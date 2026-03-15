Quỷ Cốc Tử dặn: Ở đời có 3 kiểu người dễ giàu có, một trong số đó là người "trông lười biếng"

Quỷ Cốc Tử là nhân vật huyền thoại nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, được xem là bậc thầy mưu lược với kiến thức uyên thâm và khả năng nhìn người sâu sắc. Những tư tưởng của ông về cách quan sát con người và dự đoán thành bại vẫn được nhắc lại suốt hàng nghìn năm. Trong đó, Quỷ Cốc Tử từng đề cập đến những đặc điểm chung thường xuất hiện ở những người dễ đạt được thành công và sự giàu có vượt trội.

Theo ông, trong cuộc đời, ba kiểu người dưới đây thường có sự nghiệp rực rỡ và khả năng tạo dựng tài sản hơn người khác.

1. Người có tham vọng lớn

Quỷ Cốc Tử cho rằng khoảng cách giữa người thành công và người thất bại nhiều khi nằm ở mức độ tham vọng. Tham vọng không đơn thuần là mong muốn đạt được điều gì đó, mà là động lực thúc đẩy con người khai phá toàn bộ tiềm năng của bản thân.

Những người có hoài bão lớn thường không dễ hài lòng với những gì đã đạt được. Ngay cả khi thành công, họ vẫn tiếp tục đặt ra mục tiêu cao hơn và không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình. Chính khát vọng tiến lên liên tục này khiến họ luôn duy trì trạng thái phát triển và cải thiện năng lực cá nhân.

Bên cạnh đó, người có tham vọng thường sở hữu khả năng hành động mạnh mẽ. Họ biết biến mục tiêu thành kế hoạch cụ thể, quản lý tốt thời gian và nguồn lực, đồng thời không ngừng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức. Nhờ vậy, họ thường nổi bật trong môi trường làm việc và dễ đạt được thành tựu tài chính cũng như sự nghiệp.

2. Người có trái tim nóng và cái đầu lạnh

Theo thuật nhìn người của Quỷ Cốc Tử, những ai vừa giàu cảm xúc vừa giữ được sự tỉnh táo lý trí thường có lợi thế lớn trên con đường thành công.

“Trái tim nóng” giúp họ xây dựng các mối quan hệ xã hội tích cực. Họ dễ dàng giao tiếp, biết lắng nghe và tạo cảm giác tin cậy cho người khác. Nhờ khả năng kết nối tốt, họ nhanh chóng mở rộng mạng lưới quan hệ và nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc cũng như cuộc sống.

Screenshot 2026-03-15 170635

Trong khi đó, “cái đầu lạnh” lại giúp họ giữ được sự bình tĩnh trước áp lực và biến động. Khi đối mặt với khó khăn hay thất bại, họ không hành động theo cảm xúc mà suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Sự điềm tĩnh này giúp họ đánh giá vấn đề chính xác hơn, phản ứng nhanh nhưng vẫn hợp lý, từ đó tìm ra giải pháp hiệu quả và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Tuy nhiên, kiểu người này đôi khi cũng bị đánh giá là quá lý trí hoặc nghiêm khắc trong một số quyết định, đặc biệt khi phải lựa chọn giữa tình cảm và hiệu quả.

3. Người “lười” nhưng biết dùng trí tuệ

Nhóm người thứ ba mà Quỷ Cốc Tử nhắc đến được mô tả bằng cụm từ “thể lãn, não cần” - tức thân thể có thể nhàn, nhưng đầu óc luôn hoạt động.

Bề ngoài, họ có thể bị hiểu lầm là lười biếng vì không quá chăm chỉ lao động tay chân. Tuy nhiên, điểm mạnh thực sự của họ nằm ở tư duy. Họ dành nhiều thời gian suy nghĩ, phân tích và tìm cách tối ưu hóa công việc thay vì chỉ làm việc theo thói quen.

Những người này thường giỏi tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề, nhờ đó tiết kiệm công sức nhưng vẫn đạt kết quả cao. Khả năng tư duy chiến lược cũng giúp họ phù hợp với vai trò quản lý, điều hành hoặc tổ chức công việc cho người khác.

Thay vì làm việc liên tục không ngừng nghỉ, họ chú trọng suy nghĩ về hướng phát triển lâu dài, từ đó đưa ra những quyết định mang tính chiến lược và tạo ra giá trị bền vững hơn.

(Theo Sohu)