Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sức khỏe cả gia đình, tôi chân thành khuyên bạn TRÁNH XA 6 thứ "của rẻ của ôi" này

06-09-2025 - 15:07 PM | Sống

Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng với những vật dụng liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đừng ham rẻ mà rước thêm bệnh vào người.

Người ta thường nói "của rẻ là của ôi", câu này đặc biệt đúng khi áp dụng vào chi tiêu cho đồ dùng trong nhà. Nhiều người nghĩ tiết kiệm được vài chục nghìn là quá tốt nhưng sự thật là nếu chọn sai, chính đồ bạn dùng hàng ngày sẽ trở thành thủ phạm âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Dưới đây là 6 thứ bạn tuyệt đối không nên mua loại kém chất lượng, bởi cái giá phải trả đôi khi còn lớn gấp nhiều lần số tiền tiết kiệm được.

1. Khăn rửa bát

Khăn rửa bát là vật dụng không thể thiếu trong mọi căn bếp. Thoạt nhìn, loại vài chục nghìn đồng ở siêu thị và loại vài nghìn đồng ở chợ có vẻ chẳng khác nhau là mấy nhưng thực tế, khăn rửa bát giá rẻ thường làm từ vải vụn tái chế hoặc nhựa phế thải. Những nguyên liệu này dễ chứa vi khuẩn, nấm mốc và hóa chất độc hại. Trong quá trình rửa bát, nếu dư lượng này bám vào bát đũa rồi đi vào cơ thể thì rất dễ dẫn đến nguy cơ gây bệnh về tiêu hóa.

Vì sức khỏe cả gia đình, tôi chân thành khuyên bạn TRÁNH XA 6 thứ

2. Màng bọc thực phẩm

Lớp màng mỏng dùng để bọc đồ ăn tưởng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu mua loại giá rẻ. Phần lớn màng bọc giá thấp được làm từ nhựa PVC - loại nhựa có thể chứa chất hóa dẻo (phthalates). Khi gặp nhiệt độ cao, ví dụ như bọc thức ăn còn nóng, các chất độc này sẽ thôi nhiễm ra thực phẩm rồi gây ảnh hưởng lâu dài đến gan, thận và hệ nội tiết. Vì vậy, hãy chọn loại màng bọc có ghi nhãn "an toàn thực phẩm" và ưu tiên sản phẩm của thương hiệu uy tín.

Vì sức khỏe cả gia đình, tôi chân thành khuyên bạn TRÁNH XA 6 thứ

3. Thùng rác

Nghe có vẻ không liên quan nhưng thùng rác cũng là món không nên mua rẻ. Các loại thùng giá thấp thường sản xuất từ nhựa tái chế kém chất lượng, dễ vỡ, dễ biến dạng, lại có mùi hắc khó chịu. Đáng lo hơn, trong quá trình sử dụng, nhựa phế thải này có thể giải phóng chất độc, làm ô nhiễm không khí trong nhà. Tóm lại, thùng rác vốn là nơi chứa rác thải, nếu bản thân nó cũng bẩn thì sẽ càng ảnh hưởng đến môi trường sống.

Vì sức khỏe cả gia đình, tôi chân thành khuyên bạn TRÁNH XA 6 thứ

4. Nước giặt

Nhiều người chọn mua nước giặt giá rẻ hoặc không rõ nguồn gốc để tiết kiệm chi phí, nhất là vào mùa hè khi quần áo cần giặt nhiều hơn. Nhưng thực tế, loại này thường chứa hóa chất tẩy mạnh, chất quang sáng (optical brighteners) hay hương liệu nhân tạo. Chúng có thể gây kích ứng da, ngứa rát, thậm chí tăng nguy cơ viêm da khi tiếp xúc lâu dài. Một số nghiên cứu còn cảnh báo việc sử dụng hóa chất kém chất lượng trong nước giặt có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đường hô hấp.

Vì sức khỏe cả gia đình, tôi chân thành khuyên bạn TRÁNH XA 6 thứ

5. Đồ dùng inox

Inox (thép không gỉ) được nhiều gia đình tin dùng vì độ bền và tính an toàn. Nhưng inox cũng có nhiều loại. Nếu ham rẻ, bạn dễ mua phải sản phẩm làm từ inox công nghiệp thay vì inox thực phẩm. Loại này có thể chứa hàm lượng cao các kim loại nặng như chì, niken hoặc crom, gây hại cho gan và thận nếu sử dụng lâu dài. Đặc biệt, khi tiếp xúc với thực phẩm nóng, các chất độc hại càng dễ thôi ra ngoài rồi gây hại cho sức khỏe người dùng.

Vì sức khỏe cả gia đình, tôi chân thành khuyên bạn TRÁNH XA 6 thứ

6. Giấy vệ sinh, khăn giấy giá rẻ

Giấy vệ sinh, khăn giấy là thứ gia đình nào cũng dùng hàng ngày nên nhiều người có thói quen mua số lượng lớn loại giá rẻ để tiết kiệm. Tuy nhiên, giấy kém chất lượng thường được tái chế từ giấy thải, trong quá trình sản xuất có thể thêm nhiều chất tẩy trắng, huỳnh quang, thậm chí kim loại nặng. Khi tiếp xúc trực tiếp với da, những chất này gây kích ứng, mẩn ngứa, lâu dài còn ảnh hưởng đến hệ hô hấp và sức khỏe sinh sản.

Vì sức khỏe cả gia đình, tôi chân thành khuyên bạn TRÁNH XA 6 thứ

Nguồn: Aboluowang

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thư Kỳ sắc vóc trẻ trung như thiếu nữ ở tuổi 49 nhờ nguyên tắc ăn uống "3 KHÔNG" chống già ngoạn mục: Vừa giữ eo thon vừa dưỡng dạ dày, chống ung thư

Thư Kỳ sắc vóc trẻ trung như thiếu nữ ở tuổi 49 nhờ nguyên tắc ăn uống "3 KHÔNG" chống già ngoạn mục: Vừa giữ eo thon vừa dưỡng dạ dày, chống ung thư Nổi bật

4 kiểu người được Thần Tài ưu ái: 10 người có thì 9 người đều giàu sang, hậu vận đủ đầy, sung túc

4 kiểu người được Thần Tài ưu ái: 10 người có thì 9 người đều giàu sang, hậu vận đủ đầy, sung túc Nổi bật

Không hề mê tín: Dù nhà rộng hay hẹp, 4 chỗ này mà không ĐỂ TRỐNG thì đời con cái khó mà phất lên!

Không hề mê tín: Dù nhà rộng hay hẹp, 4 chỗ này mà không ĐỂ TRỐNG thì đời con cái khó mà phất lên!

14:42 , 06/09/2025
Chưa nhận được 100.000 đồng qua VNeID, người dân nên làm gì?

Chưa nhận được 100.000 đồng qua VNeID, người dân nên làm gì?

14:28 , 06/09/2025
10 loại trái cây giúp bạn "càng ăn càng gầy", phụ nữ 40+ thường xuyên ăn collagen tăng sinh thấy rõ

10 loại trái cây giúp bạn "càng ăn càng gầy", phụ nữ 40+ thường xuyên ăn collagen tăng sinh thấy rõ

14:17 , 06/09/2025
Con sao Vbiz bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh: 1 tuổi đã ghép tủy, mẹ phải bán nhà để chữa trị

Con sao Vbiz bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh: 1 tuổi đã ghép tủy, mẹ phải bán nhà để chữa trị

13:50 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên