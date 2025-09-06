Con sao Vbiz bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh: 1 tuổi đã ghép tủy, mẹ phải bán nhà để chữa trị

Ca sĩ Minh Hiền từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Việt Nam. Sau khi trở thành mẹ đơn thân, cô vừa tiếp tục việc học, vừa tranh thủ đi hát để trang trải cuộc sống. Với nữ ca sĩ, nguồn động viên lớn nhất chính là cậu con trai V.M.Đ. Thế nhưng, không may mắn, bé lại mắc phải một căn bệnh bẩm sinh.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của con trên trang cá nhân, Minh Hiền cho biết khi mới chào đời, bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi hơn 3 tháng tuổi, Đ. bị viêm phổi và phải nằm điều trị tại bệnh viện suốt 3 tuần nhưng không thuyên giảm, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trải qua 3 tháng tại đây, nhóc tỳ đã thoát khỏi viêm phổi nhưng cơ thể lại xuất hiện mụn nước. Những đợt truyền kháng sinh kéo dài khiến bé ngày càng yếu đi, các mụn nước liên tục vỡ ra. Khi phát hiện con bị bệnh, cô đã dừng làm việc để đưa con đi chữa bệnh.

Con trai của ca sĩ Minh Hiền phải điều trị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và biến chứng chủng lao tại Singapore

Ca sĩ Minh Hiền cho biết, bé mắc chứng suy giảm miễn dịch thể nặng, nên cơ thể vô cùng nhạy cảm và dễ bị nhiễm khuẩn. Các bác sĩ tại Singapore từng cho biết nếu tiến hành ghép tủy tại Singapore, tỷ lệ thành công được cam kết lên tới 100%.

"Sang Singapore, sau 1 tuần nằm viện tại bệnh viện và làm các xét nghiệm thì bác sĩ kết luận cháu bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Các vết mụn trên người cháu là do biến chứng chủng lao. Vi khuẩn phát triển mạnh tạo các khối u xơ ở trên thận và nách. Khối xơ ở thận gây chướng bụng và lồi rốn.

Vì miễn dịch kém nên ngoài vi khuẩn cháu còn nhiễm cả virus gây trắng miệng và lưỡi. Vi khuẩn và virus có thể điều trị khỏi nhưng còn căn nguyên của căn bệnh là suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Bây giờ chỉ còn 1 cách duy nhất là phải thay tủy càng sớm càng tốt để bảo vệ tính mạng", ca sĩ cho hay.

Do vi khuẩn phát triển mạnh nên ở thận và nách của con ca sĩ đã có các khối u xơ

Khi hay tin con trai vẫn còn cơ hội chữa khỏi bệnh, ca sĩ Minh Hiền vô cùng vui mừng. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi chị biết chi phí ghép tủy lên tới khoảng 4 tỷ đồng nếu quy đổi ra tiền Việt.

Để có kinh phí điều trị cho con, ngoài sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp quyên góp, Minh Hiền đã phải đưa ra quyết định khó khăn: rao bán căn nhà của mình tại quận Hoàng Mai.

"Hai mẹ con em rất cảm ơn sự chia sẻ của mọi người thời gian qua đã hỗ trợ. Em đã rao bán đi căn nhà mình chắt bóp mua trả góp được mà số tiền ghép tủy của con quá lớn, đến giờ vẫn còn thiếu. Em chỉ mong con có thêm phép màu để con có cơ hội được điều trị thành công", ca sĩ Minh Hiền nghẹn ngào. Cuối cùng, hành trình chữa bệnh cho con của Minh Hiền đã có kết quả khi bé được ghép tủy thành công lúc 1 tuổi và trở về Việt Nam.