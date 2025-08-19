Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuần này, Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (19/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. 

Dự báo, từ đêm nay đến ngày 23/8, khu vực này tiếp tục xuất hiện mưa vừa cục bộ có nơi mưa to đến rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu từ áp thấp nhiệt đới.

Miền Bắc mưa to, mát mẻ đến khi nào?- Ảnh 1.

Ngày mai, mưa lớn mở rộng ra vùng núi và trung du phía Bắc (Ảnh: CAND).

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tháng 8, Bắc Bộ mưa nhiều, thời tiết khá mát mẻ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

