợ mà giá trị của nó có thể “tự lớn lên” theo thời gian là thứ rất khó kiểm soát. Và đôi khi, chỉ một quyết định tài chính tưởng là hợp lý ở thời điểm hiện tại lại trở thành gánh nặng dài hạn.

3. Một cô gái mới đi làm cứ hớn hở vì duy trì được thói quen mua vàng mỗi tháng

Trong những câu chuyện phiếm mà tôi vô tình “hóng” được khi đi mua vàng, không phải lúc nào cũng toàn là những “hơi thở dài”.

Có lần, một cô bé kém tôi 3 tuổi, chủ động bắt chuyện với tôi. Em bảo tháng này em lại mua được 0,1 chỉ vàng nữa rồi. Em vừa nói vừa cười, hỏi tôi mua vàng lâu chưa, tích được bao nhiêu rồi.

“Em mới được 0,8 chỉ thôi nhưng mà có vàng là vui hơn hồi chẳng có gì rồi”.

Mua vàng ấy mà, "đều đặn" quan trọng hơn "1 lần chơi lớn"

Nhìn cách em vui với số vàng chưa đến 1 chỉ, tôi chợt hiểu ra một điều: không phải ai bắt đầu mua vàng cũng có đủ tiền để mua “chẵn chỉ”, nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ những bước rất nhỏ. Và quan trọng hơn, chính việc duy trì đều đặn mới là thứ tạo ra khác biệt. 0,1 chỉ mỗi tháng - nghe thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu cứ thế mà đi tiếp, vài năm sau nhìn lại sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhờ những câu chuyện phiếm trong lúc xếp hàng chờ mua vàng như vậy, mà thi thoảng tôi cũng ngộ ra nhiều điều thú vị. Suy cho cùng, tiền không chỉ là con số, mà còn là lựa chọn, là thói quen và là cách mỗi người chuẩn bị cho tương lai của mình.