Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông bà xưa dặn: Trồng được 1 trong 5 loại cây này trong nhà, con cháu đời sau ắt hưởng phúc lộc

01-09-2025 - 22:59 PM | Sống

Dưới đây là 5 loại cây thường được ông bà truyền lại, ai trồng trong nhà cũng tin rằng phúc lộc đời sau được hưởng trọn vẹn.

Niềm tin của người xưa về cây cối và phúc lộc

Trong văn hóa truyền thống, ông bà ta luôn tin rằng cây cối trong nhà không chỉ để làm cảnh mà còn mang năng lượng phong thủy. Mỗi loại cây đều có “thần khí” riêng: cây vững chắc thì giữ nhà, cây ra hoa thì báo hiệu phúc lộc, cây xanh quanh năm thì tượng trưng cho sự sống trường tồn.

Người xưa thường dặn: “Trồng cây hợp mệnh – nhà yên, người thịnh, con cháu hưởng phúc lâu dài”. Bởi cây không chỉ mang lại bóng mát, lọc không khí mà còn được coi là “bùa hộ mệnh” giúp gia đình sung túc, đoàn viên.

Dưới đây là 5 loại cây thường được ông bà truyền lại, ai trồng trong nhà cũng tin rằng phúc lộc đời sau được hưởng trọn vẹn.

1. Cây lộc vừng – tài lộc nở rộ, gia đạo vững bền

Ông bà xưa dặn: Trồng được 1 trong 5 loại cây này trong nhà, con cháu đời sau ắt hưởng phúc lộc- Ảnh 1.

Người xưa tin rằng: Cây lộc vừng ra hoa đỏ là điềm báo tiền tài, thịnh vượng. “Lộc” là tài lộc, “Vừng” là sự sung túc nhỏ nhưng bền chặt, tích tụ lâu dài.

- Ý nghĩa: Giúp gia đình làm ăn thuận lợi, con cháu đời sau sung túc, gia đạo gắn kết.

- Vị trí trồng: Trước sân hoặc ban công rộng, để khi hoa rơi phủ đầy đỏ như tấm thảm may mắn.

2. Cây cau cảnh – phúc khí, yên bình cho gia đình

Ông bà xưa dặn: Trồng được 1 trong 5 loại cây này trong nhà, con cháu đời sau ắt hưởng phúc lộc- Ảnh 2.

Ông bà dặn: Nhà có cau trước ngõ thì trong nhà ắt yên ấm, không khí trong lành. Cau tượng trưng cho sự ngay thẳng, thanh cao, gia đạo hòa thuận.

- Ý nghĩa: Giúp con cháu giữ được nếp nhà, sống lễ nghĩa, ít cãi vã.

- Vị trí trồng: Trước hiên, sân hoặc đặt chậu nhỏ ở góc nhà sáng sủa.

3. Cây trúc phát lộc – bền bỉ, trường thọ

Ông bà xưa dặn: Trồng được 1 trong 5 loại cây này trong nhà, con cháu đời sau ắt hưởng phúc lộc- Ảnh 3.

Người xưa tin: Trúc có thân thẳng, dẻo dai, xanh quanh năm. Nhà nào trồng trúc thì con cháu đời sau “ăn nên làm ra”, lại sống lâu khỏe mạnh.

- Ý nghĩa: Tượng trưng cho sự kiên định, hạnh phúc trọn vẹn, sự nghiệp vững bền.

- Vị trí trồng: Đặt chậu nhỏ trên bàn làm việc, phòng khách hoặc trồng bụi ngoài sân.

4. Cây khế – vừa quả ngọt vừa phúc lộc

Ông bà xưa dặn: Trồng được 1 trong 5 loại cây này trong nhà, con cháu đời sau ắt hưởng phúc lộc- Ảnh 4.

Ông bà xưa thường nói: “Nhà nào có khế, đời con cháu chẳng lo đói kém.” Khế cho quả quanh năm, vị ngọt – chua hài hòa, tượng trưng cho đủ đầy.

- Ý nghĩa: Mang lại sự no đủ, lộc quả dồi dào, phúc lộc truyền nối đời sau.

- Vị trí trồng: Góc vườn hoặc sân rộng, vừa lấy bóng mát, vừa có quả sạch cho gia đình.

5. Cây mai vàng – thịnh vượng, phúc khí đầu năm

Ông bà xưa dặn: Trồng được 1 trong 5 loại cây này trong nhà, con cháu đời sau ắt hưởng phúc lộc- Ảnh 5.

Người xưa truyền lại: “Mai nở vàng rực – năm mới lộc về”. Mai vàng tượng trưng cho sự giàu sang, may mắn và phúc khí lâu dài.

- Ý nghĩa: Cây mai không chỉ là biểu tượng ngày Tết mà còn đem lại sự thịnh vượng quanh năm, con cháu có nền tảng tốt đẹp.

- Vị trí trồng: Sân vườn, ban công rộng hoặc trước cửa nhà.

Bảng tóm tắt 5 loại cây “ông bà dặn trồng”

Cây cảnhÝ nghĩa phong thủyNiềm tin người xưaVị trí trồng phù hợp
Lộc VừngTài lộc, thịnh vượng, đoàn kếtHoa nở đỏ báo điềm may mắnTrước sân, ban công
Cau CảnhGia đạo hòa thuận, trong lànhCau trước ngõ – nhà yên ấmTrước hiên, sân
TrúcKiên định, trường thọTrúc xanh quanh năm – đời sau thịnhBụi sân, phòng khách
KhếNo đủ, quả ngọt dồi dàoNhà có khế – không lo thiếu ănGóc vườn, sân rộng
Mai VàngGiàu sang, phúc khí quanh nămMai nở vàng – phúc lộc đếnSân, ban công, cửa nhà

Người xưa luôn coi việc trồng cây không chỉ là làm đẹp không gian mà còn là cách gìn giữ phúc khí cho con cháu đời sau. Lộc vừng, cau cảnh, trúc, khế hay mai vàng… đều mang trong mình thông điệp may mắn, sung túc và bình an.

Người ở chung cư bí mật trồng 10 loại cây cảnh: là "máy lọc bụi mịn, bức xạ điện từ", lại hút lộc hút tài, nhà giàu rất chuộng

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang Nổi bật

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa Nổi bật

Cựu giám đốc nghỉ hưu với 7 tỷ đồng tiết kiệm, được 2 năm vội xin đi làm bảo vệ: “Ở nhà áp lực không thở được”

Cựu giám đốc nghỉ hưu với 7 tỷ đồng tiết kiệm, được 2 năm vội xin đi làm bảo vệ: “Ở nhà áp lực không thở được”

22:15 , 01/09/2025
Trẻ thường xuyên cãi lại người lớn có phải do con hư?

Trẻ thường xuyên cãi lại người lớn có phải do con hư?

22:07 , 01/09/2025
Người dùng bất ngờ với màn hình “Tự hào Việt Nam” từ Viettel

Người dùng bất ngờ với màn hình “Tự hào Việt Nam” từ Viettel

22:00 , 01/09/2025
Biết rõ vợ bị lừa, người đàn ông vẫn chuyển khoản 1,5 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo: “Tôi đang chuẩn bị chuyển thêm 5 tỷ”

Biết rõ vợ bị lừa, người đàn ông vẫn chuyển khoản 1,5 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo: “Tôi đang chuẩn bị chuyển thêm 5 tỷ”

21:33 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên