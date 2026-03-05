Cả phường có 5 trường tiểu học nhưng chỉ 1 trường THCS: Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, vừa qua sở nhận được ý kiến của một số cử tri TP phản ánh tình trạng một số phường ở TPHCM chỉ có một trường tiểu học, THCS nên không đáp ứng đủ nhu cầu học tập của con, em trên địa bàn.

Cụ thể, cử tri phản ánh trên địa bàn phường Tây Thạnh hiện có ít trường mầm non và chỉ có một trường tiểu học, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu học bán trú của học sinh trên địa bàn. Phường An Phú hiện cũng chỉ có một trường THCS nên chưa bảo đảm chất lượng công tác giảng dạy và học tập của học sinh.

Cử tri kiến nghị TP quan tâm xem xét, bố trí nguồn lực đầu tư bổ sung, mở rộng cơ sở trường, lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, học bán trú của học sinh và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn TP.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc chủ động rà soát quỹ đất, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS thuộc thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp của chính quyền địa phương cấp xã, phường.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TPHCM). Ảnh: Website nhà trường

Do đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND phường Tây Thạnh, phường An Phú trực tiếp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể: Khẩn trương rà soát lại tình hình thực tế về mạng lưới trường lớp, quỹ đất giáo dục và nhu cầu học tập, học bán trú của học sinh trên địa bàn để có phương án bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp. Tổ chức làm việc, đối thoại trực tiếp với cử tri để làm rõ nội dung kiến nghị và thông tin cụ thể về kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án trường học dự kiến triển khai và các giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.