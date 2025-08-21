Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, miền Bắc mưa to đến rất to, 2 tỉnh này đặc biệt chú ý

21-08-2025 - 19:01 PM | Sống

Mưa lớn tại Bắc Bộ dự báo kéo dài đến hết ngày mai (22/8).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (21/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Thời tiết này dự báo kéo dài đến hết ngày mai.

Từ ngày 23/8, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần.

Theo thông báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, từ chiều tối qua 20/8 đến sáng nay 21/8, nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài.

Do đó, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại một số xã như: Xuân Dương, Đình Lập, Thái Bình, Nhất Hòa, Châu Sơn, Hưng Vũ, Kiên Mộc, Na Sầm, Tân Tri, Tân Văn, Thiện Tân, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình…

Cũng theo dự báo, trong những giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa lớn, do vậy, nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất có thể xuất hiện thêm tại một số xã khác, người dân cần đặc biệt cảnh giác và chủ động ứng phó.

Ngày mai, miền Bắc mưa to đến rất to, 2 tỉnh này đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất tại xã Xuân Dương, Lạng Sơn (Ảnh: Bào và Đài tỉnh Lạng Sơn).

Còn tại Thái Nguyên, mưa to kéo dài trong đêm qua và sáng nay đã gây ra tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến đường thuộc phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân.

Sáng 21/8, nhiều đoạn đường tại tổ 4, khu vực Quảng trường, đường Đội Kỳ, phường Bắc Kạn và khu vực tổ 3A, tổ 11A, phường Đức Xuân, bị ngập sâu từ 30-50cm, khiến giao thông gặp khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy. Một số hộ dân sinh sống ven đường cũng bị nước tràn vào sân.

Hiện, một số xã, phường trong tỉnh vẫn đang có mưa, ngập úng có thể tiếp diễn tại các tuyến đường trũng, thấp. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tại những điểm ngập sâu, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Miền Bắc sắp mưa to dài ngày, kết thúc nắng nóng

Theo Duy Anh

