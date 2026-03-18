Giáo viên chia sẻ bên trong trường tiểu học "trăm tỷ" ở Hà Nội: Nhiều người không nghĩ là trường công lập

Một đoạn video do chính giáo viên ghi lại bên trong một trường tiểu học tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Những khung hình về phòng học, thư viện, phòng tin học… khiến nhiều người bất ngờ bởi mức độ hiện đại, thậm chí có ý kiến cho rằng “trông như trường quốc tế”, khó tin đây là một trường công lập.

Đoạn video từ bên trong khiến nhiều người “xem lại lần hai”

Theo nội dung được chia sẻ, đoạn video ghi lại góc nhìn chân thực từ bên trong Trường Tiểu học Hoàng Mai (phường Yên Sở, Hà Nội). Người quay là một giáo viên của trường, lần lượt giới thiệu các khu vực học tập và sinh hoạt của học sinh.

Trong clip, các phòng học hiện lên với không gian rộng rãi, ánh sáng tự nhiên tốt, bàn ghế được bố trí gọn gàng. Nhiều lớp học được trang bị thiết bị hỗ trợ giảng dạy. Khu thư viện gây chú ý bởi thiết kế mở, thân thiện, trong khi phòng tin học được bố trí đầy đủ máy tính phục vụ học tập.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ. Không ít ý kiến cho rằng nếu không được giới thiệu trước, họ khó nhận ra đây là một trường công lập. Một số phụ huynh thậm chí bày tỏ mong muốn con mình có cơ hội học tập trong môi trường tương tự.

Ngôi trường được đầu tư quy mô lớn giữa khu vực đông dân cư

Thực tế, những gì xuất hiện trong đoạn video không phải là hình ảnh hiếm gặp. Theo tạp chí Thương hiệu và Công luận, Trường Tiểu học Hoàng Mai là một trong những ngôi trường công lập mới tại Hà Nội, vừa chính thức đi vào hoạt động tại phường Hoàng Mai (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và người dân trên địa bàn.

Trong khi đó, Znews cho biết công trình này thuộc nhóm trường học được đầu tư với kinh phí lớn, lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng tại khu vực phía Nam Hà Nội – nơi tập trung đông dân cư và nhiều khu đô thị mới.

Ngôi trường được xây dựng tại Khu đô thị Gamuda, gồm nhiều khối nhà cao tầng với thiết kế hiện đại, đồng bộ. Không gian được quy hoạch rõ ràng giữa khu học tập, khu chức năng và khu vui chơi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học.

Theo thông tin từ website chính thức của nhà trường, hệ thống phòng học được xây dựng theo tiêu chuẩn mới, đảm bảo ánh sáng, thông thoáng. Bên cạnh đó là các phòng chức năng như tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật… cùng thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại, phù hợp định hướng phát triển trường chất lượng cao.

Phản ánh xu hướng mới của trường công lập

Sự xuất hiện của những ngôi trường như Tiểu học Hoàng Mai đang dần thay đổi cách nhìn quen thuộc về trường công lập. Nếu trước đây, nhiều người vẫn gắn hình ảnh trường công với cơ sở vật chất hạn chế, thì nay, không ít trường mới đã được đầu tư đồng bộ, tiệm cận với mô hình giáo dục hiện đại.

Thực tế, khu vực Hoàng Mai và các phường lân cận đang ghi nhận nhu cầu học tập tăng nhanh do dân số cơ học lớn. Theo báo Kinh tế & Đô thị, Hà Nội đã triển khai xây dựng thêm nhiều trường học trong giai đoạn 2020–2025 nhằm giảm tải áp lực tuyển sinh, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư.

Không gian xanh, thư viện mở, phòng học ứng dụng công nghệ… không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn góp phần tạo nên môi trường giáo dục thân thiện – yếu tố đang được ngành giáo dục Hà Nội chú trọng trong những năm gần đây.

Thêm 1 số hình ảnh về ngôi trường và các em học sinh tại đây (Ảnh Trường Tiểu học Hoàng Mai)

Từ một đoạn video ngắn trên mạng xã hội, hình ảnh về ngôi trường tiểu học này phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách đầu tư giáo dục tại đô thị lớn. Với nhiều phụ huynh, đó không chỉ là một ngôi trường mới, mà còn là kỳ vọng về một môi trường học tập ngày càng tốt hơn cho con em mình.