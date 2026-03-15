Người EQ thấp thường xuyên làm 3 việc này khi nhắn tin Zalo

Nếu trước đây ấn tượng đầu tiên thường đến từ cách gặp gỡ trực tiếp, thì trong thời đại số, cách nhắn tin lại trở thành “ấn tượng thứ hai” ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa hai người.

Chỉ qua vài dòng tin nhắn, người ta có thể cảm nhận được sự tinh tế, thái độ tôn trọng hay cách cư xử của đối phương. Nếu không tạo được thiện cảm ngay từ những tin nhắn đầu tiên, việc duy trì cuộc trò chuyện sau đó thường trở nên khó khăn.

Không ít người từng trải qua cảm giác quen thuộc: khi rảnh rỗi cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ hoặc danh sách bạn bè trên các ứng dụng nhắn tin như Zalo hay Messenger. Thế nhưng sau khi xem hết danh sách, họ vẫn không tìm thấy ai thực sự muốn trò chuyện.

Có những người lâu ngày không liên lạc, việc chủ động nhắn tin lại bỗng trở nên ngại ngùng. Ngược lại, đôi khi có người mở lời trước nhưng chỉ cần nhìn khung chat, người nhận lại không muốn tiếp tục câu chuyện.

Trò chuyện trực tuyến vì thế trở thành một nghịch lý: con người vừa muốn có người để chia sẻ, vừa ngại mở lòng hoặc duy trì cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, chính trong những đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy, mức độ tinh tế và EQ của mỗi người lại bộc lộ rất rõ. Một vài hành vi nhỏ cũng đủ khiến người khác cảm thấy thoải mái hoặc ngược lại, muốn “tắt thông báo” ngay lập tức.

1. Gửi liên tiếp các đoạn tin nhắn thoại dài

Một trong những thói quen dễ gây khó chịu khi nhắn tin là gửi liên tiếp những đoạn tin nhắn thoại dài.

Ngày càng nhiều người xem việc gửi tin nhắn thoại là cách giao tiếp tiện lợi, bởi họ cho rằng nói nhanh hơn gõ chữ. Với người gửi, đây có thể là cách tiết kiệm thời gian, nhưng với người nhận lại chưa chắc như vậy.

Một đoạn tin nhắn thoại dài một phút đồng nghĩa với việc người nhận phải dành ít nhất một phút để nghe. Nếu trong lúc nghe lỡ thoát ứng dụng hoặc bị gián đoạn, họ thường phải mở lại từ đầu. Trong nhiều trường hợp, để hiểu trọn vẹn nội dung một đoạn thoại, người nghe có thể mất nhiều thời gian hơn so với người nói.

Trong khi đó, nếu cùng nội dung được viết thành tin nhắn văn bản, người nhận có thể đọc nhanh chỉ trong vài giây.

Khi liên tục gửi các đoạn thoại dài, người gửi vô tình đặt thêm gánh nặng thời gian lên người khác. Những người có EQ cao thường hiểu điều này. Họ ưu tiên nhắn tin bằng chữ, và chỉ sử dụng tin nhắn thoại khi thật sự cần thiết.

Nếu buộc phải gửi thoại, họ thường hỏi trước một câu đơn giản như: “Bạn có tiện nghe thoại không?”. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, câu hỏi này thể hiện sự tôn trọng hoàn cảnh của người nhận.

Không phải lúc nào người ta cũng có thể bật âm thanh để nghe tin nhắn. Họ có thể đang ở nơi công cộng, đang làm việc hoặc trong môi trường không thuận tiện để mở loa. Chính vì vậy, tránh tạo thêm phiền phức cho người khác đã trở thành một “quy tắc ngầm” trong giao tiếp trực tuyến hiện đại.

2. Lạm dụng câu hỏi “Có đó không”/“Đang online không?”

Một kiểu nhắn tin khác cũng dễ khiến người nhận khó chịu là liên tục hỏi những câu như “Có online không?”, “Có đó không?” hoặc “Đang làm gì vậy?”.

Đặc biệt gây khó xử là tình huống người nhận trả lời “Tôi đây”, nhưng người hỏi lại… biến mất. Sau vài giờ, họ quay lại và tiếp tục hỏi lại câu cũ: “Bạn còn đó không?”.

Cách trò chuyện này dễ tạo cảm giác người hỏi không có mục đích rõ ràng và đang chờ người khác phản hồi hơn là thực sự muốn trao đổi điều gì đó.

Trong môi trường giao tiếp nhanh của hiện nay, những câu hỏi như vậy chỉ nên đóng vai trò mở đầu và cần đi kèm với nội dung cụ thể, chẳng hạn: “Bạn có đó không? Tôi muốn hỏi bạn một việc…”.

Những tin nhắn chỉ gồm một câu hỏi chung chung như “Có online không?” thường dễ bị bỏ qua. Người nhận có thể đang bận hoặc đơn giản là không muốn dành thời gian cho những tin nhắn không rõ mục đích.

Người có EQ cao thường chọn cách nói rõ nội dung ngay từ đầu. Họ trình bày lý do liên hệ để đối phương hiểu mức độ quan trọng của câu chuyện và tự quyết định thời điểm phản hồi.

Trong giao tiếp hiện đại, nhiều người ngầm hiểu rằng việc không trả lời có thể đồng nghĩa với việc đối phương đang bận hoặc không tiện trả lời. Vì vậy, nói thẳng vào vấn đề được xem là cách tôn trọng thời gian của cả hai bên.

3. Gọi thoại hoặc video bất ngờ

Một tình huống khác cũng khá phổ biến là gọi thoại hoặc gọi video đột ngột qua ứng dụng nhắn tin.

Nhiều người từng rơi vào cảnh đang họp, đang làm việc hoặc đang nghỉ ngơi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông vì một cuộc gọi không báo trước.

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, điều này thậm chí còn gây phiền toái hơn. Chỉ một tiếng chuông bất ngờ cũng có thể khiến đứa trẻ đang ngủ giật mình tỉnh giấc, khiến cả buổi chiều của người chăm sóc trở nên vất vả.

Ngay cả những người không có con nhỏ cũng không thích bị gọi bất ngờ. Không phải ai cũng sẵn sàng bật camera, lộ không gian riêng tư hoặc mở âm thanh vào bất cứ thời điểm nào.

Vì vậy, nguyên tắc tối thiểu trước khi gọi điện hoặc gọi video là nhắn tin hỏi trước một câu như: “Bạn có tiện nghe điện thoại hoặc gọi video không?”.

Nếu đối phương không tiện, cuộc gọi có thể được dời sang thời điểm khác phù hợp hơn. Đây là một hành động nhỏ nhưng thể hiện sự tôn trọng ranh giới giao tiếp cơ bản.

Trong thời đại kết nối liên tục, cách một người nhắn tin không chỉ là phương thức trao đổi thông tin mà còn phản ánh sự tinh tế trong cách ứng xử. Đôi khi, chính những chi tiết nhỏ trong khung chat lại quyết định việc một cuộc trò chuyện có thể tiếp tục hay nhanh chóng kết thúc.