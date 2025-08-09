Miền Bắc sắp mưa to dài ngày, kết thúc nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (9/8), ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Thời tiết này tiếp tục duy trì đến hết ngày mai. Từ đêm mai (10/8), mưa dông bắt đầu xuất hiện tại vùng núi Bắc Bộ. Khoảng từ ngày 13-18/8 Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần.

Từ ngày 12/8, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm dần.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc dự báo sẽ kéo dài hết ngày mai (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/8

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 27-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.