Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, miền Bắc có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày liên tiếp

15-08-2025 - 18:30 PM | Sống

Từ đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn, kéo dài đến đêm 18/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (15/8), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ đêm nay đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày mai, miền Bắc có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày liên tiếp- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/8

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ  có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Miền Bắc mưa to hết đêm nay, ngày mai thời tiết thay đổi hoàn toàn

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin người đàn ông tiết kiệm tiền ăn sáng để mua ô tô là bịa đặt, chính chủ nói rõ về nguồn gốc số tiền

Thông tin người đàn ông tiết kiệm tiền ăn sáng để mua ô tô là bịa đặt, chính chủ nói rõ về nguồn gốc số tiền Nổi bật

Người đàn ông chi 360 triệu đồng cải tạo căn hộ chung cư mới mua, 3 tháng sau bỗng có người tuyên bố: "Tôi mới là chủ nhân căn hộ này"

Người đàn ông chi 360 triệu đồng cải tạo căn hộ chung cư mới mua, 3 tháng sau bỗng có người tuyên bố: "Tôi mới là chủ nhân căn hộ này" Nổi bật

Mùa thu, đừng quên thưởng thức “món rau tươi ngon của tháng Tám”: Giá rẻ lại bổ gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan

Mùa thu, đừng quên thưởng thức “món rau tươi ngon của tháng Tám”: Giá rẻ lại bổ gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan

18:08 , 15/08/2025
Đi uống cà phê bất ngờ gặp trăn khủng, cả quán đồng loạt hợp sức để vây bắt "vị khách không mời"

Đi uống cà phê bất ngờ gặp trăn khủng, cả quán đồng loạt hợp sức để vây bắt "vị khách không mời"

17:48 , 15/08/2025
Mổ lấy thai cho sản phụ Phú Thọ nặng 178kg, không thể gây tê tủy sống vì lớp mỡ dày hơn 11cm

Mổ lấy thai cho sản phụ Phú Thọ nặng 178kg, không thể gây tê tủy sống vì lớp mỡ dày hơn 11cm

17:33 , 15/08/2025
Bí quyết mua sắm cho phụ huynh mùa tựu trường

Bí quyết mua sắm cho phụ huynh mùa tựu trường

17:30 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên