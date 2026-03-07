Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 câu nói của cha mẹ có thể giúp trẻ tăng EQ mỗi ngày

07-03-2026 - 23:34 PM | Sống

Những lời nói tưởng như rất bình thường, nếu được sử dụng đúng lúc, có thể trở thành nền tảng giúp trẻ hình thành sự tự tin, khả năng thấu hiểu và kiểm soát cảm xúc.

Trí tuệ cảm xúc (EQ) không phải là điều gì quá xa vời hay chỉ được dạy bằng những bài học lớn. Trong nhiều trường hợp, EQ của trẻ được hình thành từ chính những câu nói rất bình thường mà cha mẹ lặp lại mỗi ngày. Chỉ cần thay đổi cách phản hồi với con, phụ huynh có thể giúp trẻ học cách hiểu cảm xúc, kiểm soát hành vi và biết đồng cảm với người khác.

Trong quá trình lớn lên, trẻ không chỉ học kiến thức ở trường mà còn học cách nhận diện và xử lý cảm xúc từ gia đình. Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng cách cha mẹ trò chuyện với con ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển trí tuệ cảm xúc. Những lời nói tưởng như rất nhỏ, nếu được lặp lại đúng lúc, có thể trở thành nền tảng giúp trẻ hình thành sự tự tin, khả năng thấu hiểu và kiểm soát cảm xúc của mình.

Dưới đây là 3 câu nói đơn giản nhưng có thể giúp trẻ phát triển EQ tốt hơn nếu được sử dụng đúng lúc.

1. "Bố/mẹ hiểu con đang cảm thấy thế nào"

Khi trẻ buồn, giận hay thất vọng, phản ứng quen thuộc của nhiều người lớn là trấn an theo kiểu "Có gì đâu mà khóc" hoặc "Đừng làm quá lên". Tuy nhiên, những câu nói như vậy vô tình khiến trẻ cảm thấy cảm xúc của mình không được tôn trọng. Thay vào đó, chỉ cần một câu đơn giản như "Bố/mẹ hiểu con đang buồn" hay "Có vẻ con đang rất tức giận" đã giúp trẻ cảm thấy mình được lắng nghe. Khi cảm xúc được công nhận, trẻ sẽ dễ bình tĩnh hơn và dần học được cách gọi tên cảm xúc của mình thay vì bộc phát bằng hành vi tiêu cực.

2. "Con nghĩ chúng ta nên giải quyết chuyện này thế nào?"

Trong nhiều tình huống, cha mẹ thường đưa ra ngay lời khuyên hoặc yêu cầu con phải làm gì. Tuy nhiên, việc đặt câu hỏi để trẻ tự suy nghĩ lại có tác dụng tốt hơn cho sự phát triển cảm xúc và tư duy. Khi trẻ gặp mâu thuẫn với bạn bè hoặc làm sai điều gì đó, câu hỏi "Con nghĩ mình nên làm gì để mọi chuyện tốt hơn?" sẽ giúp trẻ nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Qua quá trình suy nghĩ và đưa ra giải pháp, trẻ dần học được cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình và rèn luyện khả năng giải quyết xung đột một cách bình tĩnh.

3. "Không sao đâu, lần sau mình thử lại"

Sai lầm là điều không thể tránh khỏi trong quá trình trưởng thành của bất kỳ đứa trẻ nào. Tuy nhiên, cách cha mẹ phản ứng trước sai lầm lại có ảnh hưởng lớn đến sự tự tin và khả năng phục hồi của con. Khi trẻ thất bại trong một bài kiểm tra, một cuộc thi hay đơn giản là làm chưa tốt một việc nào đó, lời động viên "Không sao đâu, lần sau mình thử lại nhé" có thể giúp trẻ cảm thấy an tâm và tiếp tục cố gắng. Thông điệp này giúp trẻ hiểu rằng thất bại không phải là điều đáng xấu hổ, mà là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi và trưởng thành.

Trên thực tế, việc nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho trẻ không nhất thiết phải bắt đầu từ những phương pháp giáo dục phức tạp. Đôi khi, EQ được hình thành từ những cuộc trò chuyện rất đời thường trong gia đình. Một câu nói thấu hiểu, một câu hỏi gợi mở hay một lời động viên đúng lúc có thể trở thành bài học đầu tiên giúp trẻ học cách hiểu bản thân và đồng cảm với người khác.

Bỏ phố xá, chàng trai 26 tuổi làm shipper độc quyền ở nông thôn, kiếm gần 40 triệu đồng/tháng: Lương cao, đỡ cạnh tranh lại gần gia đình

Theo Nhật Linh

Thanh niên Việt

