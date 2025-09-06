Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người xưa tin rằng: Nhà có cây này trong phòng khách thì con cháu học hành đỗ đạt, tài khí đầy nhà

06-09-2025

Người xưa luôn coi trọng phòng khách như “trái tim” của ngôi nhà. Họ tin rằng đặt đúng loại cây trong không gian này không chỉ giúp con cháu học hành đỗ đạt mà còn thu hút tài khí, để gia đình luôn sung túc và thịnh vượng.

Vì sao phòng khách là “trái tim” của ngôi nhà?

Trong phong thủy, phòng khách không chỉ là nơi tiếp khách mà còn là không gian trung tâm, quyết định năng lượng chung của cả gia đình. Người xưa tin rằng phòng khách sáng sủa, có cây xanh hợp phong thủy thì tài khí lan tỏa khắp nhà, con cháu khỏe mạnh, học hành tấn tới, gia đạo êm ấm.

Đặc biệt, có những loại cây được coi là “linh khí” mang lại may mắn, trí tuệ, giúp thế hệ trẻ trong gia đình thêm thông minh, chăm chỉ và thi cử đỗ đạt.

Cây nào giúp con cháu học hành đỗ đạt, tài khí đầy nhà?

Người xưa thường truyền lại rằng, nhà có cây trúc hoặc phát lộc đặt ở phòng khách thì con cháu dễ gặp may mắn trong học hành, thi cử thuận lợi, tài khí ngày càng vượng.

Dưới đây là những loại cây tiêu biểu thường được nhắc đến:

1. Cây trúc văn

Người xưa tin rằng: Nhà có cây này trong phòng khách thì con cháu học hành đỗ đạt, tài khí đầy nhà- Ảnh 1.

- Đặc điểm: Thân thẳng, xanh mướt quanh năm, dáng thanh cao.

- Ý nghĩa: Trúc tượng trưng cho người quân tử, kiên cường và bền bỉ. Đặt trúc trong phòng khách giúp con cháu chăm học, thi cử thuận lợi, “đầu xuôi đuôi lọt”.

- Vị trí đặt: Góc sáng trong phòng khách, cạnh bàn học hoặc tủ sách gia đình.

2. Cây đa búp đỏ

Người xưa tin rằng: Nhà có cây này trong phòng khách thì con cháu học hành đỗ đạt, tài khí đầy nhà- Ảnh 2.

- Đặc điểm: Lá xanh đậm, viền đỏ, dễ sống và xanh tốt quanh năm.

- Ý nghĩa: Người xưa tin rằng cây đa trong nhà tượng trưng cho sự che chở, vững vàng. Đặt ở phòng khách giúp con cháu có “gốc rễ vững”, học hành bền bỉ, không dễ bỏ cuộc.

- Vị trí đặt: Góc phòng khách hoặc gần cửa sổ sáng.

3. Cây thiết mộc lan (Phát Tài)

Người xưa tin rằng: Nhà có cây này trong phòng khách thì con cháu học hành đỗ đạt, tài khí đầy nhà- Ảnh 3.

- Đặc điểm: Lá xanh bóng, thân khỏe, dễ trồng.

- Ý nghĩa: Không chỉ mang lại tài lộc, thiết mộc lan còn được coi là cây “thành đạt”, giúp gia chủ và con cháu vững bước trên con đường học hành – sự nghiệp.

- Vị trí đặt: Gần cửa ra vào hoặc sát tường phòng khách.

4. Cây vạn niên thanh

Người xưa tin rằng: Nhà có cây này trong phòng khách thì con cháu học hành đỗ đạt, tài khí đầy nhà- Ảnh 4.

- Đặc điểm: Lá to xanh, sống bền bỉ, dễ chăm sóc.

- Ý nghĩa: Tượng trưng cho sự trường tồn và may mắn. Người xưa tin rằng đặt cây này trong phòng khách giúp gia đạo vững chắc, tài khí không ngừng chảy vào nhà.

- Vị trí đặt: Góc sáng sủa, tránh ánh nắng trực tiếp.

5. Cây lan ý

Người xưa tin rằng: Nhà có cây này trong phòng khách thì con cháu học hành đỗ đạt, tài khí đầy nhà- Ảnh 5.

- Đặc điểm: Lá xanh bóng, hoa trắng tinh khôi, sống tốt trong nhà.

- Ý nghĩa: Biểu tượng của sự thanh khiết, trí tuệ và may mắn. Với người xưa, hoa trắng gắn với hành Kim – sinh Thủy, giúp tư duy sáng suốt, học hành thông minh, tài khí dồi dào.

- Vị trí đặt: Bàn học trong phòng khách hoặc cạnh kệ sách.

Lời dặn của người xưa khi đặt cây trong phòng khách

- Cây phải xanh tốt quanh năm: Lá úa vàng tượng trưng cho trí tuệ bị cản trở, tài lộc hao mòn.

- Không đặt cây gai góc (xương rồng): Vì dễ gây năng lượng xấu, làm con cháu thiếu tập trung học tập.

- Giữ phòng khách sáng sủa: Cây xanh cần ánh sáng để phát huy năng lượng tốt, phòng khách tối tăm sẽ khiến tài khí bị tắc.

Bảng tóm tắt cây giúp học hành & tài khí

Cây cảnhÝ nghĩa phong thủyVị trí đặt phù hợp
Trúc VănBền bỉ, chăm học, thi cử may mắnGóc sáng, gần tủ sách
Đa Búp ĐỏChe chở, kiên địnhGóc phòng, cửa sổ
Thiết Mộc LanThành đạt, sự nghiệp vững chắcGần cửa ra vào
Vạn Niên ThanhMay mắn, tài khí dồi dàoGóc sáng phòng khách
Lan ÝTrí tuệ, thanh khiết, may mắnBàn học, kệ sách

Người xưa tin rằng, cây xanh trong phòng khách không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại phúc khí cho cả nhà. Một chậu Trúc Văn, Thiết Mộc Lan hay Lan Ý… đều là lời chúc để con cháu học hành thuận lợi, thi cử đỗ đạt cao, đồng thời hút tài khí cho gia đạo sung túc.

Ông bà xưa dặn: Trồng được 1 trong 5 loại cây này trong nhà, con cháu đời sau ắt hưởng phúc lộc

Theo Như Anh

Phụ nữ số

