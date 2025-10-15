Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điểm danh loạt trường Tiểu học tư thục ở quận Thanh Xuân cũ kèm địa chỉ phường mới: Học phí cao nhất 9 triệu đồng/tháng

15-10-2025 - 20:38 PM | Sống

Phụ huynh có thể tham khảo thông tin để tìm trường cho con.

Hiên tại, khu vực quận Thanh Xuân (cũ) có 4 trường Tiểu học tư thục sau, phụ huynh có thể tham khảo:

1. Tiểu học Vietschool Pandora

- Địa chỉ: Số 53 Triều Khúc, Phường Thanh Liệt

Ngoài đảm bảo chuẩn mực của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ GD&ĐT, chương trình Tiểu học của nhà trường còn bao gồm: chương trình Giáo dục công dân toàn cầu - Tiếng Anh vượt trội; chương trình giáo dục Bản sắc Việt, chương trình giáo dục thể chất, giáo dục trí tuệ cảm xúc. Ngoài ra học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá, STEM,...

Về học phí, phụ huynh tham khảo tại đây:

Điểm danh loạt trường Tiểu học tư thục ở quận Thanh Xuân cũ kèm địa chỉ phường mới: Học phí cao nhất 9 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

2. Tiểu học Brendon

- Địa chỉ: Lô T2, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính (Ngõ 54 Lê Văn Lương rẽ vào), Phường Yên Hoà

Chương trình Tiểu học tại Brendon hướng tới phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và kỹ năng cho học sinh. Học sinh học chương trình song ngữ với các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học theo chuẩn Cambridge. Chương trình Leader in Me giúp rèn luyện kỹ năng sống và năng lực tự lãnh đạo. Các môn Văn - Thể - Mỹ và hoạt động Trải nghiệm - Sáng tạo được tổ chức đa dạng, thực tế. Mục tiêu là giúp trẻ yêu thích học tập, tự tin và chủ động khám phá thế giới quanh mình.

Về học phí, phụ huynh tham khảo tại đây:

Điểm danh loạt trường Tiểu học tư thục ở quận Thanh Xuân cũ kèm địa chỉ phường mới: Học phí cao nhất 9 triệu đồng/tháng- Ảnh 2.

3. Tiểu học Hà Nội (Tên cũ: Tiểu học Sputnik)

- Địa chỉ: 125 Hạ Đình, phương Khương Đình

Nhà trường đào tạo 2 hệ: Hệ A (Cơ bản) và Hệ C (Nâng cap) phù hợp với năng lực của học sinh và nhu cầu của phụ huynh.

Cả hệ A và hệ C đều thực hiện theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và chương trình giáo dục nhà trường. Tăng cường các hoạt động sự kiện - trải nghiệm theo chủ đề của từng tháng. Tăng cường Toán, Tiếng Việt; Giáo dục STEAM và Kĩ năng sống; Tin học cơ bản đạt chứng chỉ Quốc tế (IC3).

Riêng với môn Tiếng Anh hệ A: Thời lượng 8 tiết/1 tuần (4 Tiết theo chương trình của Bộ GDĐT + 2 tiết TA bổ trợ GE + 2 tiết TA Toán Khoa học).

Môn Tiếng Anh hệ C: Thời lượng 10 tiết/1 tuần (4 Tiết theo chương trình của Bộ GDĐT + 4 tiết TA bổ trợ GE + 2 tiết TA Toán Khoa học). Đào tạo chuyên sâu Toán, Khoa học, Tiếng Anh, Tiếng Việt.

Về học phí, phụ huynh tham khảo mức học phí năm 2025 - 2026 dưới đây:

Điểm danh loạt trường Tiểu học tư thục ở quận Thanh Xuân cũ kèm địa chỉ phường mới: Học phí cao nhất 9 triệu đồng/tháng- Ảnh 3.

Điểm danh loạt trường Tiểu học tư thục ở quận Thanh Xuân cũ kèm địa chỉ phường mới: Học phí cao nhất 9 triệu đồng/tháng- Ảnh 4.

4. Tiểu học Ngôi sao Hà Nội

- Địa chỉ: Lô T1, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa

Ngoài chương trình học theo Bộ GD&ĐT, Tiểu học Ngôi sao Hà Nội còn bổ sung các chương trình riêng của trường Ngôi sao vào trong tiết học chính khóa bao gồm: Chương trình học nâng cao và chuyên đề tích hợp, nhằm bổ trợ kiến thức; Đánh giá thường xuyên hàng tháng 3 môn (Toán/ Tiếng Việt/ Tiếng Anh) bởi Phòng Khảo thí và có chương trình hỗ trợ học tập (miễn phí) đối với học sinh chưa đạt yêu cầu sau giờ học (1 buổi/ tuần/ môn).

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn đầu ra Cambridge, với thời lượng 12 tiết/tuần (5 tiết giáo viên nước ngoài). Chương trình phát âm đánh vần (Phonics) được tích hợp giảng dạy từ Khối 1 với mục tiêu giúp học sinh phát âm chuẩn, ghi nhớ từ vựng tốt và phát triển khả năng đọc. Học sinh có năng lực vượt trội được sắp xếp vào lớp Tiếng Anh tài năng nhằm giúp các con phát triển tối đa năng lực ngôn ngữ ngay từ đầu cấp học.

Ngoài ra, còn các chương trình Thể thao, Kỹ năng sống, học tập qua các hoạt động trải nghiệm,...

Về học phí, phụ huynh tham khảo ở đây:

Điểm danh loạt trường Tiểu học tư thục ở quận Thanh Xuân cũ kèm địa chỉ phường mới: Học phí cao nhất 9 triệu đồng/tháng- Ảnh 5.

Trường Tiểu học CÔNG LẬP hàng trăm tỷ đồng này sắp xây xong, đã to đẹp còn có sân bóng đá, bóng rổ xịn sò!

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

