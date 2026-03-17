Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo về hưu nói thẳng: Người có 2 hành động này trên bàn ăn nên tránh kết giao, càng thân càng dễ mất uy tín

17-03-2026 - 23:15 PM | Sống

Lãnh đạo về hưu nói thẳng: Người có 2 hành động này trên bàn ăn nên tránh kết giao, càng thân càng dễ mất uy tín

Từ kinh nghiệm xã giao nhiều năm, vị lãnh đạo Trung Quốc cho rằng những người thích khoe khoang và xu nịnh trên bàn tiệc thường không đáng tin cậy.

Bàn tiệc vốn là nơi kết nối các mối quan hệ xã hội, mở rộng giao tiếp và xây dựng lòng tin giữa con người với nhau. Tuy nhiên, cũng chính trong những không gian tưởng chừng thân mật ấy, việc nhận diện ai là người đáng kết giao, ai nên giữ khoảng cách lại không hề dễ dàng.

Từng tham dự vô số buổi xã giao, một nhà lãnh đạo kỳ cựu tại Trung Quốc cho rằng chỉ cần quan sát cách hành xử của một người trên bàn ăn cũng có thể phần nào nhìn ra tính cách và mức độ đáng tin cậy của họ. Theo kinh nghiệm của ông, có 2 kiểu người trên bàn ăn nên tránh kết giao bởi càng thân thiết càng dễ khiến bản thân gặp rắc rối hoặc thụt lùi.

1. Người thường xuyên tâng bốc, xu nịnh

Theo vị lãnh đạo này, lời khen không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự chân thành, nhất là những lời khen được thốt ra trên bàn ăn. Từ trải nghiệm thực tế trong các buổi xã giao, ông nhận ra rằng những lời khen ngợi quá mức trên bàn tiệc thường không đơn thuần xuất phát từ sự ngưỡng mộ. Nhiều người sử dụng sự tâng bốc như một công cụ tạo thiện cảm nhằm mở đường cho các yêu cầu mang tính vụ lợi, thậm chí tìm cách phá vỡ nguyên tắc thông qua quan hệ cá nhân. Khi mục đích thật sự bộc lộ, những cuộc gặp tưởng chừng thân tình lại trở thành sự sắp đặt có tính toán từ trước.

Theo ông, lời khen tự thân không phải điều tiêu cực, nhưng khi sự tán dương gắn liền với mục đích trao đổi lợi ích thì đó lại là tín hiệu cần thận trọng. Những người thường xuyên dùng lời tâng bốc để đạt mục tiêu cá nhân có xu hướng tìm kiếm con đường ngắn nhất thay vì dựa vào năng lực thực sự, từ đó dễ đẩy người khác vào những tình huống khó xử hoặc làm tổn hại đến uy tín cá nhân.

Vì vậy, giữ khoảng cách với kiểu người này không chỉ là cách bảo vệ nguyên tắc sống mà còn giúp duy trì các mối quan hệ bền vững và lành mạnh về lâu dài.

2. Người thích khoe khoang, phô trương

Vị lãnh đạo này cho rằng những người thích khoe khoang trên bàn tiệc thường tìm cách thu hút sự chú ý và khẳng định vị thế cá nhân trước đám đông. Họ dễ phóng đại các mối quan hệ, năng lực hoặc kinh nghiệm của bản thân, đưa ra những nhận định thiếu căn cứ nhưng lại tỏ ra tự tin tuyệt đối, thậm chí phản ứng gay gắt khi quan điểm của mình bị nghi ngờ. Điều này không chỉ khiến cuộc trò chuyện mất đi sự khách quan mà còn làm bầu không khí xã giao trở nên căng thẳng và thiếu thiện chí.

Theo ông, việc tranh luận với những người như vậy thường không mang lại giá trị thực tế, bởi mục tiêu của họ không phải tìm kiếm giải pháp đúng đắn mà là bảo vệ hình ảnh cá nhân. Sự khoa trương quá mức, xét cho cùng, thường xuất phát từ nhu cầu được công nhận hơn là năng lực thực chất. Ngược lại, những người thực sự có năng lực hiếm khi cần phô trương thành tích hay dựa vào danh tiếng của người khác để tạo uy tín, bởi năng lực và cách hành xử của họ đã tự nói lên tất cả.

Từ góc nhìn này, ông cho rằng trong các mối quan hệ xã hội, việc giữ khoảng cách với người thích khoe khoang cũng quan trọng không kém việc tránh xa người xu nịnh. Một người đáng tin cậy không phải là người nói nhiều hay chiếm “ánh đèn sân khấu” trên bàn tiệc, mà là người biết tiết chế lời nói, tôn trọng sự thật và giữ được sự điềm tĩnh trong giao tiếp. Chính khả năng kiểm soát bản thân ấy mới là dấu hiệu của sự trưởng thành và là nền tảng để xây dựng những mối quan hệ bền vững lâu dài.

(Theo Toutiao)

Ánh Lê

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên