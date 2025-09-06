Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lễ khai giảng, trường tiểu học ở Hà Nội phải lên tiếng xin lỗi

06-09-2025 - 16:40 PM | Sống

Trường tiểu học này đã công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham gia lễ khai giảng ngày 5/9 vừa qua.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một trường tiểu học tại Hà Công công khai danh sách học sinh khó khăn trên màn hình lớn trong lễ khai giảng năm học mới. Theo hình ảnh được lan truyền, trên màn hình lớn công khai giữa sân trường là danh sách gần 20 học sinh khó khăn được nhận hỗ trợ nhân dịp năm học mới. Tên các em được chú thích chi tiết kèm hoàn cảnh gia đình: "bố mẹ bỏ nhau ở với bà", "học sinh khuyết tật vận động", thậm chí "bị K hạch"...

Đáng nói, màn hình này được chiếu trước toàn bộ học sinh, phụ huynh toàn trường cũng như khách mời. Hành động công khai hoàn cảnh riêng tư của trường tiểu học khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, cho rằng nhà trường đã vô tình xâm phạm đời tư và gây tổn thương đến tâm lý của các em nhỏ.

Theo tìm hiểu, ngôi trường trong vụ việc là trường tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội).

Công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lễ khai giảng, trường tiểu học ở Hà Nội phải lên tiếng xin lỗi- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Thái Thịnh - Đống Đa (Hà Nội).

Trước làn sóng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, mới đây, fanpage chính thức của Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) đã đăng tải thông báo xin lỗi về sự việc.

Nhà trường chính thức gửi thư xin lỗi phụ huynh và học sinh sau sự việc công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên màn hình trong Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026. Nhà trường thừa nhận đây là một sai sót lớn, gây ảnh hưởng không đáng có, đồng thời khẳng định coi đây là bài học kinh nghiệm đắt giá để rút ra và hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức, giáo dục.

THƯ XIN LỖI

Kính gửi: Quý phụ huynh, học sinh!

Trong Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 vừa qua, Trường Tiểu học Thái Thịnh đã có sơ suất lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục.

Trân trọng xin lỗi và cảm ơn!

Sự việc công khai danh sách học sinh khó khăn tại Lễ khai giảng của Trường Tiểu học Thái Thịnh là một bài học kinh nghiệm không chỉ cho nhà trường mà còn cho nhiều cơ sở giáo dục khác. Việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt là nghĩa cử nhân văn, nhưng cách thực hiện cần tinh tế và phù hợp để tránh gây tổn thương. Minh bạch là cần thiết, song mức độ công khai thông tin phải được cân nhắc kỹ lưỡng, tôn trọng quyền riêng tư của các em và gia đình, đồng thời vẫn giữ trọn vẹn giá trị của hoạt động thiện nguyện.

Theo Đông

Đời sống Pháp luật

