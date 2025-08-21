Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cùng xem trường Tiểu học mới toanh ở Cầu Giấy, vừa đón lứa học sinh đầu tiên: Đẹp phát "Wow" ngay từ cổng trường!

21-08-2025 - 20:59 PM | Sống

Cùng xem trường Tiểu học mới toanh ở Cầu Giấy, vừa đón lứa học sinh đầu tiên: Đẹp phát "Wow" ngay từ cổng trường!

Trường có thiết kế rất hiện đại.

Ngày 13/8, trường Tiểu học Hạ Yên Quyết (phường Cầu Giấy, Hà Nội) vừa chào đón lứa học sinh đầu tiên. Được biết, Trường Tiểu học Hạ Yên Quyết được thành lập vào ngày 20/3/2025 theo Quyết định số 566/QĐ-UBND của UBND quận Cầu Giấy (cũ).

Trường là cơ sở giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy. Trường tọa lạc tại ngõ 3, đường Tôn Thất Thuyết, ô đất D27 – khu đô thị mới Cầu Giấy, (tiếp giáp Trường Mầm non Hoa Hướng Dương).

Trường Tiểu học Hạ Yên Quyết được xây dựng trên diện tích 4.200m2, với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, được thiết kế hiện đại, thân thiện với học sinh; giao thông thuận tiện. Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, thân thiện với môi trường, gần 100 chiếc camera được lắp đặt quanh trường, 3 cổng thang máy tiện nghi, hệ thống thông gió,...

Cùng xem trường Tiểu học mới toanh ở Cầu Giấy, vừa đón lứa học sinh đầu tiên: Đẹp phát

Hình ảnh phòng học của nhà trường

Các dãy lớp học khang trang, phòng thực hành đầy đủ trang thiết bị, thư viện rộng lớn cùng không gian học tập mở giúp học sinh dễ dàng tiếp cận tri thức và phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Trong mỗi lớp học cũng trang bị đầy đủ điều hoà, tivi, máy tính, tủ đủ ô cho mỗi học sinh,...

Phụ huynh có thể tham khảo hình ảnh cơ sở vật chất của nhà trường qua doạn video được đăng tải trên Fanpage chính thức của nhà trường dưới đây:

Trường Tiểu học Hạ Yên Quyết - Nguồn: Facebook nhà trường

Việc chính thức đi vào hoạt động của trường Tiểu học Hạ Yên Quyết được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các trường lân cận và mở ra không gian học tập hiện đại cho học sinh trong khu vực.

Theo Minh Châu

Phụ nữ số

