Hàng loạt trường tiểu học CÔNG LẬP to đẹp đang được xây mới: Phụ huynh Hà Nội vào "check" ngay xem có gần nhà mình không nhé!

1. Trường Tiểu học Kim Hoa A - Xã Quang Minh

Theo Diễn đàn Đô thị, dự án xây mới Trường Tiểu học Kim Hoa A gồm nhiều hạng mục: khối hiệu bộ, khối lớp học, khu bán trú kết hợp nhà đa năng cùng các công trình phụ trợ.

- Khối hiệu bộ 3 tầng bố trí 9 phòng học chức năng.

- Hai khối lớp học 3 tầng gồm tổng cộng 24 phòng học với hệ thống hành lang, nhà vệ sinh, cầu thang đầy đủ.

- Khu nhà đa năng 2 tầng có phòng ăn bán trú, bếp 1 chiều, kho thực phẩm - dụng cụ, khu sơ chế…

Tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ 2024 đến 2026.

Khu đất xây Trường Tiểu học Kim Hoa A - Ảnh: Diễn đàn Đô Thị

2. Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc - Xã Vĩnh Thanh

Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc được xây dựng mới hoàn toàn, quy mô 30 lớp, phục vụ khoảng 1.050 học sinh. Dự án còn bao gồm tuyến đường dẫn vào trường và bể bơi đạt chuẩn để phục vụ dạy - học bơi, góp phần phòng chống đuối nước.

Khu đất rộng 30.090 m², trong đó 23.119 m² dành cho khu trường học. Điểm nhấn kiến trúc là khối nhà học bộ môn 3 tầng lấy ý tưởng từ khối xếp hình Lego, tạo không gian sinh động và linh hoạt cho lứa tuổi tiểu học.

Tổng vốn đầu tư hơn 214 tỷ đồng, tiến độ 2024-2027.

Nguồn ảnh: Ảnh: Diễn đàn Đô Thị

3. Trường Tiểu học Ngọc Thụy 2 - Phường Bồ Đề

Dự án gồm 25 lớp học, 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Các hạng mục xây dựng bao gồm khối lớp học, khối hiệu bộ, khu chức năng, khu bán trú, thang máy, PCCC và toàn bộ hạ tầng kỹ thuật.

- Diện tích khu đất: 10.129 m²

- Diện tích xây dựng: 3.378 m², mật độ 34,6%

- Gồm 1 khối đa năng 2 tầng, 2 khối lớp học 3 tầng, 1 khối hiệu bộ 3 tầng, 1 khối phục vụ học tập 3 tầng và các hạng mục sân chơi, cây xanh…

Tổng vốn đầu tư hơn 178 tỷ đồng, thực hiện từ 2016-2024.

4. Trường Tiểu học Sài Đồng - Phường Phúc Lợi

Trường Tiểu học Sài Đồng có diện tích 7.014 m². Dự án nâng tầng khối lớp học và hiệu bộ, xây mới khối nhà đa năng có tầng hầm và bổ sung trang thiết bị theo tiêu chuẩn mức độ 2 - Thông tư 13,14/2020 của Bộ GD&ĐT.

Hạ tầng kỹ thuật cũng được cải tạo đồng bộ: hàng rào, cổng, cấp điện - nước, PCCC… Khối nhà đa năng mới có diện tích sàn 865 m², bố trí bể nước ngầm, phòng kỹ thuật, khu để xe cho học sinh và giáo viên.

Tổng mức đầu tư gần 57 tỷ đồng, triển khai 2023-2025.

Ảnh: Diễn đàn Đô Thị

5. Trường Tiểu học Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng

Dự án xây mới hoàn toàn trên ô đất 0,93 ha, gồm khu lớp học, khối hiệu bộ và nhà thể chất. Tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng.

Hiện công trình đang hoàn thiện, tuy nhiên tuyến đường dẫn vào trường vẫn chưa được xây dựng. Trên địa bàn phường cũng đang triển khai nhiều dự án trường học khác nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng.

Ảnh: Diễn đàn Đô Thị

6. Trường Tiểu học Xuân La 2 - Phường Tây Hồ

Dự án xây trên khu đất trước đây là bãi xe và chợ tạm Xuân La, diện tích 4.293 m², gồm 18 lớp học, nhà đa năng, khu bếp và các hạng mục phụ trợ.

- Xây mới 2 khối nhà học kết hợp hiệu bộ 5 tầng

- 1 khối nhà đa năng - bếp ăn 3 tầng

- Tổng diện tích sàn: 7.872 m²

- Tầng hầm rộng 2.125 m², mật độ xây dựng 38,97%

Tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng, thực hiện 2023-2026, bằng ngân sách quận Tây Hồ cũ.

